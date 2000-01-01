Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké Británii již stihl v prodejích potupit dosavadní bestseller Ford Pumu. Teď si tento model na pomezí mezi Škodou Karoq a Kodiaq brousí zuby i na české chalupáře. Čím oslní, a čím naopak zklame?
Autor: Martin Mičánek, iDNES.cz
Jaecoo J7 Exclusive přináší do třídy kompaktních SUV závan luxusu. Design je silně inspirován vozy Range Rover.
Aerodynamické kryty kol…
… a výsuvné kliky nejsou jen na okrasu, ale snižují odpor vzduchu a hluk v kabině vozu. Při příchodu k vozu se elegantně vysunou.
Panoramatické střešní okno je vybaveno elektricky ovládanou clonou, která v létě účinně brání přehřívání kabiny. Pro milovníky čerstvého vzduchu lze přední část okna zcela otevřít nebo jen vyklopit pro ventilaci.
Před řidičem je menší 8,9" digitální přístrojový štít s drobnějším písmem a možností jen jednoho zobrazení. Dotykové plošky na volantu nejsou pro ovládání zrovna ideální.
Jízdně se J7 profiluje jako komfortní společník; podvozek s nezávislým zavěšením zadní nápravy filtruje nerovnosti s přehledem…
… na ostrých příčných prazích ale občas dává pocítit svou tuhost.
Kde se čínský temperament projevuje nejvíc, je asistenční systém. Auto na vás pořád mluví, pípá, sleduje vaši únavu a vrací vás do pruhu s razancí přísné učitelky. Vrcholem je lane assist napevno spojený s tempomatem. Občas se stane, že auto „uvidí“ ducha a prudce zabrzdí,
Jaecoo je nová exportní značka čínského koncernu Chery, založená v roce 2023 pro evropský trh
Styl falešného Range Roveru zabral. Jaecoo 7 se stal v březnu nejprodávanějším novým vozem ve Velké Británii!
S cenoou začínající na 760 000 Kč a sedmiletou zárukou představuje Jaecoo J7 zajímavou alternativu k zavedeným evropským a korejským značkám. Originál Range Rover Evoque vyjde na dvojnásobek.
S délkou 4,5 metru, šířkou 1,86 metru a výškou 1,68 metru stojí Jaecoo 7 přesně na pomezí mezi Škodou Karoq a Kodiaq.
Tenké A-sloupky minimalizují mrtvé úhly v křižovatkách. V kombinaci s poněkud vyšším posazem za volantem je tak výhled z auta směrem vpřed velmi dobrý.
Na ulici se za vámi lidé otáčejí. Možná proto, že nevědí, co to je za auto. Detaily jako výsuvné kliky dveří nebo 19palcová kola s aerodynamickými kryty dodávají autu punc luxusu, který v cenové hladině kolem 800 tisíc korun prostě nečekáte.
Na první pohled je to jasné. Designéři v Chery (mateřský koncern Jaecoo) měli fotky Range Roveru vylepené nad postelí. Ta hranatá, svalnatá silueta, vysoká kapota a maska chladiče budí respekt.
Interiér je poskládaný s precizností, kterou by mu mohl závidět i leckterý koncernový sourozenec z Wolfsburgu. Materiály jsou měkké, nikde nic nevrže a provedení masivních klik dveří dává pocit bytelnosti.
Digitální přístrojový štít je minimalistický, ale přehledný. Nabízí všechny klíčové údaje bez zbytečného grafického smogu.
Automatická sedmistupňová převodovka DCT řadí intuitivně a hladce. Rozjezdy jsou plynulé, bez cukání typického pro starší dvouspojky. Software je odladěn pro evropský styl jízdy, kdy se klade důraz na komfort a efektivitu při změně převodových stupňů.
Řízení je poměrně odtažité – máte pocit, že s koly komunikujete přes prostředníka, který si dává načas.
Jaecoo J7 1.6 TGDI AWD Exclusive
Vůz se příjemně pohupuje a maskuje nedokonalosti vozovky. Ideální společník pro rodiny, které preferují klidnou a plavnou jízdu.
Inteligentní pohon všech kol AWD nabízí 7 jízdních režimů. Ať už jedete v písku, blátě nebo sněhu, elektronika efektivně redistribuuje točivý moment.
Motor 1.6 TGDI s výkonem 147 koní sází na kultivovanost. V kombinaci se 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou nabízí plynulý tah a tichý chod i při dálničních rychlostech.
A co spotřeba? Zázraky nečekejte. Pokud pojedete jako beránek, dostanete se na 7,5 litru.
Ale v reálném světě, na dálnici nebo v kopcích, počítejte spíš s 8,5 až 9 litry. Konkurence to umí i za méně. Jaecoo 7 ale má nádrž o objemu 57 litrů.
