Z okrajového mercedesu game changerem. Auto roku je manifestem efektivity

Vladimír Löbl
Mercedes se novou generací modelu CLA rozhodl „loupat perníček“ Tesle. Evropské auto roku 2026 v elektrické podobě je manifestem efektivity. Dojede daleko, za málo, ale je za to nutné něco obětovat. Co vše? A vyváží to benefity?

Třetí generace Mercedesu CLA, která se honosí titulem evropského auta roku 2026, představuje pro stuttgartskou značku zlomový bod. Je totiž k dispozici nejen jako benzínový model s novými mild hybridními motory, ale také jako elektromobil se dvěma různými velikostmi baterií, dvěma výkony a dvěma různými možnostmi pohonu. Tato verze CLA 250+ s větší baterii s využitelnou kapacitou 85 kWh, pohonem zadních kol a jedním motorem s výkonem 200 kW je vytrvalcem na delší tratě.

Na první pohled je nové CLA klasický mercedes posledních let – oblý, hladký, až „mýdlovitý".
Dveře jsou bezrámové, což vytváří pocit jakéhosi čtyřdveřového kupé.
Hvězdy jsou i ve světlometech...
... i v zadních lampách.
Příplatkový MBUX Superscreen tvoří tři obrazovky. Skutečná revoluce je v softwaru. Nový systém MB.OS v sobě kombinuje dokonce hned dvě umělé inteligence najednou - ChatGPT 4.0 a Gemini od Googlu, od něhož jsou i výborné mapy.
Přední maska elektrické verze CLA 250+ je posetá 142 svítícími hvězdičkami. Je to trochu baroko, trochu sci-fi, ale v noci to vypadá fantasticky. Hvězdy jsou i ve světlometech a zadních lampách.

Na první pohled je nové CLA klasický mercedes posledních let – oblý, hladký, až „mýdlovitý“. S délkou 4,72 metru je stejně velký jako jeho hlavní rival - Tesla Model 3. Tvar kapkovité struktury vypadá, jako by byl formován větrem, což je pravda vzhledem k tomu, že mnoho stylistických prvků, jako jsou zapuštěné kliky dveří a aerodynamická kola, byly navrženo tak, aby minimalizovaly odpor vzduchu. Aerodynamika hrála prim a součinitel odporu vzduchu cx​=0,21 mluví za vše.

S účelovými kompromisy

Daní za to ale je fakt, že se jedná o nízké auto, za jehož relativně velký volant se dosti skládáte. Standardní panoramatická střechu trochu pomáhá, neboť přidává drahocenné centimetry nad hlavou, které platforma MMA jinak ubírá kvůli bateriím v podlaze. Výhled dozadu je mizerný, při manévrování naštěstí pomůže kamera s vysokým rozlišením. Na oltář špičkové aerodynamiku navíc byla dána i vnější zpětná zrcátka, která jsou opravdu hodně malá.

Zadní sedadla jsou přes mezigeneračně delší rozvor stále spíš pro děti. Sedí se s koleny u brady a hlavou v těsném kontaktu s čalouněním stropu. Stejné je to s kufrem. Ten pojme 405 litrů a má malý nakládací otvor. V tomto směru lépe vyhoví kombi verze Shooting Brake. Věčně špinavé nabíjecí kabely tam ale nemusíte vozit. Pro ně je dost místa v předním 101litrovém frunku.

Mercedes CLA není rodinné auto, ale spíše jakési čtyřdveřové kupé pro dva, kteří si libují v digitálním světě. Vysoká palubní deska totiž může být za příplatek ve většině své šířky „odisplejovaná“. Příplatkový MBUX Superscreen tvoří tři obrazovky. Svůj 14palcový monitor, kde si může hrát hry nebo sledovat filmy, tak může mít i spolujezdec. Skutečná revoluce je v softwaru. Nový systém MB.OS v sobě kombinuje dokonce hned dvě umělé inteligence najednou – ChatGPT 4.0 a Gemini od Googlu, od něhož jsou i výborné mapy. Grafika i rychlost reakce systému jsou perfektní a hlasová asistentka zvládne ledacos.

Povrchová úprava a použité materiály v kabině jsou takové, jaké u mercedesu očekáváme, i když v dolních partiích vidíme tvrdý černý plast a chromované okraje kolem vnějších větracích otvorů působí trochu kýčovitě, stejně jako ambientní podsvícení. S odkládacími prostory to není díky dvoupatrovému středovému tunelu vůbec špatné.

