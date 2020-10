Dokonalost protikladů: osmiválcový lexus shrne střechu za 15 sekund

Když Lexus před pár lety odhalil studii svého kabrioletu a před rokem i plně funkční prototyp, všichni se předháněli v superlativech. Ale to už tak u studií a prototypů bývá, pozdější realita často přinese zklamání. Nyní se LC 500 Convertible začal vyrábět a vyzkoušeli jsme ho přímo na silnici. Na neznámé silnici. V rukou nezkušeného řidiče. A zdá se, že tentokrát sliby nepřeháněly.



A není to jen o designu, o křivkách, které jsou jemné i mohutné zároveň, agresivní i ladné v jediném okamžiku. Je to také o sluchovém vjemu, protože pětilitrový atmosferický osmiválec je dnes už vzácností a jako tomu bývalo vždy, rozezní zvuk trochu jinak než dvojitá turba, hybridní pohony či litrové nákupní vozíky na čtyřech kolech.

Ale zpátky k věci. Rozebírat techniku tohoto auta, s kterým jsme projeli křížem krážem (spíš tedy krážem) divoká pohoří španělské Andalusie, není třeba. Let daleko za hranicemi povolené rychlosti (to je nadsázka, samozřejmě jsme jeli maximálně devadesátkou) mezi oblými hranami kopců přírodního parku Sierra Norte, jenž se chlubí vrcholy vyššími než Sněžka, je zážitkem pro pokročilé. A navíc, přesně v těchto místech přijde stahovací střecha víc než vhod.



„Dnes existuje hodně kabrioletů, ale jen málokteré jsou stylové a elegantní v obou polohách - tedy když je střecha zavřená i otevřená. Obzvlášť v případě, když střecha je zatažená, bývají křivky karoserie nepříliš hezké. Proto jsme věnovali maximální úsilí tomu, aby se nový Lexus stal v tomto ohledu výjimkou,“ popisuje hlavní designér nového kabria Tadao Mori.

Osmiválec pod kapotou má víc výkonu, než je třeba, a elektronický omezovač rychlosti na 270 km/h asi těžko někoho naštve. Samozřejmě, našla by se silnější auta, se sportovnějším podvozkem a lepšími čísly. Ale zbrusu nový lexus svého řidiče od prvního okamžiku nabíjí pozitivními vibracemi - naplno předává nejnovější poznatky té nejlepší japonské automobilové techniky a naplňuje všechny smysly. Tohle auto je především o emocích, o tom, že se vám z něj ani po několika hodinách za žádnou cenu nechce vystoupit. A žádné vibrace samozřejmě za jízdy necítíte. To byl jen slovní obrat.

Kabriolet vznikl z úžasného kupé LC 500 a oba vozy mají hodně společného, ale nakonec zjistíte, že kabriolet se od svého bratříčka v jednom zásadním bodě liší. Kupé je luxusní, tiché, zajímavé a rychlé auto, nikoliv však výstřední. Ale stačí mu vzít střechu a rázem změnit osobnost. Namísto mozku si to namíří přímo do vašeho srdce.

Jak je to možné? Vybrali jsme deset nej nového šíbra prémiového automobilového trhu.

1. Dokonalé negližé

Tedy spíš několik vrstev plátna. Ačkoliv jsou v současnosti trendem spíše pevné střechy, Lexus se rozhodl pro staromilskou, zároveň však dokonale vypiplanou variantu stahovací střechy, kterou ovládá tichá a účinná hydraulika. Proč plátno? Třeba proto, že s ním nemusel Lexus dělat kompromisy v úložném prostoru a kabriolet má stále prostorný kufr. Nebo proto, že ladné křivky plátěné střechy skvěle doplňují uvolněný styl sportovního vozu.

Logickou úvahou dojdete k tomu, že lexus bez střechy nemůže jezdit stejně rychle jako jako kupé, z něhož vznikl. Opak je nečekaně pravdou. Vůz se podrobil testům v aerodynamickém tunelu i na zkušební dráze a kabrio má ještě o něco lepší jízdní vlastnosti než jeho starší příbuzný. Jak je to možné? Díky úbytku hmotnosti nahoře a naopak nárůstu na podvozku, má níže položené těžiště. A má jen o pár desítek kilo víc.



Povedl se i test spolehlivosti, střechu jsme stáhli a zase rozbalili minimálně desetkrát za den. A žádný problém! Přece jen trochu pečlivěji testovali v japonské továrně. První závada se objevila až po 18 tisících cyklech. To znamená po téměř týdnu napřetržitého stahování a zavírání. Ve dne, v noci.

A jak dlouho to trvá? Pouhých patnáct sekund. Celý proces lze provést při jízdě do rychlosti 50 km/h, tedy kdekoliv ve městě. Namísto zapnutí klimatizace stačí jednoduše zmáčknout tlačítko na panelu mezi předními sedačkami.

