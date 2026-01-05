Nová šestka má čínské móresy. Působivý design doprovází digitální diktatura

Vladimír Löbl
Někdejší reklamní slogan Mazdy 626 z 90. let „Motor, který neslyšíte“ se u její nové pokračovatelky s označením 6e konečně dočkal naplnění. Něco jako dát si k obědu suši, které kuchař polil ostrou sečuánskou omáčkou. Výsledek nechutná špatně a účet je příjemný, leccos však ještě bude potřeba doladit.

Třináct let. Tak dlouho nás Mazda nechala čekat na novou „šestku“. Mezitím se svět zbláznil do SUV a elektřiny, takže když nástupce konečně dorazil, je to jako s tím vtipem o zlaté rybce: přání se splnilo, ale výsledek vypadá úplně jinak, než jste si malovali. Před námi stojí digitální liftback z čínského Nanjingu s logem Mazdy na kapotě. Auto vzniklo ve spolupráci s čínskou značkou Changan na základě jejího elektrického modelu Deepal SL03, a v Číně se i vyrábí.

Po vizuální stránce se jedná o velmi působivé auto. Ve světě elektrických krabic, které vypadají jako zaměnitelné lednice na kolech, působí tato nízká, elegantní silueta, připomínající kupé, jako zjevení. Dlouhá příď, krátká záď a elektricky výklopný spoiler, který vás při příchodu pozdraví vyklopením, dokáže udělat dojem. Mazda 6e vypadá mnohem dráž, než kolik skutečně stojí.

Design za milion a ergonomie pro programátory

Po otevření bezrámových dveří nastává digitální diktatura. Konstruktéři vyhodili tlačítka a všechno – ale opravdu všechno – nacpali do obřího 14,6“ tabletu. Chcete nastavit zrcátka, zapnout potkávací světla či nastavit cyklování stěračů? Chcete otevřít schránku před spolujezdcem? Pro všechny tyto (a další) úkony musíte do středového displeje, což odvádí pozornost od řízení. Hlasové ovládání ale zatím neumí česky. Palubní systém funguje rychle, grafika je dobrá a jemnozrnný štít před volantem je dobře čitelný i na přímém slunci, ale fonty v přístrojovém štítu jsou dosti malé.

Mazda začínala s umělým korkem, za století je z ní značka labužníků

Hodně specifická je i ventilace, která nefunguje podle představ, a i při vyšší nastavené teplotě místy z výdechů fouká studený vzduch, což v zimě zrovna nepotěší. Nápravu by mohl obstarat nějaký softwarový update.

Na délku má novinka téměř pět metrů, a je dokonce delší než současný Superb. Ale zatímco u jiných elektrických modelů máte pocit, že sedíte na barové stoličce, protože baterky v podlaze vás nepustí níž, v mazdě se sedí přirozeně. Vzadu si natáhnete nohy, jen kvůli bateriím je ale podlaha vysoko a sedák nízko. Výsledek? Sedíte s koleny u brady a stehna jsou nepodepřená. Daň za nízkou siluetu a bateriovou platformu se tak bohužel odráží v menším komfortu sezení.

Hravá zadokolka trochu jinak

Zavazadlový prostor s objemem 466 litrů stěhováky neoslní, ale jakožto liftback je dobře přístupný. A pod kapotou má navíc mazda poměrně velký 72litrový frunk, kam se vejdou nejen dobíjecí kabely.

Bazarová Mazda 6 na benzin je poklad. Auto pro nadšené řidiče, co se nekazí

Testovaná verze s LFP baterií (lithium-železo-fosfát) s kapacitou 68,8 kWh představuje racionální základ. Na silnici je tato Mazda 6e příjemným překvapením. Těžkopádnost běžných elektromobilů jí je cizí. Je to zadokolka, je hravá a těch 190 kW (258 koní) stačí na to, aby tahle dvoutunová loď zmizela z křižovatky s elegancí, ne s agresivním kopancem do ledvin. S provozní hmotností 1 962 kg se nejedná o lehké auto, ale zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 s je slušné.

Podvozek poskytuje jistotu v zatáčkách a žehlí české nerovnosti s grácií, ale řízení? To je kapitola sama pro sebe. Je hyperaktivní a trochu necitlivé kolem středové polohy, na dálnici tak mazda vyžaduje neustálou pozornost.

Ojetá Mazda 6 je skvělá volba, ale bojuje s oranžovým morem

A pozor na detaily: auto se nestartuje a na konci jízdy jen páčkou dáte „P“, vystoupíte a odejdete. Chce to zvyk, stejně jako fakt, že rekuperaci nenastavíte pádly (která tu nejsou), ale zase jen v útrobách tabletu. I nejvyšší stupeň je nastaven jemně a plynule, aby připomínal jízdu s klasickým spalovacím motorem, nic jako jednopedálové ovládání ale Mazda 6e nenabízí.

Útok ceníkem

Reálný průměr v testu 18,1 kWh/100 km při kombinovaném provozu není špatný, ale ani nijak hvězdný výsledek. Na „plnou“ baterii Mazda 6e ujede přibližně 450 kilometrů. Dálniční dojezd při 130 km/h ale klesá k hranici 320 km, což definuje auto spíše jako příměstský a meziměstský křižník než dálniční expres. Kde ale Mazda vytírá Evropě zrak, je nabíjení a cena. Zatímco u BMW i4 nebo VW ID.7 výkon nabíjení padá k zemi dřív, než si dopijete espresso, Mazda drží přes 110 kW ještě v polovině kapacity. Z 10 na 80 % jste na rychlonabíječce zpět ve hře za půl hodiny. Zajímavé je, že testovaná nižší výbava má lepší křivku nabíjení a také výkonnější elektromotor než ta vyšší.

Mazda 6e v číslech

  • délka × šířka × výška × rozvor (m): 4,92 × 1,89 × 1,49 × 2,89
  • objem kufru: 466+72 litrů
  • provozní hmotnost: 1 962 kg
  • motor: elektromotor vzadu, 190 kW (258 koní), 320 Nm
  • 0–100 km/h: 7,6 s
  • maximální rychlost: 175 km/h
  • spotřeba (kombinace): 16,6 kWh/100 km
  • kapacita baterie: 68,8 kWh
  • pneumatiky: 245/40 R19
    • cena: 1 069 900 Kč vč. DPH

Verze Takumi stojí milion a kousek. U německé konkurence byste za podobnou výbavu – od ventilovaných sedaček v syntetické kůži až po 360° kameru – zaplatili o 400 až 500 tisíc korun víc. Je to racionální facka evropským značkám. Kdyby Japonci auto vyvíjeli sami, nejspíš by neměli šanci. Takto jsou ale plně ve hře.

Mazda 6e je auto plné kontrastů. Je to elegantní, prostorný a rychlonabíjecí koráb, který má sice své mouchy – od nelogického ovládání světel, stěračů a zrcátek přes tablet, chybějící snadno dostupné nastavování rekuperace, až po občas stávkující topení (které prý vyřeší update) – ale poměr cena/výkon je výborná. Pokud hledáte japonskou mechanickou preciznost, hledejte v muzeu. Pokud chcete moderní elektroauto za rozumné peníze, jděte do fronty. Jen si k té konfiguraci přibalte svetr a teplé ponožky.

