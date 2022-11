Cestující usnou i v zatáčkách. Hybridní „esko“ nabízí velký dojezd a pohodlí

Na tento test jsem se vážně těšil. Hned jsem si totiž vzpomněl, jak mě v roce 2018 ohromilo tehdejší „esko“ ve verzi 400d. Mě, mladého kluka s dready až po pr… zadek a spartánským japonským sporťákem před barákem. Jenže když je něco fakt dobré, měl by to ocenit každý bez ohledu na osobní vkus. To auto bylo tak dotažené a nekonečně příjemné na každodenní ježdění, že jsem po něm začal regulérně toužit.

Troufnu si tvrdit, že v rámci produkce běžných automobilek je Mercedes-Benz třídy S prostě a jednoduše to nejpohodlnější, co si můžete koupit.