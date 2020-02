Jaguar F-Type skoncoval s V6, osmiválec musel po stížnostech ztichnout

Změnu vnějšího vzhledu nelze přehlédnout. Elegantní, nahoru protažené světlomety byly poznávacím znamením F-Typu od uvedení do prodeje v roce 2013. Sportovní model už jednou lehčí modernizací prošel, teď si ho vzali designéři do parády podruhé a byli mnohem radikálnější.

Základní silueta se nemění, ale zvětšená maska chladiče a útlé, nízko posazené světlomety dělají divy. Nové provedení vypadá agresivněji a důsledně uplatňuje moderní designérské principy, kdy pár drobností dokáže při stejném objemu změnit dojem z auta.

Nízké světlomety, mimochodem zkonstruované a vyráběné firmou Varroc v Novém Jičíně, jsou parafrází na ostatní modely značky. Jejich vpravdě minimalistické rozměry umožnilo použití nejnovější generace světelných diod – velikost stávajících lamp byla mimo jiné dědictvím toho, že původní provedení F-Typu ještě využívalo prostorově náročnější xenonové výbojky.

Někdejší pestrou nabídku motorů Jaguar důkladně prořezal. Vypadla nepříliš žádaná manuální převodovka i většina čtyřkolek, nakonec tedy kupé i kabrioletu zůstaly čtyři konkrétní varianty: 300koňový dvoulitrový čtyřválec, 450koňový osmiválcový pětilitr s pohonem zadních kol nebo všech kol a nakonec i ostrá verze téhož motoru, která má 575 koní a pohon všech kol standardně.

Zlatá střední cesta v podobě třílitrového šestiválce je věcí minulosti, respektive vybraných mimoevropských trhů. Je to škoda, ale doba je zkrátka taková, že automobilce pokračování této varianty nedovoluje. Benzinovou V6 už Jaguar v Evropě v žádném jiném modelu nenabízí, protože tento motor nevyhovuje nejnovějším euronormám na čistotu výfukových plynů. Přitom co do množství CO 2 vycházel téměř stejně dobře jako základní dvoulitr.



Použití nového řadového třílitru, který zatím pohání Range Rover, Range Rover Sport a chystá se i pro nový Land Rover Defender, by zase bylo dle neoficiálních vyjádření zástupců automobilky příliš komplikované. Nikoliv neproveditelné, ale neúměrně náročné – zabudování zcela nového typu motoru vyžaduje mimo jiné projít od začátku crashtesty. A to se při odbytu několika tisícovek kusů ročně jednoduše nevyplatí, navzdory tomu, že zrovna varianta V6 byla u nás i celoevropsky tou nejžádanější.

Jaguar zvolil cestu nejmenšího odporu. Existující osmiválec upravil a naladil na nové parametry: 450 koní, 331 kW a 580 Nm. Vznikl tak stroj, který je o nezanedbatelných 70 koní a 120 Nm silnější než dosavadní V6, přitom jeho cena narostla o symbolických 55 tisíc korun na „již od“ 2,46 milionu korun.

Přímou náhradou za šestiválec však nový osmiválec není. Má jinou charakteristiku, svojí mamutí silou se opírá do extrémně dlouhých převodů, kdy dvojku jde točit daleko nad 100 km/h a na osmičku se ručička otáčkoměru přehoupne přes dva tisíce až v nějakých 160 km/h. Jiný je i zvukový projev, místo frenetického jekotu šestiválce se v prostřední verzi F-Typu zabydlelo údernější, ale méně návykové burácení velkoobjemového motoru. Proti předchozí verzi V8 je navíc novinka běžně i ve sportovním režimu tišší.

Jaguar především umravnil hukot a prskání motoru po nastartování. Za jízdy už výfuk taky tolik neburácí a neprská, jeho zvuk se nezarývá tak hluboko do hlavy. Oficiálním zdůvodněním je reakce na stížnosti zákazníků (a že si někteří opravdu stěžovali), faktem ale je, že F-Type měl v minulosti problémy s regulačními orgány. Jeho zvuk byl opakovaně shledán hlučnějším, než povolují normy, a automobilka musela v tomto směru podniknout i svolávací akce.

Svezení s F-Typem P450, jak se nová osmiválcová varianta oficiálně jmenuje, je nicméně velmi příjemné. Motor má dostatek sil v libovolných otáčkách a důrazně táhne až do omezovače. Verze s pohonem zadních kol je hravá, má přesné řízení a dobře nakalibrovanou elektroniku. Kombinace aktivního diferenciálu a přibrzďování jednotlivých kol se nenechá znervóznit ani při opravdu ostrém zacházení.

Zároveň však nejde přehlédnout, že přední kola jsou zatížena o 75 kg těžším motorem. Proti šestiválci tak ubylo trochu hravosti ve vlásenkách a F-Type se posunul směrem ke kategorii cestovních vozů. Navíc se v konečném důsledku Jaguar v podstatě vyvázal z možnosti přímého srovnání s šestiválcovými Porsche a BMW nebo Toyotou Supra.

Pro ty nejnáročnější je určen nový F-Type R, doplněný označením P575. Z něj se dá snadno vyčíst výkon, 575 koní neboli 423 kW. Točivý moment vrcholí šílenou hodnotou 700 Nm a ve spojení s pohonem všech kol je výsledkem zrychlení na stovku za pouhé 3,7 sekundy.

Tato varianta vyjde nejméně na 3,34 milionu korun. To oproti stávající verzi P550 představuje zdražení o 180 tisíc, v ceně je ale mimo silnějšího motoru také vylepšené nastavení podvozku, které bylo dříve vyhrazeno speciální verzi SVR. Ta naopak vyšla o nemalých 420 tisíc dráž než nový F-Type R.

Rozdíl proti slabšímu osmiválci není jen v rychlosti a výkonu, ale i ve způsobu podání. Jestliže v P450 je rychlost cítit z pečlivě regulovaných, ale znatelných pohybů karoserie, P575 se naopak prezentuje maximální efektivitou. Auto se v zatáčkách v podstatě vůbec nenaklání a všechna čtyři kola neochvějně jedou přesně tam, kam řidič poručí volantem. Skoro jako by pro F-Type R neexistovaly fyzikální zákony.

To základní varianta P300 je z úplně jiného těsta. Extrémně silný dvoulitr (300 koní/221 kW, 400 Nm) se rozhodně nenechá zahanbit a nepůsobí dojmem dýchavičného souputníka ze samého dna nabídky. V rozletu mu pomáhají dvě podstatné výhody: nakrátko odstupňovaná převodovka a hmotnost nižší o 140 až 223 kg než u osmiválcových souputníků.

Takový F-Type se v zatáčkách cítí jako ryba ve vodě. Patnáctimetrákové auto relativně kompaktních rozměrů se hravě prosmýkne každou zatáčkou a umí vykouzlit obyčejný úsměv na tváři. Vše se odehrává v menších rychlostech, čtyřválcová verze to ale umí podat tak, že si jízdu užijete a přitom nebude chování auta působit otravně. Výkonový odstup od obou osmiválců se tak projevuje hlavně pozvolnějším zrychlováním s plynovým pedálem zadupnutým do podlahy.

Podstatnou výhodou základního modelu je také cena od 1,71 milionu korun – stojí tedy jen o málo víc než polovinu co vrcholný F-Type R. Nevýhodou je méně kultivovaný projev a vytříbený zvuk čtyřválce s extrémním měrným výkonem. Na to se ale dá po pár minutách jízdy plně a snadno zapomenout.