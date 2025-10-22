Tajemný crossover chce být Evropanem, zatím se ale jen učí výslovnost

Labubu nebo mončičák na kolech. To je nový přírůstek do tuzemských showroomů italské značky DR Automobiles. Jmenuje se EVO Cuatro a je to dostupný crossover pro nenáročné zákazníky, kteří hledají nové auto za rozumnou cenu. Jak jezdí konkurent Škody Karoq za cenu modelu Kamiq? A co od něj lze očekávat?

EVO Cuatro je u nás horkou novinkou italské firmy DR Automobiles, jejíž auta u nás i na Slovensku prodává Agrotec Group. Cuatro bude k vidění i vyzkoušení první listopadový víkend na Prague Car Festivalu, my jsme si ho ale měli možnost vyzkoušet v předstihu.

Celá modelová řada nese označení EVO, a model Čtyři, tedy Quattro se ale v tomto případě nepíše italsky, ale španělsky Cuatro. I to možná naznačuje, kde má značka silné trhy – právě ve Španělsku potkáte auta od DR Automobiles poměrně často, například v autopůjčovnách nebo u zákazníků, kteří hledají levné auto se zárukou. V domácí nabídce italské značky ho překvapivě nenajdete. Na Apeninském poloostrově ho ale přesto koupíte coby model EMC 6 od firmy Eurasia Motors.

Po designové stránce Evo Cuatro zaujme mohutnou nápadnou přídí.
Design auta dokáže v ulicích zaujmout.
EVO Cuatro je auto pro ty, kteří chtějí nový vůz se zárukou za co nejnižší cenu, a nechtějí řešit ojetiny. Za 494 900 Kč nabízí v tomto segmentu slušně prostorný interiér a zajímavou cenovku. Auto formátu Škody Karoq má zákaldní cenu jako menší model Kamiq.
Co je to původně za auto, není ani přímo na autě jednoduché zjistit. Výsledkem téměř detektivní práce je, že se původně jedná o výrobek čínské značky Kaiyi, konkrétně o model X3. Ptáte se, co je to za značku? Vytvořilo ji Chery v roce 2014 ze své značky, která se původně jmenovala Cowin. A postupem doby se vydělila z toho velkého výrobce Chery. Takže dneska je to samostatná automobilka, která je vlastněna regionem, kde sídlí (ten má 82 %, 18 % pak drží Chery). Čistě mechanicky to je z velké části Chery Tiggo 5 v některém z předchozích vydání.

Italové ale auta od čínských automobilek speciálně upravují pro evropské silnice a následně je v italském závodě Macchia d’ Insernia i kompletují.

Potvrzeno: italská značka DR je v Česku. Auta čínského původu zabojují cenou

Po designové stránce EVO Cuatro zaujme mohutnou nápadnou přídí, a také barvou. Auto v našem testu v bledě modré metalíze působí trochu jako hračka pro děti. Robustní karoserie je sice dlouhá 4,44 metru, ale v reálu působí menší – možná kvůli vysokému podvozku nebo disproporčně velkým plastovým nárazníkům. I tou ulítlou barvou je takový labubu nebo mončičák na kolech, což osloví zejména ženskou klientelu.

Low-cost po italsku

Interiér vypadá celkem evropsky, alespoň na první pohled. Je překvapivě dobře zpracovaný. Všudypřítomné tvrdé plasty a jejich odér vás ale rychle vrátí zpět do reality low-costu.

Prostornost pro posádku je solidní. Cuatro má vpředu hodně výrazně tvarovaná sedadla, nebo přesněji bočnice opěradla i sedáku, které jsou tvrdé. Takže nějaká větší, rozložitější postava se do nich bude hodně zapasovávat. Vzadu ale potěší dlouhé sedáky, které dobře podpírají stehna a posaz je tam pohodlný.

První jízda italským číňanem: EVO 5 je jednoduché auto bez otravných hlídačů

Když máte průměrnou postavu a sedíte za pouze výškově nastavitelným volantem v optimální pozici, tak vám nevyhovuje umístění řadící páky, protože je hodně vzadu. Takže pro řazení sudých stupňů si kroutíte ramenem dozadu a narážíte loktem do bočnice opěradla. Když jedete na sluníčku a paprsky vám svítí šikmo bočním oknem na přístrojový štít, tak dobře nevidíte, kolik jedete.

Zavazadelník je spíše menší, potěší ale pravidelným tvarem i faktem, že podlaha zavazadlového prostoru je po sklopení opěradel zadních sedadel téměř zcela rovná.

