Společně s obřím pick-upem RAM se kterým jezdil předseda Motoristů sobě Petr Macinka, se toto auto stalo koncem loňského roku terčem kamer a fotoaparátů médií. Hyundai Staria je nevšední, futuristickou a stále neokoukanou alternativou k zavedeným hráčům v čele s Volkswagenem Multivan.
Leckdo možná čekal flotilu starií, ale po svém prosincovém jmenování se členové vlády přesunuli z Pražského hradu do Strakovy akademie v autobusu Iveco Crossway. Včetně doprovodu by museli mít dva až tři hyundaie, a to už by asi vypadalo jako invaze z vesmíru.
Světlomety v designu ledových kostek působí zajímavě, jak ovšem zjišťujeme, tak ve tmě bohužel svítí jako pomocný na Karlově mostě. Zato koncová světla s parametrickými pixely září do tmy jako u nějakého dálkového autobusu.
Když se na Starii díváte zepředu, máte neodbytný pocit, že pod tím úzkým ledovým proužkem diod, který tvoří jeden nepřerušovaný světelný celek, se neskrývá pístový motor, ale jaderný reaktor. Jenže chyba lávky. Realita je mnohem přízemnější a zelenější. Pod kapotou už nebuší naftové srdce, které kdysi tomuto modelu dodávalo potřebný klid při dálničních přesunech, ale hybridní ústrojí známé z typu Santa Fe, byť v posílené podobě. Volba jednotlivých režimů jízdy šestistupňové samočinné převodovky probíhá prostřednictvím tlačítek jako na nějakém jukeboxu.
Koalice pod kapotou
Hybrid ve Starii je jako politický kompromis. Skvěle vypadá v brožuře a perfektně funguje při pomalém kroužení před voliči. Ale jakmile po něm chcete skutečný výkon na dlouhé trati, zjistíte, že ten malý benzínový motor pod kapotou křičí o pomoc skoro stejně hlasitě jako opozice.
Základem je přeplňovaný zážehový čtyřválec o objemu 1,6 litru, kterému pomáhá trakční elektromotor. Systémový výkon oproti dřívější dieselové verzi narostl na 160 kW (225 koní), což v brožuře vypadá jako vítězství ve volbách, ale točivý moment klesl na 367 Nm. Ve městě je to sice symfonie ticha a plynulosti – rozjezdy na elektřinu jsou hladké, ticho až nečekané a spotřeba klidně začne sedmičkou. Na dálnici ale kouzlo mizí.
Otáčky lezou ke čtyřem tisícům a spotřeba roste stejně rychle jako odbyt chlebíčků v poslanecké kantýně. Stačí ovšem zpomalit na 120 km/h a klid se vrací. Tak je to nejlepší. Dálniční tempo zvýší spotřebu z běžného průměru 8,5 l i o dva litry. Ve městě se ovšem zásluhou častého zapojení elektromotoru dokážete dostat i k sedmi litrům.
9 míst, ale jen 2 isofixy
Uvnitř Staria nabízí moře prostoru. Je to taková nafukovací hala na kolech. Top verze má sedmimístné provedení, ale více efektivity nabízí devítimístná verze, kde se sedí v uspořádání 3+3+3. Něco podobného konkurenční VW Multivan poskytnout nedokáže. Lavice se dají pouze posouvat, ale nelze je vyndat. V případě nutnosti je možné alespoň sklopit jejich opěradla do roviny. Variabilita je tak mnohem horší.
Staria sice působí jako dětský autobus pro ty, komu se plánování rodičovství trochu vymklo, ale pragmaticky reaguje na prudký pokles porodnosti v Česku. Nabízí totiž celkem jen dva isofixy pro dětské sedačky ve druhé řadě sedadel. Se svou délkou 5 253 mm staria přerůstá o osm centimetrů i nejdelší VW Multivan Long. V závislosti na poloze zadní lavice, posuvné po kolejničkách v podlaze, je k dispozici ložná plocha dlouhá 748 mm a velkorysý objem 831 až 1 303 litrů. Zadní nárazník je navíc umístěn velmi nízko, což usnadňuje manipulaci se zavazadly.
