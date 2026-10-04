Světu dnes vládne globální unifikace. Auta se vyrábějí na univerzálních platformách, sdílejí stejné šroubky, stejné dotykové displeje a stejné softwarové chyby, ať už sjedou z výrobní linky v bavorském Mnichově, francouzském Sochaux nebo čínském Šen-čenu. Kdybychom podrobili automobilový trh genetickému testu, zjistili bychom, že celá řada rodinných SUV na trhu jsou vlastně pokrevní sourozenci. A přesně s tímto pocitem mírné skepse lze přistupovat i k novému Jeepu Compass.
Víte o něm totiž úplně všechno ještě předtím, než otevřete dveře. Víte, že jeho technické základy položili inženýři megakoncernu Stellantis. Víte, že se montuje v italském Melfi a že pod jeho plechy teče stejná krev jako v Citroënu C5 Aircross nebo Opelu Grandland. Jenže pak se postavíte před jeho příď a stejně jste naměkko.
Tohle totiž není žádné anonymní přibližovadlo bez chuti a zápachu. Tohle je jeep.
S geny teréňáku
Žijeme v době, kdy se auta snaží vypadat přívětivě. Výrobci tvarují karoserie do kulatých, aerodynamických mýdel, aby ušetřili každý gram oxidu uhličitého a nenaštvali kolemjdoucí. Jeep na to jde úplně obráceně. Compass sice rozměrově zapadá do naprosto běžné třídy kompaktních SUV – délkově a šířkově odpovídá například naší domácí Škodě Karoq –, ale vizuálně hraje úplně jinou ligu.
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Americký drsňák ze spaghetti westernu. První jízda novým Jeepem Compass
Jeho karoserie je výrazně hranatá a zdobená masivní přídí s ikonickou maskou se sedmi svislými bloky. Vypadá to skvěle, i když leskle černě lakované plastové lemy kolem dokola se v prvním křoví poškrábou. U auta, které má v rodném listě zapsaný gen teréňáku, by matný plast udělal nesrovnatelně lepší službu.
Jakmile však vyrazíte na dálnici, pochopíte, k čemu ta masivní vizáž vlastně slouží. Compass totiž funguje jako dokonalý „vymetač“ levého pruhu. Přestože rozměrově nejde o žádného giganta, ve zpětném zrcátku auta před vámi působí tak dravě, nabubřele a neústupně, že vám uvolní cestu i ten nejsveřepější sváteční jezdec. V přímém směru je Jeep Compass naprosto suverénní. Auto se přemisťuje s dospělým klidem, dobře drží stopu a vy si připadáte jako kapitán malé dálniční lodě.
Dva světy pod jednou kapotou
Srdcem nejsilnější testované verze je plug-in hybridní ústrojí, které kombinuje přeplňovanou benzinovou šestnáctistovku s elektromotorem. Výsledek? Systémový výkon 225 koní (165 kW). A nutno dodat, že toto stádo pod kapotou rozhodně nespí. Když za dálniční mýtnou bránou nebo při předjíždění pomalého traktoru zaboříte pravou nohu hluboko do koberce, Jeep Compass vyrazí vpřed s vervou, která vám vykouzlí úsměv na tváři.
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Spaghetti western: Jeep vyrobí Compass v Itálii, prozkoumali jsme ho
Jenže každá pohádka má své „ale“. V případě plug-in hybridního Compassu přichází vystřízlivění ve chvíli, kdy elektrickému systému dojde dech, nebo když se počítač rozhodne, že je potřeba baterie dobíjet přímo za jízdy spalovacím motorem. V tu chvíli se jinak kultivovaný společník promění v poněkud uřvaného chasníka.
Čtyřválec vyletí do vysokých otáček a začne poměrně nedůstojně kvílet. A co je nejhorší – dělá to často zcela nezávisle na tom, jak hluboko sešlapujete plynový pedál. Řidič tak chtě nechtě získává pocit, že si pohonná jednotka žije svým vlastním, naprosto autonomním životem, do kterého mu nic není. Na to, že jde o šestnáctistovku, zní motor v zátěži zbytečně uřvaně a maloobjemově. Pokud navíc zapomenete nabíjet ze sítě a rozhodnete se ždímat z auta všech 225 koní na okreskách, řekne si o devět litrů benzinu na sto kilometrů. Což na takto výkonné, 225koňové SUV není vůbec zlý výsledek.
Podvozek, který vyhladí české cesty
Kde však compass exceluje bez výhrad, to je podvozek. Zde se inženýrům podařil husarský kousek. Nástrahy českých silnic, které se po každé zimě mění v tankodrom plný propadlých kanálových poklopů, vyfrézovaných asfaltových spár a výmolů, tlumí s obdivuhodným stoicismem.
