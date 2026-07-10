Žijeme v době, kdy se automobilový svět scvrknul do jediné, poněkud nudné šablony. Pokud dnes chcete nové auto, automobilky vám servírují jednu zavalitou krabici, která se hrdě pyšní zkratkou SUV, za druhou. Tyto silniční pevnosti sice slibují falešný pocit bezpečí a rozhled jako z velitelské věže, ale při jakémkoli pokusu o sportovní jízdu připomínají spíše roztancovanou skříň. Vypadalo to již, že éra elegantních, nízkých a lehkonohých kupé je definitivně pohřbena pod nánosy emisních regulací a unifikovaného vkusu globalizovaného publika.
A pak přišel rok 2025 a s ním Honda. Japonci se rozhodli, že vzkřísí legendu, jejíž pátá generace opustila výrobní linky na samém začátku tisíciletí. Jmenuje se Prelude, má jen dvoje dveře, střechu proklatě nízko a k zemi se krčí tak moc, že do ní spíše zapadnete, než nastoupíte. Už samotný pohled na ni působí na parkovišti plném přerostlých městských crossoverů jako zjevení z jiného vesmíru. Je to drzá facka současným trendům.