2. Pevnější tělo

Už jsme na to trochu narazili, Lexus se musel samozřejmě poprat s faktem, že horní část jeho kupé zmizela a snížila se tuhost karoserie. A dnešní crashtesty jsou neúprosné. Na podvozku byly instalovány nové výztuhy. U náprav tvoří tvar V, pod podlahou vozu jsou potom do X. Zpevnění nechybí ani ve středovém tunelu nebo za zadními sedačkami. Asi nepřekvapí, že některé části karoserie jsou vyrobené z karbonu, tedy z materiálu, který převažuje i v závodních vozech.

A je zde i jedna taková bezpečnostní lahůdka. Pokud by některý šikula za volantem obrátil auto na střechu - což by vlastně nešlo, protože auto střechu nemá - pasažéři ránu do hlavy nedostanou. O jejich bezpečnost se starají výsuvné vzpěry za zadními sedačkami, které se automaticky aktivují ve chvíli, kdy řídicí jednotka detekuje riziko převrácení vozu. K nim se přidají boční airbagy, které se nafouknou vysoko nad hlavy posádky.



Celá ta legrace se zpevněním přidala autu na hmotnosti, ale rozdíl sta kilogramů ve srovnání s kupé není na chování vozu znát. Naopak, u Lexusu prý naměřili, že líp sedí v zatáčkách.

3. Horký dech za krkem

Pro otevřené auto musel být systém klimatizace z kupé kompletně překalibrován a znovu nakonfigurován. Navíc proudění vzduchu musí mít pro obě varianty vozu jasně dané parametry - senzor detekuje, zdali je střecha zatažená a upravuje výkon klimatizace. Teplota ve voze se také automaticky reguluje podle množství slunečního světla, venkovní teploty a dokonce i podle aktuální rychlosti jízdy. S tím souvisí úplně nový systém vytápění a chlazení s označením Lexus Climate Concierge, který umí vyhřívat horní polovinu auta na jinou teplotu než tu dolní.

Spojení luxusního a sportovního designu se podařilo dokonale.

Topení v sedačkách je u této cenové kategorie samozřejmostí, ale zaujme vyhřívání zabudované do opěrek hlavy, které nasměřuje vzduch na krk cestujícího. Mělo by fungovat pro cestující různé výšky a ručně si si každý může upravit jeho teplotu. Pokud na sedačce nikdo nesedí, automaticky se vypíná. A nechybí ani vyhřívaný volant. Ale to je ve světle předchozích vychytávek jen nepodstatná drobnost, vždyť Toyota ho dnes dává třeba i do yarise, který se dá koupit za méně než půlmilion.



4. Pohlazení po kůži

Ačkoliv patří spíš na silnice a je mu nejlépe cestou na pláži, na dálnici je kabrio Lexusu jako doma. Je to samozřejmě hlavně díky tomu, že vychází z LC 500. A nejlepší na tom je, že si zachovalo všechny jeho pozitivní vlastnosti, včetně luxusního, decentního a zároveň pohodového interiéru - do sedaček je radost se zabořit, kůži na opěrce radost pohladit. Za chvíli máte pocit, že jste v autě víc doma než doma. Lehkou kritiku si zaslouží snad jen místo na zadních sedačkách. Respektive kritika je zde nesmyslná, protože když něco neexistuje, nedá se to moc kritizovat.

Navzdory chybějícímu plechu nad hlavou je hluk v autě minimální i při nejvyšších rychlostech. Na maximálku 270 km/h se můžete dostat pouze na německé dálnici (ne, na Španělské to nejde, opravdu ne), ale proč si nevyzkoušet šlápnout pořádně na plyn třeba na rovince na okruhu?

5. Křičet netřeba

Jedna věc nám při testu přišla trochu jako malý zázrak. To když volala manželka, kde zase jsem, proč nemohla jet se mnou a co má jako dělat. To zná asi každý. Prostě telefonát, který chcete rychle ukončit. V tomhle kabriu byl však ještě o kus víc nepříjemný, než by byl v jiném voze. V rychlosti okolo 150 kilometrů za hodinu, se staženou střechou i okénky, samozřejmě s handsfree. A její hlas zněl tak, jako by stála vedle mě.

Kabriolet Lexus LC 500 Convertible je luxusní v každém detailu interiéru.

„Slyšíš mě dobře?“ „Proč bych tě jako neslyšela?“ ozve se ve voze. „Ty jedeš v autě? Nelži zase!“ Japonskému výrobci se povedlo zcela odizolovat kabinu od vnějšího hluku a všech vibrací. To klobouk dolů, i když v tomhle kabriu by vám neuletěl. A nemusíte telefonovat, stačí trochu zesílit vestavěný audiosystém Mark Levinson. Lexus si na kvalitě, kterou lze vnímat všemi smysly, dlouhodobě zakládá a zde ji dovedl k dokonalosti.



Jak toho dosáhl? Japonsky. Kromě technologie aktivního potlačování hluku, která ho odfiltrovává přímo na palubě vozu, pomohly tisíce akustických simulací, na základě kterých byly do různých míst vozu instalovány zvuk pohlcující materiály. Díky nim neslyšíte ani hluk od pneumatik.

