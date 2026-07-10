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Drzá facka současným trendům. Kupé od Hondy je vzpourou proti obtloustlým SUV

Vladimír Löbl
František Dvořák
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Honda vrátila na silnice jedno z nejslavnějších jmen japonského autosvěta. Nové Prelude jde proti diktátu přerostlých SUV a pokouší se dokázat, že čistá řidičská radost ještě nevymřela. Nízké kupé pro každý den s podvozkem z ostrého Civicu Type R a s hybridem pod kapotou má téměř až disidentský rozměr. Skoro pořád pípá jako morseovka.

Žijeme v době, kdy se automobilový svět scvrknul do jediné, poněkud nudné šablony. Pokud dnes chcete nové auto, automobilky vám servírují jednu zavalitou krabici, která se hrdě pyšní zkratkou SUV, za druhou. Tyto silniční pevnosti sice slibují falešný pocit bezpečí a rozhled jako z velitelské věže, ale při jakémkoli pokusu o sportovní jízdu připomínají spíše roztancovanou skříň. Vypadalo to již, že éra elegantních, nízkých a lehkonohých kupé je definitivně pohřbena pod nánosy emisních regulací a unifikovaného vkusu globalizovaného publika.

A pak přišel rok 2025 a s ním Honda. Japonci se rozhodli, že vzkřísí legendu, jejíž pátá generace opustila výrobní linky na samém začátku tisíciletí. Jmenuje se Prelude, má jen dvoje dveře, střechu proklatě nízko a k zemi se krčí tak moc, že do ní spíše zapadnete, než nastoupíte. Už samotný pohled na ni působí na parkovišti plném přerostlých městských crossoverů jako zjevení z jiného vesmíru. Je to drzá facka současným trendům.

Honda Prelude
Honda Prelude
Honda Prelude
Honda Prelude
Honda Prelude
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