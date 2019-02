Obrodu Seatu vede italský miláček štěstěny. Má namířeno na vrchol

Prezident značky Seat by jednou mohl převzít vedení celého německého koncernu Volkswagen. Byl by to nevídaný precedent, ale automanažer roku 2017 podle renomovaného magazínu Automotive News na to má. Však se o něm loni spekulovalo jako o nástupci na velitelském můstku koncernu Fiat-Chrysler za náhle zemřelého Sergia Marchionneho, svého bývalého šéfa, který ho vytáhl do manažerské extraligy.



Seat je dnes jednou z nejrychleji rostoucích evropských značek, má za sebou šest let nepřetržitého růstu. V loňském roce dodal rekordních 517 600 vozidel. „Jde o největší objem prodeje v 68leté historii značky Seat,“ uvádí Filip Stoulil z českého zastoupení značky. Prodeje vzrostly od roku 2012 o více než 60 %. Nejprodávanějším modelem je Leon, jehož nová generace bude představena letos.

Luca de Meo, šéf značky Seat

Raketový růst

„Druhým rokem v řadě jsme dosáhli dvouciferného růstu, což je neobvyklý úspěch na automobilovém trhu. Rostli jsme rovněž na důležitých zámořských trzích. V uplynulém roce byl každý třetí prodaný seat SUV, což nám umožnilo zvýšit ziskovost značky,“ komentoval loňské výsledky De Meo. Hlavními trhy jsou Německo a Španělsko (každý s více než sto tisíci prodanými seaty), třetí je Velká Británie.

„Důvěra zákazníků a pozitivní finanční výsledky nám dodávají optimismus pro zvládání výzev, jimž čelí naše odvětví. Seat bude významným hráčem v nové éře automobilového průmyslu,“ naparuje se. Když se čísly za loňský rok chlubil na svém profilu na LinkedInu, Filippo Rivanera, obchodní ředitel španělského zastoupení Opelu a jeho starý známý z Fiatu to komentoval zasvěceně: „Opět jsi projevil jedinečnou vizi, vysokou znalost procesů a umění jít za výsledky.“

To tohoto charismatického muže skvěle charakterizuje. V autoprůmyslu je to jeden z nejvýše postavených Italů. Je to vlastně specialista na jihoevropské značky, v uplynulé dekádě byl jedním z těch, kteří zachraňovali Fiat.

Jeho specialitou je také zakládání značek. V roce 2007 pro Fiat znovuobjevil sportovní značku Abarth. Loni představil světu novou značku Cupra, kterou vydělil ze Seatu jako samostatnou divizi specializovanou na sportovní modely. De Mea pro velký svět kapitánů autoprůmyslu objevil právě Marchionne.

De Meo po začátcích u Renaultu a Toyoty přišel k Fiatu jako nadějný mladík v roce 2002 chvilku před Marchionnem, ten ho ovšem okamžitě vytáhl nahoru. Vystřídal několik pozic, vedl značky Lancia, Fiat, Alfa Romeo a nakonec byl šéfem marketingu celého koncernu Fiat. Právě on představoval světu Fiat 500, auto, které automobilku v uplynulé dekádě zachránilo. V roce 2010 o tom vydal oceňovanou knihu, která je zároveň učebnicí vedení a marketingu, jmenuje se „Z 0 na 500“.

Když De Mea v roce 2009 zlákal Volkswagen, byla to velká rána, Marchionne to bral jako zradu a dlouhé roky se mu pak vyhýbal. „Vděčím mu za hodně, bylo mi 37 let, když mi dal důvěru,“ popsal De Meo, když Marchionne zemřel. „Pracovat pro různé automobilky má své výhody, mimo jiné proto, že se naučíte adaptovat na různá prostředí, různé kontexty. U Volkswagenu však chci zůstat, protože pokud máte vášeň pro automobily, je toto správný zaměstnavatel,“ řekl jednou.

A vášeň pro auta De Meo má už odmala. Když po sedmi letech odcházel z Turína do Německa, jeho matka Giovanna vzpomínala, že vůbec první, co jako malý kluk Luca namaloval, byl Fiat 500: „Má hlavu plnou aut,“ říkala.

Vzorný student, absolvent prestižní milánské univerzity Bocconi, se musel naučit německy (mluví kromě italštiny a angličtiny ještě francouzsky a španělsky). Prý to zpočátku drhlo, moc se mu do studia nechtělo, němčina se mu nelíbila. Milánský rodák, ročník 1967, však rovnou zamířil na vysoké pozice v německém koncernu. Tři roky byl v představenstvu Audi, kde měl na starosti prodej a marketing, k tomu byl ve vedení Lamborghini, Ducati a šéfem marketingu značky Volkswagen a pak celého koncernu.

A v roce 2015 se stal prezidentem značky Seat. „Cítím se tu jako ryba ve vodě od první chvíle,“ řekl pár dnů po svém nástupu do Martorellu. „Před deseti lety byla atmosféra v Seatu úplně jiná než dnes, vládla tu malomyslnost,“ řekl De Meo pro italský deník La Stampa. „Dnes je to jiné, je tu víc entuziasmu a očekávání.“ A dodává, že když do Seatu přišel, zjistil, že uvnitř firmy byl mnohem větší potenciál, než jak to vypadalo při pohledu zvenčí.