Dveře kryjí prahy vozu, takže při nastupování v dešti zůstanou kalhoty čisté.
Jízda je nastavená na komfort. Jaecoo se tak příjemně houpe, filtruje české silnice s grácií, ale když přijde ostrá krátká nerovnost, ozve se rána, která vám připomene, že podvozek by ještě snesl trochu toho „evropského“ ladění.
Grafické rozhraní infotainmentu je inspirováno moderními smartphony. Ovládání je intuitivní, s možností přizpůsobení domovské obrazovky. Díky výkonnému procesoru jsou přechody mezi menu okamžité. Pro každou drobnost ale musíte do menu.
Jaecoo J7 Exclusive je jako čínské jídlo z dobré restaurace – vypadá skvěle, zasytí, chutná všem a nestojí majlant. Za 840 tisíc dostanete auto v plné palbě s chlazeným bezdrátovým nabíjením, ventilovanými sedadly, audiem Sony a designem, za kterým se soused s třikrát dražším Range Roverem minimálně ohlédne.
Sedačky jsou měkké. Možná až moc. Pokud jste zvyklí na německou tvrdost, budete si připadat jako v babiččině ušáku. Verze Exclusive obsahuje odvětrávání a vyhřívání předních sedadel.
Sedadlo spolujezdce lze nastavovat i zleva zboku, aby ho mohli při neobsazeném autě ovládat i zadní cestující.
Rozvor náprav dovoluje cestujícím vzadu užívat si prostor, který je v této třídě nevídaný. Zadní sedadla nabízejí nastavitelný sklon opěradla, což umožňuje cestujícím lépe najít ideální polohu.
Head-up displej promítá důležité informace přímo do zorného pole, zatímco audio systém Sony se stará o kvalitní zvukový zážitek. Vyhřívaný volant a čelní sklo přijde vhod v mrazivých zimních ránech.
Bezdrátová nabíječka s výkonem 50 W patří k nejrychlejším na trhu. Integrovaný ventilátor pod podložkou aktivně ochlazuje telefon, čímž chrání jeho baterii před degradací teplem.
Páčky působí hodnotně, ale jejich chod je hodně umělý.
Design, který budí pozornost. Hranatá silueta, vertikální maska chladiče a šachovnicový podpis LED světel vozu dodávají moderní vzhled.
Částečně skrytý úložný prostor ve středovém tunelu.
Podvozek využívá vzpěry MacPherson vpředu a víceprvkové zavěšení vzadu. Tato konfigurace je klíčem k vyváženým jízdním vlastnostem. Auto se v zatáčkách nadměrně nenaklání
Jak si vede J7 v terénu? Režimy jako „Bláto“ nebo „Písek“ upravují mapování motoru a citlivost stabilizace. Díky mezinápravové spojce zvládne auto mnohem víc, než byste od rodinného SUV čekali.
Procesor Qualcomm 8155 zajišťuje skvělou odezvu a plynulé animace, zatímco kompatibilitu s Android Auto a bezdrátovým Apple CarPlay doplňuje 360° kamerový systém, který zahrnuje i funkci pro jízdu v terénu schopnou „vidět“ pod vůz.
Světlá výška 18 cm zajišťuje, že se neztratíte ani v náročnějším terénu. J7 je víc než jen městské SUV na nákupy.
Brzdy mají lineární nástup a dobře se dávkují. I při opakovaném brzdění z vysokých rychlostí nevykazují známky únavy.
Auto řidiče stále hlídá a když se mu zdá, že je nepozorný, tak stále pípá.
Podvozek modelu Jaecoo J7 je laděn do měkka. Nezávislé zavěšení zadních kol zajišťuje stabilitu v zatáčkách a pohodlí na rozbitých okreskách.
Jaecoo J7 1.6 TGDI AWD Exclusive
Jaecoo J7 1.6 TGDI AWD Exclusive
Jaecoo J7 si poradí i s těžkým přívěsem. Díky robustní konstrukci a pohonu všech kol je ideálním tahounem pro milovníky aktivního životního stylu.
Daň za štědrý rozvor čínský model zaplatil zavazadelníkem s reálným objemem jen okolo 340 litrů. Zadní víko zavazadelníku je elektricky ovládané, celá operace ale trvá poměrně dlouho.
Pod podlahou zavazadelníku je dojezdová rezerva, ale bez problémů by se tam vešla i plnohodnotná.
Koncern Chery vsadil na precizní lícování dílů a odolné materiály.
Jaecoo J7 1.6 TGDI AWD Exclusive
Díky akustickým sklům a poctivému odhlučnění motorového prostoru vládne v kabině při jízdě ticho.
Jaecoo J7 Exclusive je vyzrálý produkt, který v testu obstál na výbornou.
Přední části dominuje výrazná vertikální mřížka chladiče.
