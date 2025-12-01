Panda, která byla vždy etalonem toho nejmenšího, nejzákladnějšího a nejlevnějšího v nabídce Fiatu, najednou narostla na rozměry, které kdysi patřily do kategorie MPV. Proč? Protože Fiat dnes prodává dvě Pandy: Pandinu, tedy původní malou Pandu, která se na trhu drží už téměř 20 let a v Itálii se stále prodává nejlépe ze všech aut, a Grande Pandu, která spíš nahrazuje dřívější model Punto. Postupem času přitom dojde i na další pandí deriváty.
Grande Panda zkrátka už není ta levná městská krabička pro masy. Míří výš nejen rozměrově, ale i cenově. A kromě testované mild-hybridní verze (48V) je to i elektromobil. Fiat se totiž ze svého legendárního modelu, podobně jako kdysi z pětistovky, snaží udělat fenomén, který bude existovat v nekonečném množství variant. Velké věci budou následovat, i když ne všechny v Evropě, ale některé v Jižní Americe.
Vnější tvary jsou hravé a ostré. V tomto provedení La Prima Grande Panda evokuje někdejší Pandu 4×4 Sisley, a vypadá opravdu atraktivně. Nechybí obří embosované nápisy „PANDA“ na bocích a zádi, vylisované nápisy „FIAT“ na vnitřních plastech dveří. Designéři se opravdu vyřádili. Maska prý evokuje okna legendární turínské továrny Lingotto.
Jenže uvnitř je cítit, že to není čistokrevný Turíňan. Pod tou líbivou karoserií, která má vysoký nános make-upu, Grande Panda skrývá platformu a další sesterské vztahy s Citroënem C3 Aircross a Opelem Frontera. Jedná se o produkt koncernu Stellantis, je to tedy tak trochu Itálie, ale i Francie – to prostě jinak nejde. A výroba se zase odehrává ve srbském Kragujevaci, kde kdysi vznikaly zastavy a yuga.
|
První jízda: Nová panda je roztomilá vypravěčka. S elektrem dorazí i benziňák
Kabina je směsicí italských výstřelků a francouzské unifikace. Vzpřímená poloha za volantem je vcelku příjemná – sedíte jako na židli, a máte v městské džungli dobrý přehled, byť široké přední sloupky společně s kryty zpětnými zrcátky zvětšují slepý úhel, což je u auta do města trochu problém. Také se dobře nastupuje. To se dnes u stárnoucí populace cení, stejně jako větší světlost, která se hodní na rozbitých cestách a v boji s městskými obrubníky. Praktický je i černý plast naspod prahů, nárazníků a výřezů kol.
Turínské vzpomínky
Když si pomyslíme, že do multiply na stejnou délku nacpal Fiat kdysi šest lidí a řekněme použitelný kufr, tak klobouk dolů! Italové byli přeborníci na architekturu interiérů aut, dokázali udělat kabinu prostornější, než kategorie a vzhled auta napovídal. To Grande Panda tak úplně nedodržuje. Zavazadlový prostor poskytuje solidních 412 litrů, což je na auto o délce necelé čtyři metry solidní hodnota.
Vysoká nákladová hrana ale bohužel ztěžuje manipulaci se zavazadly. Vzadu se čtyři dospělí svezou docela pohodlně (díky vysoké střeše je nad hlavou dost místa), pátý už se spíše tísní. Místa na nohy je zkrátka jen tak akorát.
|
Autofotka týdne: Geniální krabička Fiat Panda je oslavou jednoduchosti
V interiéru si nejde nevšimnout tvrdých plastů a některých lacinějších detailů, vpředu kupodivu chybí i samočinné dojezdy oken. Chybí i madla nad dveřmi, a také zrcátka ve slunečních clonách, což u auta pro fintivé Italky a Francouzky rozhodně překvapí.
Přední sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami vypadají atraktivně napohled, komfort sezení ale má rezervy. Jsou relativně užší, postrádají boční vedení a jsou vyboulená. Divně se na nich sedí, připadáte si tak trochu jako vosa na bonbonu. Zadní cestující ale mají k dispozici praktické kapsy na mobily na zadní straně opěradel předních sedadel.
