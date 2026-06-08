Italové vzali model Jetour Traveller T2 z portfolia čínské automobilky Chery, trochu ho uzpůsobili evropskému vkusu, navěsili na něj své znaky a poslali ho do světa jako robustního baťůžkáře pro 21. století. Zepředu působí jako Ford Bronco, zezadu zase jako Land Rover Defender. A uvnitř má zase něco z jeepů.
Auto je vybaveno standardně montovanými bočními nášlapy. Vypadají sice patřičně drsně a off-roadově, ale při vystupování překážejí. Pokud je auto zablácené, bez zašpinění nohavic vystoupíte jen stěží.
Kabina působí dobře, materiály jsou dostatečně kvalitní a celkový dojem snese srovnání se zavedenými evropskými značkami. A nechybí různé zajímavé detaily jako masivní madla na dveřích a středovém tunelu s přiznanými, viditelnými šrouby. Na rozdíl od mnohých jiných SUV dneška má ICH-X K3 pořádně velkou páku samočinné dvouspojkové převodovky.
Za volantem se sedí pohodlně. Poloha je přirozená a řidič dobře vidí na kapotu a je dobře usazen mezi loketní opěrky. Co je fascinující, je prostor nad hlavou. I přes existenci velkého panoramatického střešního okna s roletkou zbývá 180 cm vysokému člověku nad hlavou dobrých dvacet centimetrů. Královsky místa mají také cestující vzadu, kde na sloupcích nechybí ani praktické věšáčky a kapsy na zadní straně předních sedadel.
Otevírák na lahváče ve výbavě
Páté dveře se bohužel otevírají směrem k chodníku – a nesou na sobě kryt s rezervou, který trochu omezuje výhled vzad, ale design hezky okořeňuje. Zevnitř dveře kufru ukrývají kromě dvou háčků a držáků na nápoje či Bluetooth reproduktor také jednu věc, která našince hodně potěší - integrovaný otvírák na lahváče, který našinec ocení.
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Pracovišti řidiče dominuje obří 15,6" středový displej infotainmentu. Systém reaguje bleskově, má přehlednou grafiku a vysoké rozlišení. Bohužel však zatím komunikuje výhradně v angličtině a vestavěná navigace chybí – musíte se spolehnout na zrcadlení telefonu. Zato tu ale můžete v reálném čase sledovat aktuální výšku hladiny vody při brodění. „Ká-trojka“ se totiž vody nebojí, má oplastované podběhy, poctivý kryt pod motorem a sání vyvedené vysoko, aby nepřišlo k úhoně.
Trochu cviku vyžaduje ventilace a klimatizace. Funguje totiž jinak než v běžných evropských autech. Uváděná teplota na displeji je spíše pocitová než matematicky přesná faktická teplota. Občas tak musíte chvíli laborovat a ladit, než v kabině dosáhnete optimálního tepelného komfortu. Naopak výhled z vozu je skvělý, kapotu máte jako na dlani a přesně víte, kde auto končí. A tam, kam nevidíte, pomůže skvělý kamerový systém, který umí v terénu vytvořit obraz toho, co máte pod autem.
Poctivý dvoulitr a LPG kvůli šetření
Pod kapotou tepe výhradně přeplňovaný zážehový dvoulitrový čtyřválec o výkonu 180 kW, který spolupracuje se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Hlavní prodejní tahák se však ukrývá pod dnem zavazadelníku. Italové totiž přímo v Evropě auto dovybavují systémem LPG. Při jízdě na plyn se výkon sice nepatrně sníží na 175 kW, peněženka majitele ale při pohledu na ceny ropného plynu zaplesá.
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Změna paliva se děje malým přepínačem u kolene řidiče, přičemž palubní počítač neumí oddělit spotřebu benzínu a plynu. Možnost využívat 70litrovou nádrž na benzin a zároveň 52litrovou nádrž na plyn propůjčuje „ká-trojce“ velký akční rádius. Spotřeba benzinu se ale běžně pohybuje mezi 9 a 10 litry benzinu. V případě LPG to vychází okolo 13 l/100 km.
V městském a příměstském režimu je dynamika naprosto dostatečná, obzvláště po přepnutí do sportovního módu, který maskuje počáteční laxnost převodovky. Na dálnici ale již kolem tuzemského rychlostního limitu začne vysoká karoserie generovat znatelný aerodynamický hluk a motor ztrácí dech.
V terénu jako v bavlnce
Na silnici se ICH-X K3 chová stabilně. Podvozek je v rychlostech nad sto kilometrů za hodinu příjemně plavný a auto netrpí nervozitou. Řízení je překvapivě strmé, zpětná vazba ale není zcela ideální.
Ani mimo silnici se tento model neztratí. Pohon všech kol funguje chytře – za běžných okolností šetří palivo a pohání jen přední kola, jakmile ale systém ucítí prokluz na blátě či šotolině, bleskově připojí zadní nápravu. S pohotovostní hmotností 1935 kg si motor poradí hravě a auto nepůsobí těžkopádně. Jízda je díky pneumatikám s velkým profilem a dobrému odhlučnění velmi pohodlná. Posádku navíc hýčká bohatá výbava – přední sedadla jsou vyhřívaná i odvětrávaná, a k dispozici jsou dvě bezdrátové nabíječky (jedna dokonce chlazená).
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Novinka příjemně překvapí v terénu solidními nájezdovými úhly. Inteligentní pohon všech kol BorgWarner má několik režimů, mechanické uzávěrky diferenciálů ani redukci sice nenabízí, elektromagnetická mezinápravová spojka však v terénních režimech dokáže rozdělit točivý moment mezi nápravy v poměru 50:50. Na zadní nápravě pomáhá elektronický diferenciál, vpředu protáčející se kola krotí brzdy.
ICH-X K3 není čistokrevným off-roadem, ale přesto zvládne překvapivě hodně. S cenovkou startující lehce nad hranicí 1,1 milionu korun (verze s LPG vyjde na 1 151 900 Kč) představuje na trhu nesmírně zajímavý úkaz. Nenabízí sice žádné příplatkové balíčky, protože vše podstatné je již v ceně, ale kontruje pětiletou zárukou. Oproti čistokrevným legendám typu Jeep Wrangler nebo Toyota Land Cruiser sice v extrémním terénu ztrácí a nemá tak zvučné jméno, stojí však v podstatě polovinu. Pro někoho, kdo hledá stylové, prostorné auto s rodinným potenciálem, které se nebojí bláta a díky LPG nabízí rozumné provozní náklady, je to překvapivě vyrovnaná a charakterní volba. Navíc si vozí integrovaný otvírák na lahváče. Jen si je kvůli těm bočním nášlapům třeba koupit radši tmavé kalhoty...