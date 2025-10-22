EVO Cuatro je u nás horkou novinkou italské firmy DR Automobiles, jejíž auta u nás i na Slovensku prodává Agrotec Group. Cuatro bude k vidění i vyzkoušení první listopadový víkend na Prague Car Festivalu, my jsme si ho ale měli možnost vyzkoušet v předstihu.
Celá modelová řada nese označení EVO, a model Čtyři, tedy Quattro se ale v tomto případě nepíše italsky, ale španělsky Cuatro. I to možná naznačuje, kde má značka silné trhy – právě ve Španělsku potkáte auta od DR Automobiles poměrně často, například v autopůjčovnách nebo u zákazníků, kteří hledají levné auto se zárukou. V domácí nabídce italské značky ho překvapivě nenajdete. Na Apeninském poloostrově ho ale přesto koupíte coby model EMC 6 od firmy Eurasia Motors.
Co je to původně za auto, není ani přímo na autě jednoduché zjistit. Výsledkem téměř detektivní práce je, že se původně jedná o výrobek čínské značky Kaiyi, konkrétně o model X3. Ptáte se, co je to za značku? Vytvořilo ji Chery v roce 2014 ze své značky, která se původně jmenovala Cowin. A postupem doby se vydělila z toho velkého výrobce Chery. Takže dneska je to samostatná automobilka, která je vlastněna regionem, kde sídlí (ten má 82 %, 18 % pak drží Chery). Čistě mechanicky to je z velké části Chery Tiggo 5 v některém z předchozích vydání.
Italové ale auta od čínských automobilek speciálně upravují pro evropské silnice a následně je v italském závodě Macchia d’ Insernia i kompletují.
|
Potvrzeno: italská značka DR je v Česku. Auta čínského původu zabojují cenou
Po designové stránce EVO Cuatro zaujme mohutnou nápadnou přídí, a také barvou. Auto v našem testu v bledě modré metalíze působí trochu jako hračka pro děti. Robustní karoserie je sice dlouhá 4,44 metru, ale v reálu působí menší – možná kvůli vysokému podvozku nebo disproporčně velkým plastovým nárazníkům. I tou ulítlou barvou je takový labubu nebo mončičák na kolech, což osloví zejména ženskou klientelu.
Low-cost po italsku
Interiér vypadá celkem evropsky, alespoň na první pohled. Je překvapivě dobře zpracovaný. Všudypřítomné tvrdé plasty a jejich odér vás ale rychle vrátí zpět do reality low-costu.
Prostornost pro posádku je solidní. Cuatro má vpředu hodně výrazně tvarovaná sedadla, nebo přesněji bočnice opěradla i sedáku, které jsou tvrdé. Takže nějaká větší, rozložitější postava se do nich bude hodně zapasovávat. Vzadu ale potěší dlouhé sedáky, které dobře podpírají stehna a posaz je tam pohodlný.
|
První jízda italským číňanem: EVO 5 je jednoduché auto bez otravných hlídačů
Když máte průměrnou postavu a sedíte za pouze výškově nastavitelným volantem v optimální pozici, tak vám nevyhovuje umístění řadící páky, protože je hodně vzadu. Takže pro řazení sudých stupňů si kroutíte ramenem dozadu a narážíte loktem do bočnice opěradla. Když jedete na sluníčku a paprsky vám svítí šikmo bočním oknem na přístrojový štít, tak dobře nevidíte, kolik jedete.
Zavazadelník je spíše menší, potěší ale pravidelným tvarem i faktem, že podlaha zavazadlového prostoru je po sklopení opěradel zadních sedadel téměř zcela rovná.
Housenka dovede vyvést z míry
Uvnitř EVO Cuatro najdete hezký, přehledný přístrojový štít a výbavu, která překvapí: střešní okno, elektricky stavitelná sedadla, automatická klimatizace (byť jen jednozónová) a… světe div se: funkční FM rádio. To je opravdu něco, co není v čínských autech běžné (ani v těch mnohem dražších) – protože čínští řidiči raději streamují hudbu z mobilu. Rádio pro ně zkrátka není priorita. V režimu DAB ale rádio nepřetržitě přelaďuje, což je otravné.
|
Časem nabídneme auta i v supermarketu, říká muž nové automobilky v Česku
Funkční výbavu má EVO Cuatro dobrou, ale v jeho rejstříku najdete pouze čtyři airbagy – dva přední a dva boční, a to jen pro přední sedadla. Digitální přístrojový štít je přehledný a displej infotainmentu vypadá moderně – jenže všechno funguje trochu jako z Číny před pěti lety. Rychlost menu je „tak nějak průměrná“, a ani grafika příliš neohromí. Bledě modré pozadí, šedé fonty a písmo je za jízdy špatně čitelné.