6. Výkon jako za starých časů

Naprosto úchvatný! Kdo? Přece pětilitrový osmiválec bez přeplňování s výkonem 464 koní. Ne snad, že by neexistovaly výkonnější nebo úspornější motory. Ne snad, že by někoho ohromil na závodní dráze. Ale se zbytkem auta jako by byl spojený. Jsou jako jedno, přidávání plynu a přehazování rychlostí desetistupňovou automatickou převodovkou je zcela přirozené.

Pod kapotou Lexusu Convertible duní mohutný atmosférický pětilitrový osmiválec.

Stovka za pět sekund je u dvoutunového auta pěkné číslo, spotřeba dvanáct litrů na sto kilometrů také... A teď to nejdůležitější. Nemusíte si ani zapnout rádio, abyste poslouchali hudbu. Jedním z důležitých cílů vývojového týmu bylo dosáhnout té správné kvality hluku, což si vyžádalo velmi přesné konstrukční úpravy. Ano, technika se ladila tak, aby motor zněl dokonale. Aby jeho brumlání, naléhavé vrčení, řvaní a oddychování nadchlo srdce motoristy a donutilo dámy na ulici ohlédnout se po projíždějícím ladném monstru.

Vrtá vám hlavou, proč je LC bez střechy k mání jen s osmiválcem, když kupé nabízí Lexus i v hybridním provedení? Právě proto, že spíš jen nabízí, většina zákazníků totiž sáhne právě po tom úžasném osmiválci.

7. Divoká jízda

Na motokárové hraní v zatáčkách auto stavěné není, přesto si s ním zábavu užijete. S vyspělými elektronickými pomocníky se musí smyku bát jen ten, kdo ho opravdu chce, stabilizace pečlivě rovná auto, kdykoliv to je potřeba. K tomu se v nejvyšší výbavě přidává dynamické řízení kol zadní nápravy, které není agresivní, ale jen kola lehce natočí. Tak aby to příliš nenarušilo řidičův záměr.

Příjemně tuhý adaptivní podvozek do sebe nasaje i nějakou tu nerovnost a poradí si i se sportovní jízdou. Převodovka hladce řadí i směrem dolů, i když musí hodně spěchat. Brzdy jsou možná ještě o něco lepší než motor, zpomalení je prudké a mohlo by být i smrtící, kdyby si s ním okamžitě nezačala pohrávat řada brzdových asistentů. Slovo zastavit zde opravdu znamená zastavit a nikoliv roztočit.



8. Jedinečný zážitek

toto auto s neuvěřitelným smyslem pro detail je dnes téměř nedostupné a to by se moc měnit nemělo. Lexus neplánuje, že by jím zaplavil silnice. Například ve Spojených státech jich chce prodat jen 400 až 600 za rok. A v Evropě to není o moc jiné.

Výrobních kvót je i pro Česko omezené množství a momentálně se objednávají vozy na příští rok. „V Česku vedle pěti objednaných předváděcích vozů již registrujeme osm zákaznických objednávek, “ sděluje manažer značky Jakub Květoň. „Ročně jich tady můžeme prodat dvacet až pětadvacet kusů.“



Navíc se spekuluje, že kabrioletů LC vyrobí Lexus jen omezené množství. Aby zůstala zachována jeho exkluzivita. Za nějaké dva tři roky tak možná zůstane v nabídce zas jen kupé.

9. Nešlo zvolit jinak

V dnešní době se neobjevuje na trhu moc nových modelů, které by vám vedle klasického motoru nenabídly ještě turbo, případně hybridní verzi, případně plně elektrickou motorizaci. Nebo modelů, které by spalovací motor nechaly už jednou provždy minulosti.

Toyota patří mezi průkopníky alternativních pohonů a hybridy stavěla už v době, kdy byly v Evropě pouhým předmětem diskuzí v anarchistických kruzích, jak by řekl jeden slavný český vynálezce. Jenže Lexus LC 500 Convertible alternativní pohon jako alternativu nenabízí. A to je dobře.



10. Hra s prsty

Standardem u lexusů se stalo kritizování jejich infotainmentu. Jeho ovládání, grafika, nelogičnost jednotlivých tlačítek a systému vůbec. V podstatě nenarazíte na recenzi, která by se do něj neopřela. Pokud potřebujete zadat za jízdy třeba adresu do navigace, jsou hrátky prstů na klouzavém touchpadu téměř nekonečné a zvládnou to jen skuteční mistři po týdnech tréninku. A navíc není možné ani připojit mobilní telefon přes Apple CarPlay nebo Android Auto.

Slabina prvního kabria od Lexusu? Umělecké dílo na čtyřech kolech sráží zastaralý infotainment.

V kabriu LC 500 už mobil bez problémů připojíte. A příští rok by měla automobilka vybavit své vozy zbrusu novým, revolučním, moderními technologiemi nabušeným infotainmentem. Takže bude možná největší slabina lexusů snad konečně odstraněna.