Odpružení je sice nastaveno o něco tužší, než byste od amerického auta možná čekali, ale je naladěno tak precizně, že do kabiny nepronikají žádné tvrdé rázy. Auto se přes díry nenese jako houpavý parník, ale spíše je s jistotou vyhladí. V zatáčkách se přirozeně mírně nakloní, ale jakmile trefíte správnou stopu, drží se asfaltu s překvapivou zarputilostí. Na nějaké divoké sportování to sice není – dálnice a plynulé okresky mu svědčí nesrovnatelně lépe –, ale pocit bezpečí a kontroly je dokonalý.
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Bohémský Američan se rozloučí s Evropou. Ani plug-in hybrid ho nezachrání
A co víc, compass nezapomněl na své kořeny. Světlá výška 200 milimetrů, solidní nájezdové úhly a systém Selec-Terrain s režimy pro sníh, písek nebo bláto znamenají, že se nemusíte bát sjet z naleštěného asfaltu. V lehkém i středně náročném terénu si tento plug-in hybrid počíná s nečekanou dospělostí. Limitem samozřejmě zůstává samonosná karoserie, ale pro devadesát devět procent situací, do kterých se průměrný řidič dostane, má Jeep Compass v záloze obrovskou rezervu. V městských uličkách vás pak potěší malým poloměrem otáčení (10,8 metru), takže se s ním otočíte doslova na pětníku.
Zajímavé detaily a skrytá velikonoční vajíčka
V interiéru na vás dýchne velmi příjemná atmosféra. Kabina je masivní, přehledná a díky výraznému mezigeneračnímu nárůstu rozměrů neobyčejně prostorná. Vzadu se bez problémů usadí i vysoký dospělý, aniž by trpěla jeho kolena nebo hlava. Před spolujezdcem se nachází praktická polička s protiskluzovým povrchem, do středového tunelu schováte celou kabelku a kufr o objemu 550 litrů spolkne zavazadla i s nabíjecími kabely pod dvojitou podlahou.
Jenže pak přijde na řadu koncernová elektronika Stellantisu. A tady bohužel Jeep Compass trochu naráží. Po nastartování si volič automatické převodovky dává na čas – než se systém plně probudí a dovolí vám zařadit zpátečku nebo režim pro jízdu vpřed, musíte si prostě chvíli počkat. Nepříliš šťastně je vyřešena i lišta pod velkým šestnáctipalcovým displejem. Vypadá sice jako mechanické tlačítko, ale reaguje dotykově podle toho, kam zrovna položíte prst, takže se na ni stejně musíte při jízdě podívat. A digitální přístrojový štít před volantem? Písmenka jsou malinkatá, ikony nepřehledné a grafika působí, jako by ji někdo poskládal ze tří různých stylů.
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Život s elektroautem. Dálniční sprinteři nabíjející rychle prodělají kalhoty
Všechny tyto drobné ergonomické hříchy však jeepu okamžitě odpustíte ve chvíli, kdy začnete objevovat takzvaná velikonoční vajíčka – hravé detaily schované po celém autě. Designérům se totiž podařilo vtisknout do vozu obrovskou dávku šarmu. V rohu čelního skla vás zdraví silueta původního ikonického modelu Willys jedoucího kolem smrků, na předním nárazníku je vylisovaný reliéf schodů a siluetu legendárního teréňáku najdete nejen na středech disků kol, ale i vyraženou na palubní desce.
Stylotvorné auto s duší
Plug-in hybridní Jeep Compass je stroj, v němž se evropská touha po efektivitě, bezpečnosti a moderních technologiích střetává s tradiční americkou touhou po svobodě, robustnosti a nepřehlédnutelném stylu. Top verze Summit vyjde na 1 029 900 Kč, tedy o 200 tisíc Kč dráže než klasický hybrid, který však má jen tříválcovou dvanáctistovku a pohon předních kol.
Hranaté esúvéčko s americkým rodokmenem a italským pasem není bez chyb. Elektronika by mohla reagovat rychleji, spalovací motor by v zátěži nemusel znít jako vysavač a dotykové ovládání by zasloužilo více logiky. Jenže ve světě, kde je většina nových aut k nepoznání a nudných, působí Jeep Compass jako zjevení. Je to živé, mimořádně stylotvorné auto se skvělým podvozkem a duší, kterou mu koncernová fúze nedokázala vzít. Za své peníze tak dostanete poctivý, svébytný kus auta, který vás bude bavit pokaždé, když k němu na parkovišti přijdete.