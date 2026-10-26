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Korejský kanibal loví v chalupářských vodách. Seltos vzdává hold ruční práci

Vladimír Löbl
Kia Seltos přijíždí zamíchat kartami v českém SUV rybníku. Vypadá jako malý land rover, pod kapotou má poctivých 180 koní bez elektrických berliček a oproti zvyklostem nabízí i manuál. Konkurent Škody Karoq přiváží velkou světlou výšku, prostornou kabinu i dost místa pro chalupářské potřeby. A co negativa?

Kdo měl v poslední době pocit, že se v tuzemské nabídce jihokorejské automobilky Kia kvůli přehršli modelů začíná ztrácet, bude to mít odteď ještě o něco těžší. Pokud si myslíte, že svět kompaktních crossoverů a SUV od této značky začíná u XCeedu, pokračuje přes ekologické Niro a vrcholí všudypřítomnou ikonou Sportage, jste na omylu. A to ještě necháváme stranou čistě elektrické modely EV4 a EV5.

Globální nabídka značky Kia je velmi široká a Evropa v ní tvoří jen specifický výsek. Zatímco na českých silnicích potkáte Sportage na každém druhém rohu, v globálním měřítku jí neúprosně dýchá na záda model, jehož jméno zní jako nějaká exotická šifra ze starého dobrodružného románu. Kia Seltos.

Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
Kia Seltos
42 fotografií

Korejský kanibal přijel ochutnat český trh a nehodlá se žinýrovat. Bez výčitek bude lovit i ve vlastní rodině. V globálním portfoliu značky přitom nejde o žádného vyjukaného nováčka, ale o druhou nejprodávanější kiu na planetě. Za její obří popularitou stojí především obří indický trh, kde se první generace stala absolutním trhákem. A teď má uspokojit i tradiční české chalupářské potřeby.

Rozměrově se Kia Seltos trefuje do přecpané nabídky s chirurgickou přesností. S délkou 4 430 milimetrů, šířkou 1 830 mm a výškou 1 615 mm zapadá přesně do mezery mezi Niro a větší Sportage. Pozoruhodný je však rozvor náprav 2 690 mm, což je více než u samotné Sportage, přestože je Seltos nepatrně kratší.

Ačkoliv nováček na trhu staví na stejné platformě K3 a svojí délkou přímo odpovídá Niru, vizuálně působí úplně jinak. Je vyšší, hranatější a vyzařuje sílu masivního SUV. Zvenku i uvnitř odkloňuje svou tvář od městských zjemnělostí a koketuje s rolí drsného terénního vozu ve stylu jakési zmenšené Toyoty Land Cruiser nebo Land Roveru Defender. Hranatý tvar s vysokou, strmě skloněnou přední částí, masivní maskou chladiče a kontrastními podběhy kol je v téhle třídě osvěžujícím zjevením.

Krabice pro dvoumetrové habány

Vysoko posazená, takřka vodorovná kapota s minimálními převisy dává řidiči dokonalý přehled o tom, kde auto v rozích přesně končí. Parkování a manévrování v těsných městských uličkách je díky tomu naprostá hračka. Jedinou vnější pihou na kráse jsou snad jen výklopné kliky dveří. Zatímco u elektromobilů dává jejich schovávání smysl kvůli aerodynamice, u hranatého spalovacího auta působí trochu zvláštně, nejsou příliš praktické a nemanipuluje se s nimi zrovna nejlépe.

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Po nasednutí do béžovo-kávového interiéru vás přivítá nečekaná vzdušnost. Palubní deska posazená nízko umocňuje skvělý výhled ven. Je to auto jako stvořené pro dvoumetrové habány. I vzadu je množství prostoru na vůz dlouhý necelých 4,40 metru skutečně působivé. Zásluhou štědrého rozvoru a rovné střechy si i basketbalista sedne „sám za sebe“ s rezervou několika centimetrů před koleny i nad hlavou. Zadní opěradla lze navíc naklápět v rozsahu 12 stupňů. A chalupáře potěší to nejdůležitější: zavazadelník nabízí základní objem 483 litrů (respektive až 536 litrů bez dojezdové rezervy) a po sklopení sedadel naroste až na 1 458 litrů.