Zdůrazňuje, že chce zachovat „jižanskost“ Seatu. „Chceme být sympatickou, emocionální značkou“, vysvětlil. Seat byl před lety otloukánkem koncernu Volkswagen. Kdy přesně zvrat nastal, už se asi nevystopuje, ale i přes množství změn, úprav strategie a podivných kroků do neznáma se automobilka zmátořila a dnes má vyprodáno. A na českém trhu to platí dvojnásob, na vlastně jakéhokoliv seata se čeká půl roku, na Atecu dokonce rok.

Není to jen zásluha De Mea, pootáčet kormidlem značky, o které se před deseti lety spekulovalo, zda ji Volkswagen prodá, nebo zavře, k lepšímu začali už jeho předchůdci. De Meo ovšem dává v dnešní převratné době značce tvář a už i to, že se o Seatu zas mluví a Volkswagen s ní počítá, znamená mnoho.

De Meo se právem naparuje, že přitahuje lidi ke koncernu Volkswagen - 70 procent zákazníků značky je nově příchozích. A systematicky pracuje s výhodou, že je mezi značkami s vůbec nejmladšími zákazníky v Evropě, průměrný věk klientů je o deset let nižší než u konkurence, to je skvělá startovací pozice pro budoucnost.

Nová dobrodružství

De Meo zdůrazňuje, že má Seat pevné finanční zázemí jako nikdy. A chce expandovat na dalších trzích severní Afriky a Latinské Ameriky, kde věří hlavně Mexiku.

Že je stále taky skvělým marketérem, dokazuje neustále: „Značky z jihu, ať už jsou z jakéhokoliv sektoru, mají určité charakteristiky: zaměření na design, emoce, barevnost, ale také dostupnost. Na to se soustřeďujeme.“ Propojení značky s Barcelonou, která je podle De Mea esencí „španělskosti“ a skvělé atmosféry, funguje: katalánské hlavní město, na jehož předměstí Martorellu se seaty navrhují, konstruují i vyrábějí (je to třetí největší továrna koncernu VW), je mladé, kreativní, otevřené, misí kultury... „Jen mě překvapuje, že toho Seat nevyužil už dřív,“ dodává De Meo.

Aktuální novinkou značky je velké SUV Tarraco, první Seat kompletně postavený za prezidentování De Mea (jak jezdí čtěte zde). „Už nechceme vyrábět druhé auto do rodiny,“ vysvětluje aspirace značky. V Tarracu má také automobilka model, na kterém bude mít vysoké zisky. Andy Shepherd z vývojového centra Seatu vysvětluje, že třetí SUV značky má být strojem na peníze, na velkém autě s vysokou cenou totiž výrobce víc vydělá. Ve zkratce to můžeme vysvětlit tak, že malé auto nestojí výrobně nějak výrazně méně a naopak u toho velkého si jsou ochotni zákazníci připlatit za věci navíc a právě ty generují zisk nejjednodušeji.

Seat se také pouští do nových dobrodružství. Kromě rozumně vybalancovaného základu chce být na špici komunikačních technologií. Jako první značka v Evropě například do svých aut posadila Alexu, virtuální asistentku Amazonu. Ve španělských městech pak provozuje pilotní projekty komplexní mobility, ve které jsou auta jen jednou součástí individuální dopravy.

A ohlásil další pokus o expanzi na čínský trh, první vozy tam chce nabídnout v roce 2021. Se svým čínským partnerem, automobilkou JAC ještě k tomu založil novou značku elektroaut. V rámci spolupráce bude vyvíjet vozidla a Seat v tom má hrát klíčovou úlohu za celý německý koncern (podrobnosti čtěte zde). Dalším revírem Seatu je Afrika, koncern Volkswagen pověřil značku vedením všech aktivit směřujících k růstu v severní Africe. Seaty se už dva roky v alžírském Relízánu i montují.

Na vrchol koncernu VW

Německé automobilky a koncern Volkswagen speciálně ve svém vedení nikoho jiného než Němce nesnesou. Nelze jim to zazlívat a je to pochopitelné. I značky, které VW vlastní mimo Německo, českou Škodu nevyjímaje, nakonec většinou řídí Němec. Pomineme-li poválečné začátky Volkswagenu, kdy automobilku doslova tahal z popela britský major Ivan Hirst, bylo to tak vždy. I dnešní desátý generál VW Herbert Diess se narodil v Mnichově. A vždy to byla silná osobnost.

Široko daleko nikoho jiného a lepšího než De Mea v království koncernu se sídlem ve Wolfsburgu není vidět. A malý velký muž s chlapeckým úsměvem a neuvěřitelným charismatem je k tomu ještě miláček štěstěny a publika. Na co sáhl, to se vydařilo. „Umí neuvěřitelně zaujmout publikum. Dlouze mluvit spatra. Přitom vše podává s lehkostí a úsměvem. Je to opravdový vůdce,“ vzpomíná pro iDNES.cz jeden z lidí, kteří ho zažili „v akci“ ještě když byl pravou rukou Sergia Marchionneho.