Hodně specifické je i ovládání klimatizace. Tlačítka připomínají klávesy piana, ikonky jsou jako z dětské hry a font je tak malý, že i s brýlemi na čtení tipujete, co mačkáte. Auto navíc nemá klasické číselné zobrazení nastavených stupňů, jak jsme zvyklí u evropských značek, ale jakousi „housenku“ místo stupňů Celsia, kde metodou pokus-omyl regulujete teplotu podle pocitu na „housence“ s čísly od 1 do 16.
Bez turba pro klidné jezdce
Motor obligátního objemu 1,5 litru je bohužel bez přeplňování. S výkonem 115 koní a točivým momentem 135 Nm to není zrovna žádný trhač asfaltu. Je navíc spojen s dost „natěžko“ zpřevodovanou pětistupňovou převodovkou. Takže čtyřválec musíte trošku točit a ono se mu moc do těch otáček nechce.
EVO Cuatro v číslech
Agregát pod kapotou točí při 130 km/h na pětku 3 500 otáček, což se projevuje v kabině pořádným hukotem, a to i přestože má EVO Cuatro celý motor zakapotovaný, což je u auta této kategorie rarita. Tichá jízda? Jen do hranice 120 km/h. Věděli jste, že toto je maximální povolená rychlost na většině čínských dálnic? A ani o kilometr víc si tam nikdo nedovolí jet kvůli sociálnímu kreditu a restrikcím, před kterými není úniku. Tahle hranice ale není jen otázkou pravidel. Je to i limit, pod který většina čínských aut jezdí ještě rozumně, tiše a kultivovaně.
A na dálnici se objevují i první známky nejistoty. Ač má EVO Cuatro slušně naladěné řízení, podvozek se už v rychlejším tempu výrazně kymácí. Přidejte k tomu manuální převodovku s dlouhými, kostrbatými drahami s patrnou vůlí v kulise řazení, a je jasné, že toto není zrovna dálniční express. Také spojka je kapitola sama o sobě. Má totiž takový prokluz, že si budete klást otázku, jak dlouho to celé vlastně vydrží. Auto se s ní rozjíždí těžko a nepřirozeně a člověk si připadá jako nekňuba v autoškole.
Kompromis výměnou za zajímavou cenovku
Na 18palcových kolech s pneumatikami Giti se cuatro chová měkce, ale trochu nejistě. V zatáčce se zakloní, zhoupne a ještě vám pošle do řízení jemný otřes. Celkově působí dojmem malého auta – ačkoliv z hlediska svých rozměrů to žádný mrňous není.
Velkorysá světlá výška 18,2 cm slibuje solidní schopnosti v terénu a hodí se i v boji s obrubníky ve městech. V černém plastu se navíc ztratí i nějaký ten terénní lišej.
|
EXKLUZIVNĚ: První jízda italského drsňáka v Česku. Nová značka DR má své X
Přední sloupky jsou široké, ale odsazená vnější zpětná zrcátka trochu pomáhají. Zadní sloupek je ale velmi široký a vytváří velký slepý úhel. Auto naštěstí disponuje kamerami, které dokážou vytvořit 360stupňový pohled na vůz, navíc s vizualizace auta, kterým lze na displeji prstem pohybovat a prohlížet si konkrétní situace v jeho okolí. Při ovládání potěší, že elektronická parkovací brzda má i funkci autohold.
EVO Cuatro je auto pro ty, kteří chtějí nový vůz se zárukou za co nejnižší cenu, a nechtějí řešit ojetiny. Za 494 900 Kč nabízí v tomto segmentu slušně prostorný interiér a zajímavou cenovku. Auto formátu Škody Karoq má základní cenu jako menší model Kamiq. Jenže zároveň je to auto plné kompromisů. Od jízdního projevu přes infotainment a kostrbaté řazení až po detaily, které odhalíte až po několika dnech používání.
|
Pro cement v montérkách od Gucciho? DR PK8 je Ital s čínským rodokmenem
Spotřeba kolem 8,5 litru benzínu je standardní pro čínská auta, komfort podvozku spíš tužší, hlučnost vysoká a ergonomie plná zvláštností. Vůz má pouze čtyři airbagy a s pouhými 360 litry je podprůměrný zavazadelník. Design a poměr ceny a užitné hodnoty ale možná leckoho obměkčí.
V nabídce je navíc i verze s automatickou převodovkou CVT, která vyjde o 36 000 Kč dráže, ale její motor disponuje přeplňovanou variantou patnáctistovky s větším výkonem 153 koní i točivým momentem 210 Nm. A to již může být docela zajímavá varianta nejen pro dámskou klientelu.