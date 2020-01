Test na okruhu v Anglii: elektrický Jaguar dovolí skutečné závodění

, aktualizováno

Znáte to, ty nejlepší věci přicházejí nečekaně a znenadání. A přesně takhle mi jednoho dne zavolali z Jaguaru, zda bych měl příští týden čas letět na dva dny do Anglie, že by mi rádi nabídli svezení v závodním Jaguaru I-Pace eTrophy. Řekněte, můžete něco takového odmítnout?