Klasika z jiného světa. Vyzkoušeli jsme nové Ferrari 812 Superfast

Osm set koní. Osm set. Dokážete si to představit? To jsou čtyři Subaru BRZ, dvě BMW M2 nebo jeden a čtvrt Mercedesu AMG GT R. Je to o nějakých 70 koní více, než kolik mají dvanáctiválce Pagani Huayra nebo Lamborghini Aventador, ale třeba také o 140 koní více, než mělo v roce 2002 Ferrari Enzo.