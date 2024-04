Pozemní biz-jet startuje. Excentrický lexus inspiroval svět letecké dopravy

Ta obří maska, která vypadá jako tlama nějaké paryby, chodce na přechodu možná až trochu vyděsí. Luxury Mover neboli „luxusní stěhovák“ má nápadně krátkou a vysokou příď s výraznou mřížkou a vertikálními chladicími otvory.

Zezadu zase budí rozruch obrovský světelný pruh. Na délku Lexus LM měří 5,1 metru a samotný rozvor zabírá 3 metry, ale přesto má auto dlouhý zadní převis. A vysoké boky dělají z nijak malých devatenáctipalcových kol malá kolečka. Z boku tak LM působí hodně disproporčně.

Kromě sedmimístného provedení s konfigurací sedadel 2+2+3 je v tuzemské nabídce i 2+2místná verze s oddělenou zadní částí se dvěma luxusními křesly a obří televizí přepážce mezi za řidičem a zadním prostorem. Výbava je bohatá, ale cena 3,3 milionu Kč, resp. 4 miliony Kč napovídá, že tato nabídka je zaměřená na limuzínový servis.

Japonská luxusní značka totiž svůj pojízdný salonek na kolech, postavený původně pro čínský trh, nabízí nově i v Evropě. Vrcholná verze Lexusu LM se inspirovala světem prvotřídní letecké dopravy, jen s tím rozdílem, že nikdy neopustí zem, a jen ležérně klouže krajinou.

Lehkou chůzí

Lexus LM se totiž do Evropy dostal ve své slabší verzi 350h s hybridním ústrojím s atmosférickým čtyřválcem 2,5 l se systémovým výkonem 250 koní (184 kW). Akcelerace a dynamika není vzhledem k hmotnosti více než 2,4 tuny nijak dechberoucí (zrychlení z 0 na 100 km/h trvá 8,7 s), což ale nevadí, neboť o ni stejně prioritně nejde. V tomto případě je totiž prioritou co nejplynulejší a nejpohodlnější přeprava. A o to se hybridní ústrojí opravdu se ctí postará. Spotřeba se obvykle pohybuje nad hranicí 8 l/100 km, což vzhledem k velikosti auta a jeho hmotnosti nepřekvapí.

Japonský model je alternativou k luxusním limuzínám, oproti nimž se dovnitř nemusíte složitě soukat. Elektricky posuvné boční dveře se ale otevírají dosti pomalu, stejně jako obří výklopná záď, pro kterou si musíte nechat dostatečný odstup.

Dvě luxusními křesla v zádi, kterou od řidiče odděluje přepážka, jako v opravdové limuzíně, lze rychle přetvořit v jakási relaxační lůžka s výsuvnou opěrkou na nohy. Pokud chtějí cestující vzadu více soukromí, mohou malé okno k řidiči nejen zavřít, ale i zneprůhlednit. K zastínění zboku zase poslouží výsuvné roletky. Zadní část je tedy dobře odizolovaná od vnějšího světa. Horší povrch ale přesto zaznamenáte. Komfort jízdy zajišťují adaptivními variabilní tlumiče, ale i speciální pěny a materiály v konstrukci sedadel, které snižují nízkofrekvenční vibrace.

Sedadla navíc nepostrádají vyhřívané područky, vyhřívané podnožky a stejně jako v letadlech si můžete vyklopit a instalovat stoleček, a auto si tak proměnit v mobilní kancelář, z níž můžete vést konferenční hovory. Jen vám na rozdíl od letadel bohužel žádná letuška nepřinese jídlo a pití. Pod televizí je ale malá lednička a úložné prostory.

Nechybí různé vychytávky. Součástí klimatizace jsou i infračervené senzory, které měří teplotu povrchu těla cestujících a přizpůsobuje teplotu či intenzitu ventilace.

Prostor přes celou dělicí stěnu zabírá obří 42palcová obrazovka s vysokým rozlišením. K dispozici je streamování video obsahu nebo propojení s externími zařízeními přes HDMI. Oba zadní cestující se mohou dívat na stejnou věc, nebo může každý sledovat vlastní. Zážitek ze sledování filmů či videí umocňuje audio Mark Levinson s více než dvacítkou reproduktorů.

Plus minus autobus

I za volantem se cítíte pohodlně, musíte si ale zvyknout na velkou délku i šířku, ale i na špatný výhled vzad prostřednictvím vnitřního zpětného zrcátka, které se zataženým oknem v dělicí stěně výrazně zkresluje dojem vzdálenosti od jedoucích vozidel. Více než pětimetrová délka a třímetrový rozvor si zvláště ve městě vyžadují větší ostražitost.

Hybridní ústrojí při klidné jízdě sluchově nezaznamenáte, po vytočení spalovacího motoru na dálnici o něm však již víte. Trakce je dobrá, Lexus LM disponuje pohonem všech kol. Řidičský zážitek celkově odpovídá luxusní dodávce, ale jízda je konejšivě uhlazená. Rozjezdy totiž vždy obstarávají elektromotory.

Lexus LM tak možná jízdně trochu postrádá přitažlivost skutečně prvotřídní limuzíny, ale plně to vynahrazuje prostorností kabiny, možnostmi nastavování sedadel a audiovizuální technikou. Pro přesun z pětihvězdičkového hotelu k soukromému tryskáči na letišti je to ideální volba.