Startuje se klíčkem
Ani v kabině nechybí designérské výstřelky pro hračičky. Někdejší střešní testovací okruh továrny Lingotto se promítl do oválného tvaru středového tunelu i panelu přístrojů a infotainmentu a pod transparentním plastem se na něm navíc vpravo prohání i původní malá panda z 80. let. Průhledný žluto-zelený plast ale možná vypadá tak trochu pouťově. A lesklá černá nepříliš pečlivě spasovaná tlačítka ovládání ventilace, která se na sluníčku nepříjemně lesknou, působí jako z vietnamské tržnice.
|
Loupež po italsku. Fiat si utahuje ze ženevského salonu globální Pandemií
Ve výbavě La Prima dostanete přístrojový panel s 10“ displejem, který doplňuje 10,25“ infotainment. Rozsah zobrazovaných údajů sice není mnoho, ale postačují - nic vás nerozptyluje. V základní verzi je ale místo displeje jen držák na mobil. Trochu jako retro působí klasické startování klíčem namísto tlačítka, což už ale dnes není příliš trendy a u stylové Grande Pandy působí možná až příliš oldschoolově. Francouzský základ se zkrátka projevuje i na ovladačích. Ovládat titěrný volič automatu ve škvírce na středovém tunelu chce více trpělivosti. Musíte se ujišťovat, že ho opravdu domáčknete, aby nezařadil neutrál místo D nebo R.
Naopak potěší stylová přihrádka Bambox na přístrojové desce z bambusových vláken, což je zajímavý designový výstřelek odkazující na to, co mají pandy rády. Ale, aby nebyla mýlka - po sympatickém medvídkovi se prý panda (překvapivě) nejmenuje. Už v roce 80. se Panda nejmenovala po malém medvědovi, ale podle bohyně cestovatelů a poutníků ze starořímské mytologie empandy.
Po městě plynule
Pod kapotou je mild-hybridní systém (48V), jehož základem je v podstatě francouzský 1,2litrový tříválec PureTech s výkonem 74 kW, který doplňuje elektromotor o výkonu 21 kW, integrovaný do dvouspojkové převodovky. Výsledkem je mírná elektrická asistence, která auto pomáhá rozhýbat při rozjezdech a v nízkých rychlostech, kdy má spalovací motor nejvyšší spotřebu. Zároveň dokáže déle pohánět systémy vozu při stání s vypnutým motorem a zlepšuje funkčnost systému stop-start. Za městských a okreskových rychlostí je grande panda opravdu svižná a hezky razantně táhne.
|
Fiat Panda je nezmar. Levnější a spolehlivější ojetinu neseženete
Není to žádné trhání asfaltu, ale vnímáte, že to opravdu jede lépe, než na samotný spalovací motor. Popojíždět v koloně nebo se ploužit obytnými zónami umí kousek i jen na elektřinu. Hybridní ústrojí ale sníží spotřebu jen mírně (čekejte hodnoty někde mezi 6 až 8 l/100 km), ale na plynulosti jízdy je to znát.
Řízení nezprostředkovává nějakou extra zpětnou vazbu. Příjemně tlustý věnec volantu se dobře drží, ale i na něm je znát, že se jedná o (relativně) levné auto. Podvozek je laděný spíše komfortně, a to i na sedmnáctipalcových kolech. Díky vyššímu profilu pneumatik je Grande Panda na tuzemských rozbitých cestách příjemně komfortní auto.
Velkolepě, ale na půl cesty
Fiat Grande Panda startuje v hybridní verzi na akčních 459 000 Kč, elektrická verze je o 100 000 Kč dražší. Abyste dostali plný designový efekt, tak musíte zvolit verzi Hybrid La Prima za 555 tisíc korun. Za ty peníze dostanete sympatické malé auto s osobitým designem, které se snaží navázat na ducha staré pandy a nabídnout kousek italského nadhledu.
|
Nejtenčí auto světa postavil ze slavného Fiatu. Panda se smrskla na půlmetr
Už to není čistokrevný Fiat, ale produkt globalizace. Je to spíše chytrý mix, který s původní pandou sdílí už jen jméno. Množství designových odkazů a výrazných detailů, jako je Bambox, je sice hezké, ale tvrdé plasty a některé lacinější detaily dojem trochu sráží.
Jistá a komfortní jízda ve svižném hybridu ale nakonec z tohoto italsko-francouzského tiramisu dělá solidní a stylovou volbu. Ostatně, jedná se o jedno z aut, které usiluje o prestižní titul evropského vozu roku. Leccos je na půl cesty, ale celkově je to auto, které chcete. Je hravé, a i běžná cesta ráno pro rohlíky na snídani je tak docela prima (nebo La Prima?) výletem.