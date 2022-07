Hyperaktivní Hyundai Kona, nebo hodnější Ford Puma? Ostré a dostupné crossovery

Jestliže se v dané kategorii chcete vejít do milionu korun, zbydou vám ve výběru právě tato dvě auta: Hyundai Kona N a Ford Puma ST. Volkswagen T-Roc R nebo Audi SQ2 sice lákají na pohon všech kol a 300 koní, startují však nad milionem a čtvrt. Těšit se můžete na osvědčené ingredience moderních hot hatchů: pohon předních kol se samosvorným diferenciálem a výkon 200 a více koní. Obě auta jsou skoro stejně velká a v jednotlivých rozměrech je dělí jen milimetry, svým charakterem i použitou technikou se však dramaticky liší. A to je dobrá zpráva, protože když už máte na výběr jen ze dvou aut, ať je alespoň co vybírat.