Stuttgartský game changer

Elektrické CLA využívá platformu MMA s 800voltovou architekturou. To je v tomto segmentu „game changer“. Zatímco BMW i4 i Tesla Model 3 stále spoléhají na 400V systém, Mercedes (společně s Audi A6 e-tron) hraje jinou ligu. Díky dvoustupňové převodovce na zadní nápravě – prvek, který má jen Porsche Taycan, ale u Tesly ani BMW ho nenajdete – dokáže být CLA efektivní v celém spektru rychlostí. První stupeň zajistí pružné zrychlení ve městě, druhý pak extrémně nízké otáčky elektromotoru na dálnici.

Mercedes-Benz CLA 250+ v číslech

  • délka/šířka/výška/rozvor (mm): 4 723 / 1 855 / 1 468 / 2 790
  • objem kufru: 405+101 l
  • kapacita baterie: 85 kWh
  • pohotovostní hmotnost: 2 055 kg
  • el. motor: výkon 86 kW (115 koní), 335 Nm
  • max. rychlost: 210 km/h
  • zrychlení 0–100 km/h: 6,7 s
  • základní cena/test. vozidlo: 1 351 570 Kč/1 572 789 Kč

Maximální nabíjecí výkon je 320 kW. V praxi to znamená, že u stojanu strávíte 22 minut (z 10 na 80 %). Je to o chlup pomalejší než Porsche Taycan nebo Audi A6 e-tron, ale CLA to dohání něčím jiným: nízkou spotřebou. Při loudání po okreskách si CLA 250+ odebere i jen 12 kWh, město spotřebu zvedne na 14 kWh a dálnice o další 4 kWh. Ve smíšeném provozu se lze za jarních podmínek na průměr 16 kWh, což nezní vůbec špatně. Dojezd je tak reálně mezi 500 a 600 km, při troše snahy i více.

Je to i díky tomu, že Mercedes vyvinul nový typ tepelného čerpadla, které odebírá teplo z baterie, motoru i okolí. Oproti konvenčním topným systémům elektromobilů tak spotřebuje pouze třetinu energie.

Po uvedení elektrického Mercedesu CLA vzbudilo pozdvižení, že ho oproti konkurentům nešlo nabíjet na 400voltových stejnosměrných nabíječkách. Ve Stuttgartu na to rychle reagovali tím, že měnič napětí nabízí za příplatek, a jeho součástí je i 22kW palubní AC nabíječka.

Ticho jako v kostele

Jízdně je CLA typickým mercedesem. Podvozek je ale i s 18“ koly tužší. Na to, že je více utažený si rychle zvyknete, ale kdo má radši vyšší dráhy propružení, ten by měl volit v případě elektromobilů volit radši vyšší vozy SUV, které nabídnou více i z hlediska vnitřního prostoru.

Je to auto, které jezdí s lehkostí, ale v zatáčkách nezapře svou hmotnost. Na kvalitním asfaltu si tento uhlazený sedan jen tiše šumí a ani při dálničních 130 km/h nevíte o obtékajícím vzduchu. Brzdy fungují spolehlivě, i když si musíte trochu zvyknout na trochu umělý pocit v pedálu. Rekuperační brzdění se ale provádí velmi snadno pohybem pravé páčky pod volantem. Rekuperace dosahuje v krajním případě až 200 kW, takže většinu času pedál brzdy ani nepotřebujete.

Model 250+ je z hlediska výkonu základní verzí elektrické řady, ale téměř nikdy necítíte potřebu většího. Je to momentálně technologický král této třídy. Je efektivnější než Tesla a luxusnější než BMW i4. Ano, nízká kabina je kompromisní, ale cena táto verze začíná na 1,35 milionu korun a solidní reálný dojezd už umožňuje jezdit dál než okolo „komína“.

Z okrajového mercedesu game changerem. Auto roku je manifestem efektivity

... i v zadních lampách.

Mercedes se novou generací modelu CLA rozhodl „loupat perníček" Tesle. Evropské auto roku 2026 v elektrické podobě je manifestem efektivity. Dojede daleko, za málo, ale je za to nutné něco obětovat....

