Mustang má narozeniny. Americký hromotluk ve verzi Bullit uhrane každého

Američané milují rychlost – trysk koně, svist stíhačky, sprint auta. Jmenovatelem té lásky je mustang: nezkrotný, svalnatý, neřízený. Tenhle konkrétní model vznikl na oslavu jedné z nejúžasnějších filmových honiček všech dob. Jsou vzácnější, rychlejší a luxusnější auta. Ale žádné nemá takové charisma jako Mustang Bullitt.

Hrdina filmových honiček

Ani vráska, úplně kamenná tvář. Když se Steve McQueen žene křivolakými uličkami San Francisca, nepohne brvou. Půl metru od chodidla přilepeného k plynovému pedálu mu haleká pětilitrový osmiválec, div si nevyřve písty. Je slyšet na míle daleko a uši diváka jsou v nezměrné extázi. Kvalt nahoru, rovinka, dva tři skoky po kaskádovité stráni, pak rychle zařadit stupeň dolů, přijde lomený vracák. Už už tmavě zelený Mustang GT 390 dostihl prchající Dodge Charger 440. Chyběl kousek, tahle zběsilá show ale zdaleka ještě nekončí.

Milovníci aut se sotva shodnou na nejlepším autě všech dob, o filmové scéně má ale většina z nich jistě jasno. Kdo viděl hollywoodskou detektivku Bullittův případ z roku 1968, okamžitě přikývne, možná se na chvilku zasní. Těch 11 minut plných lomozící převodovky, skučících brzd a jinak absolutního ticha v pozadí je tak extatických, že člověk ani nedutá. Ani poprvé, ani podesáté. Nebo kolikrát jste už filmový skvost režiséra Petera Yatese viděli?

Ford úspěch Yatesova dílka, které se na pár minut dotkne motoristického nebe, vytušil, ostatně nebylo to nic moc těžkého. V hlavní roli tu je závodnická legenda Steve McQueen, fešák k pohledání, to byla sázka na jistotu. K tomu pálící se gumy, kouř, pár kopečků v San Francisku, gangsterská zápletka. A jedno úžasné auto.

Záplata jedné tragédie

Byl to Henry Ford, který dostal koni posedlé Američany ze sedel do sedaček. Z rukou jim vytrhl uzdu, aby obepnuly volant, nohy jim vyndal ze třmenů, aby stlačily pedál k podlaze. Zemřel ale dávno předtím, než jednoho z nejslavnějších koní značky představili v roce 1964 ve Flushing Meadows. Výdobytek konstruktérské elity světa tam stál na otáčivé plošně, místo kopyt kola, vyzývavý výraz, kolem zvědavé davy.

Tehdy se sporťák s dlouhou kapotou a krátkým zadkem dostal na obálku předních amerických týdeníků jako Newsweek a Time. Amerika se zálibou v obrovských trucích a levném benzinu si zamilovala auto, které nebylo drahé ani velké, ale oktany žralo stejně jako mamutí lincolny a cadillacy. „Zarezervovali si čas na všech amerických televizních kanálech, které to vykřičely do světa. Lidé oblehli dealerství. Jen za prvních 18 měsíců jich prodali milion. Nestačili je vyrábět,“ říká o éře Mustangu John Clor z fordí divize pro stavbu nejvýkonnějších modelů ve filmu A Faster Horse (podívejte sa na něj, stojí to za to).

„Henry Ford pevně věřil v několik věcí – jednoduchost, výdrž a nízkou cenu. Měl zato, že když dosáhnete těchto tří věcí, získáte si srdce zákazníků,“ dodává. Pro Ford byl úspěch Mustangu léčivou injekcí, jen pár let předtím naprosto pohořel s bujarou (a vizuálně překonanou) limuzínou Edsel, pojmenovanou po jediném synovi Henryho Forda. V polovině 60. let ovšem americká automobilka větřila lepší časy, Mustang byl hit - nejprodávanější ford od prvorozeného „Áčka“.

V kůži Steva McQueena

Mustang je dnes legendou, v současnosti sjíždí z výrobní linky v michiganském Dearbornu už jeho šestá generace. Předloni automobilka oslavila deset milionů prodaných kusů a nadšených majitelů auta s koněm v trysku ve znaku stále přibývá. Na světě je přes 250 klubů, které spojila láska k autu, jež se vyrábí od doby, kdy Beatles nahráli Hey Jude a Stanley Kubrick natočil Vesmírnou Odysseu.

Mustang není tak okázale snobský jako Porsche 911 ani škrobeně ušlechtilý jako Jaguar F-Type. Je to strašně jednoduché auto, které nezkušeného řidiče vytrestá v první šikaně; je to těžký hromotluk bez citu pro silniční slalom. Ve Státech se těmhle autům říká pony cars - jen se podívejte na Chevrolet Camaro a další. Spousta lidí mu nikdy nepřijde na jméno, je prý nudný, obyčejný, automobilový svět se ho přejedl a koupí si ho jen člověk bez fantazie, říkají.

Bullitt z téhle šedi rázně vystupuje. Ford oprášil odkaz slavného filmu před 18 lety, od té doby vydává speciální edice Mustangu. Zatím poslední provedení s vidlicovým atmosférickým osmiválcem o objemu pěti litrů má zvýšený výkon na 460 koní, upravené je sání i výfuk. Jiná jsou devatenáctipalcová kola a na masce nenajdete žádného koně. Točíte volantem, uprostřed kterého je piktogram terče s nápisem Bullitt a dlaní obejmete leštěnou bílou kouli, jež je v interiéru místo hlavice řadicí páky. Cena atakuje jeden a půl milionu korun.

Mustang 21. století nastavuje legendě 60. let zrcadlo. Dlouhá kapota se v líbezně tupém úhlu sváží k masce, boky jsou napíchnuté botoxem, strmě seříznutý zadek inspiroval mnohá kupé. Tohle auto Ford poprvé ukázal na autosalonu v Detroitu v půlce ledna 2018, pak v březnu v Ženevě a limitovaná edice musela fanoušky uhranout dokonce víc než vrcholná verze GT. Spojení se Stevem McQueenem dodnes dodává Mustangu punc lákavě odvážného amerického dědictví. Bullitt má charisma doby, kdy za volantem sedávali skuteční hrdinové.