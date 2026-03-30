Značka SsangYong je minulostí, nová éra pod hlavičkou KGM ale startuje s nebývalým sebevědomím. Vyzkoušeli jsme nový Actyon – stylového sourozence modelu Torres, který futuristickým designem obrací hlavy kolemjdoucích. Čím nadchne a zklame toto hybridní SUV s vizáží kyborga?
Autor: Vladimír Löbl, iDNES.cz
Při pohledu z boku upoutá velmi rychlá, dynamická silueta. Návrháři se nebáli experimentovat a nadělili Actyonu dlouhý zadní převis. Výsledek? Auto působí, jako by někdo vzal klasické robustní SUV a přetvořil ho v protažený, dynamický kombík.
I v černé barvě, která jinak opticky zmenšuje, je to hodně široké a opravdu velké auto, které s lehkým přimhouřením oka vypadá jako starší Range Rover Sport.
Za volantem se sedí poměrně vysoko, řidič má dobrou pozici a dobrý výhled dopředu. směrem vzad ale komplikují situaci široké zadní sloupky.
Vzhledově auto budí pozornost a lidé za ním dost pokukují. Má moderní, hodně výrazný design.
Podvozek actyonu velmi slušně tlumí veškeré nerovnosti českých silnic. Ani na opravdu velkých kolech (standardem jsou 20“) není jízda tvrdá nebo nekomfortní. Zároveň je auto stabilní, v zatáčkách se výrazně nekymácí ani zbytečně nehoupe a drží stopu
Také je tu spousta různých asistentů, kteří na vás pokřikují, že jedete moc rychle, že se nedržíte v pruhu a podobně, ale na to si zvyknete. Bylo by záhodno tyto věci vylepšit nebo znormalizovat, například přidat pár tlačítek na pouštění klimatizace.
Baterie je docela velká, má téměř 2 kWh, takže něco málo i na elektřinu ujedete. Spíše to ovšem pomáhá pro zrychlování a dynamičtější rozjezdy, když potřebujete někde předjet, zařadit se na dálnici do pruhu nebo ujet nebezpečí. Dlouhodobá spotřeba je 7,5 litrů benzínu, což je na takto velké auto velmi dobrá hodnota.
Jízdně je to klasické velké SUVčko, které je velmi příjemné, dobře odladěné, slušně odhlučněné a hodně dobře vidět. Na silnici funguje všechno, jak má, a auto působí festovně.
Plastové úchyty na kapotě snad mají evokovat, že si tam gumicukem můžete něco přidělat…
Volič automatické převodovky je pouze pulzní. Je to malý ovladač, který musíte opravdu domačkávat, nebo do něj ťuknout dvakrát, když chcete rychle přeřadit ze zpátečky na jízdu vpřed. Je to občas docela otravné.
Na zadních místech je hodně místa a prostoru. Je tam sice vysoký středový tunel, a vzhledem k tomu, že testovaná verze je předokolka, říkáte si proč?
V interiéru není jediný fyzický ovladač vzduchotechniky, všechno je svěřeno dotykovému displeji. Musíte to tam trošku najít. Když je někdo menší, menu klimatizace je až na úplně opačném konci displeje a musí se k němu předklánět. Je zajímavé, že v homologačních předpisech je povinnost mít jednoduše dostupné tlačítko ofuku čelního skla, ale tady si musíte vytáhnout menu.
Záhada hybridního pohonu: Pohon obstarává přeplňovaný motor o objemu 1,5 litru. Verze bez hybridu disponuje výkonem 130 kW a maximálkou 190 km/h.
Když si připlatíte za testovaný full-hybrid, dostanete sice vyšší výkon 150 kW a točivý moment 300 Nm, ale maximální rychlost klesne na 175 km/h. A navíc nemůžete s hybridem kombinovat pohon všech kol.
Auto cvičí s hybridizací chytře, je vlastně dost svižné. Na takové dynamické disciplíny je to rozhodně lepší než toyoty, u actyonu není ten gumový pocit z jízdy. Motor se dokáže dost ozvat.
Opravdu se to opírá do převodů, jede to velmi příjemně a není tady ten kvílející zvukový doprovod. Funguje to moc hezky.
Sedadla v kombinaci koženky a látky interiéru dodávají šmrnc. Nejenže dobře vypadají, ale nabízí i skvělý komfort na dlouhých cestách.
Displej před řidičem má sice několik režimů, ale jeden je horší než druhý. Je to celé laděné do černo-šedo-hnědých barev a hnědé doplňky na sluníčku prostě nevidíte. V navigaci se nezobrazují nikde hodiny, nevidíte tam prostě čas.
Na zadní stranu předních hlavových opěrek lze snadno uchytit tablet, na kterém mohou děti sledovat filmy.
Auto má velký kufr (v základu o objemu 668 l), kam se vejde spousta věcí, podlahu má sice dost vysokou, ale vlastně to ničemu nevadí. Po sklopení sedadel je z auta stěhovák.
Středový displej má titěrná písmenka a malinké ikonky, na které se musíte trefovat. Pokud má někdo obrovské ruce a tlusté prsty, je trefit se prakticky nemožné. Jako by to bylo navržené podle ruky korejské ženy, ale lidi jsou taky větší a musíte na to vyloženě zaostřovat.
K dispozici jsou pádla pod volantem, kterými měníte intenzitu rekuperace. Je zajímavé, že když ji začnete zvyšovat, chvilku trvá, než se auto „rozhoupe“ k tomu, aby zpomalovalo, takže musíte intenzitu volit s troškou předstihu.
Celkově působí vnitřek vozu útulným, bytelným a překvapivě hodnotným dojmem.
Cena je 1 100 000 korun. Na KGM to vypadá hodně, ale když to porovnáte s konkurencí, které moc není, je to vlastně v intencích toho, co taková auta stojí.
Celkově je to pragmaticky postavené, líbivé moderní auto, které padne do ruky, a podle všeho KGM fungují.