Inženýři navíc nepadli na kolena před moderním dotykovým diktátem. Dvě hlavní 12,3palcové obrazovky sice tvoří propojený celistvý panel, ale nejčastěji používané funkce mají na spodní hraně vyhrazená samostatná fyzická tlačítka. Dokonce i ovládání na volantu má skutečné spínače. Jedinou ergonomickou kaňkou je umístění malého 5,3palcového displeje přímo uprostřed mezi velkými – tam ho totiž řidiči zčásti zakrývá věnec volantu a pravá ruka.

180 koní dostanete i v manuálu

Pod kapotou zkoušeného kusu tepalo srdce, které v dnešní době působí už skoro jako rarita z památkové péče. Zážehový přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI s výkonem 132 kW (180 k) a točivým momentem 265 Nm je spojen se šestistupňovým manuálem. Žádná elektrická asistence, žádné hybridní berličky – zkrátka kombinace pro řidiče, kteří chtějí mít otáčky pevně ve vlastních rukách. Pro pořádek dodejme, že v nabídce je i automat a nově i hybrid 1.6 HEV, který jízdě zajistí větší plynulost.

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Zkoušená šestnáctistovka bez elektrické pomoci při rozjezdech vyžaduje citlivou práci se spojkou. V nízkých otáčkách do hranice 2 500 1/min motor působí poněkud vlažně, odezva na plyn je rozvážnější a čekání na záběr turbodmychadla chvíli trvá. Jakmile však turbo překoná tento ospalý spodek, 180 koní zabere s nevídanou chutí a seltos vystřelí vpřed s nečekanou razancí. Zrychlení z nuly na stovku zvládne za 9,2 sekundy a zastaví se až na hranici 200 km/h.

Manuální řazení má trochu delší dráhy, ale pohyb v kulise je bezproblémový. Šestka je odstupňována jako těžký dálniční rychloběh – při 130 km/h motor točí pohodových 2 750 otáček a šetří uši posádky. Co se týče spotřeby, reálný test ukázal 8,6 litru ve městě, 6,8 na okreskách a dálničních 7,4 l/100 km. Celkový průměr testu se ustálil na hodnotě 7,8 litru na sto kilometrů.

Komfortní, ale bez sportovních ambicí

Testovaná předokolka se ale vzadu musí spokojit s jednodušší torzní příčkou (víceprvkové zavěšení zůstává vyhrazeno pro čtyřkolku). Výhodou je v obou případech světlá výška 160 mm.

Na osmnáctipalcových kolech se seltos v nízkých městských rychlostech projevuje jako komfortní auto. Na ostrých příčných nerovnostech či rozbité dlažbě má lehká záď tendenci si občas nepatrně odskočit. S rostoucím tempem se však charakter podvozku výrazně mění k lepšímu. Přeposilované řízení vám ale sportovní ambice zatrhne hned v zárodku. V ostrých zatáčkách počítejte s náklony vyšší karoserie, ale chování auta zůstává za všech okolností bezpečné a předvídatelné.

Kia Seltos v číslech:

  • Kia Seltos 1.6 T-GDI
  • Maximální výkon: 132 kW
  • Max. točivý moment: 265 Nm
  • Maximální rychlost: 200 km/h
  • Zrychlení 0–100 km/h: 9,2 s
  • Kombinovaná spotřeba: 6,6 l/ km
  • Délka/šířka/výška/rozvor: 4 430/1 830/1 615/2 690
  • Zavazadlový prostor: 483 l/ 1 458 l

Není to auto na vymetání prázdných okreskových zatáček při západu slunce, ale poctivě postavený rodinný stěhovák. Nabízí prostornou kabinu, výbornou výbavu a dostatečně silný motor. Tato verze je ideální pro ty, kdo rádi řadí. Ti, kdo chtějí naopak spíše klid a komfort, měli by zvolit automat, a to ideálně v hybridu.

Když se podíváme do ceníků, tak základní verze seltosu vyjde po odečtení akční slevy a sezónního bonusu na 635 tisíc korun, zatímco konkurenční akční Škoda Karoq je o 20 000 Kč dražší. Testovaná verze Exclusive s manuálem vyjde na 694 980 Kč, Škoda Karoq 1.5 TSI ve výbavě Top Selection již na 825 000 Kč, navíc její motor je s výkonem 110 kW (150 k) citelně slabší.

Vůči vlastní rodinné konkurenci Kia Seltos láká na zajímavou základní cenovku, ale lépe vybavené verze již ztrácejí cenovou výhodu.

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