Za volantem jako ředitel autobusu
Prostřední sedadlo vpředu je vyloženě za trest – bylo by to ideální místo pro toho, který zrovna nejvíc zlobí. Jeho opěradlo ale lze sklopit, čímž vznikne odkládací prostor pro svačinu.
Co staria umí fantasticky, je práce s prostorem a světlem. Boční okna sahají tak nízko, že šířka v úrovni loktů fakticky znamená vzdálenost mezi bočními skly. Můžete si pohledně opřít loket o výplň dveří a při vjezdu na placené parkoviště se vám snadno bere lístek. Jen musíte dát pozor na poměrně velkou šířku auta (1 997 mm), ale i jeho výšku. S 1 990 mm se v pohodě vejdete, jen musíte počítat, že si „brnknete“ vztyčenou anténou na zádi. Při manévrování v těsných prostorách trochu pomůže 360° kamerový systém.
Skvělou vychytávkou je funkce, kdy se při odbočování namísto budíků zobrazí obraz z boční kamery, takže se řidič nemusí ohlížet. A pro kontrolu neposlušných ministrů vzadu slouží funkce „Passenger View“ – širokoúhlá kamera přenáší dění v kabině na centrální displej, přičemž mikrofony a reproduktory usnadňují konverzaci přes celé ty tři metry délky interiéru. Ideální pro rodiče. Nebo pro ty, kdo chtějí mít přehled.
Přístrojový štít, jehož grafika se mění společně s vybraným režimem jízdy, je tak vysoko, že v podstatě plní funkci head-up displeje. Interiér po modernizaci potěší návratem fyzických tlačítek. Digitální přístrojový štít a centrální displej mají 12,3 palců.
Obří, méně variabilní, ale s wow efektem
Podvozek s víceprvkovou zadní nápravou zůstává komfortní, hmotnost se oproti dieselu prakticky nezměnila. Společně s hybridem ale zmizelo tažné zařízení a také pohon všech kol. Pro část zákazníků to může být nepříjemné zjištění.
Summa summarum je ovšem Hyundai Staria Hybrid pořád fascinujícím autem. Neokoukaným, prostorným a dostatečně pohodlným. Hybridní pohon se k jejímu futuristickému vzhledu vlastně hodí. Jenže fyziku neošálíte. Na dlouhé dálniční přesuny by se diesel hodil víc.
Hyundai Staria v číslech
Staria se navíc již brzy začne prodávat v modernizovaném provedení. Tato verze bude mít premiéru v pátek 9. ledna na autosalonu v Bruselu. Změny jsou to spíše evoluční. Hyundai lehce přeskládal výbavové stupně, diodová páska vpředu teď není tvořena ze tří částí, ale jednoho nepřerušovaného celku, trochu změnil se i tvar nárazníku a hlavních světlometů. Obohacena byla nabídka laků, uvnitř si zákazníci mohou zvolit tmavou i světlou kůži. Změnil se i způsob ovládání samočinné převodovky.
Uvnitř si všimnete hlavně nového infotainmentu s podporou bezdrátových aktualizací, ale také větších obrazovek. Digitální přístrojový štít i hlavní displej povyrostly na 12,3 palců. Připočteme modernější volant, více úložných prostor a vychytávek, ale třeba i nasazení tradičních fyzických tlačítek místo dřívějších dotykových ploch.
Staria je ideální pro velké rodiny, hotely nebo firmy, které chtějí jezdit jinak než všichni ostatní. Do vymírající třídy velkoprostorových vozů přinesl svěží vítr a atraktivní cenu pod hranicí 900 tisíc korun, která ovšem po výměně hybridu místo dieselu vyskočila na téměř 1,2 milionu korun, tedy na úroveň Volkswagenu Multivan. Ten poskytuje lepší variabilitu, ale Staria ho drtí svým wow efektem a vnitřní šířkou. Pro ty, kdo nikam moc nespěchají, zato chtějí vypadat trendy, je to stále skvělá volba.