Housenka dovede vyvést z míry

Uvnitř EVO Cuatro najdete hezký, přehledný přístrojový štít a výbavu, která překvapí: střešní okno, elektricky stavitelná sedadla, automatická klimatizace (byť jen jednozónová) a… světe div se: funkční FM rádio. To je opravdu něco, co není v čínských autech běžné (ani v těch mnohem dražších) – protože čínští řidiči raději streamují hudbu z mobilu. Rádio pro ně zkrátka není priorita. V režimu DAB ale rádio nepřetržitě přelaďuje, což je otravné.

Časem nabídneme auta i v supermarketu, říká muž nové automobilky v Česku

Funkční výbavu má EVO Cuatro dobrou, ale v jeho rejstříku najdete pouze čtyři airbagy – dva přední a dva boční, a to jen pro přední sedadla. Digitální přístrojový štít je přehledný a displej infotainmentu vypadá moderně – jenže všechno funguje trochu jako z Číny před pěti lety. Rychlost menu je „tak nějak průměrná“, a ani grafika příliš neohromí. Bledě modré pozadí, šedé fonty a písmo je za jízdy špatně čitelné.

Hodně specifické je i ovládání klimatizace. Tlačítka připomínají klávesy piana, ikonky jsou jako z dětské hry a font je tak malý, že i s brýlemi na čtení tipujete, co mačkáte. Auto navíc nemá klasické číselné zobrazení nastavených stupňů, jak jsme zvyklí u evropských značek, ale jakousi „housenku“ místo stupňů Celsia, kde metodou pokus-omyl regulujete teplotu podle pocitu na „housence“ s čísly od 1 do 16.

Bez turba pro klidné jezdce

Motor obligátního objemu 1,5 litru je bohužel bez přeplňování. S výkonem 115 koní a točivým momentem 135 Nm to není zrovna žádný trhač asfaltu. Je navíc spojen s dost „natěžko“ zpřevodovanou pětistupňovou převodovkou. Takže čtyřválec musíte trošku točit a ono se mu moc do těch otáček nechce.

EVO Cuatro v číslech

  • délka/šířka/výška/rozvor (mm): 4 400 / 1 831 / 1 653 / 2 632
  • objem kufru: 450–1 000 l
  • objem nádrže: 46 l
  • pohotovostní hmotnost: 1 300 kg
  • hmotnost při plném zatížení: 1 696 kg
  • motor: benzinový čtyřválec 1499 ccm, 86 kW (115 koní), 136 Nm
  • převodovka: manuální, 5 rychlostí
  • max. rychlost: 175 km/h
  • cena: 494 900 Kč s DPH

Agregát pod kapotou točí při 130 km/h na pětku 3 500 otáček, což se projevuje v kabině pořádným hukotem, a to i přestože má EVO Cuatro celý motor zakapotovaný, což je u auta této kategorie rarita. Tichá jízda? Jen do hranice 120 km/h. Věděli jste, že toto je maximální povolená rychlost na většině čínských dálnic? A ani o kilometr víc si tam nikdo nedovolí jet kvůli sociálnímu kreditu a restrikcím, před kterými není úniku. Tahle hranice ale není jen otázkou pravidel. Je to i limit, pod který většina čínských aut jezdí ještě rozumně, tiše a kultivovaně.

A na dálnici se objevují i první známky nejistoty. Ač má EVO Cuatro slušně naladěné řízení, podvozek se už v rychlejším tempu výrazně kymácí. Přidejte k tomu manuální převodovku s dlouhými, kostrbatými drahami s patrnou vůlí v kulise řazení, a je jasné, že toto není zrovna dálniční express. Také spojka je kapitola sama o sobě. Má totiž takový prokluz, že si budete klást otázku, jak dlouho to celé vlastně vydrží. Auto se s ní rozjíždí těžko a nepřirozeně a člověk si připadá jako nekňuba v autoškole.

Kompromis výměnou za zajímavou cenovku

Na 18palcových kolech s pneumatikami Giti se cuatro chová měkce, ale trochu nejistě. V zatáčce se zakloní, zhoupne a ještě vám pošle do řízení jemný otřes. Celkově působí dojmem malého auta – ačkoliv z hlediska svých rozměrů to žádný mrňous není.

Velkorysá světlá výška 18,2 cm slibuje solidní schopnosti v terénu a hodí se i v boji s obrubníky ve městech. V černém plastu se navíc ztratí i nějaký ten terénní lišej.

EXKLUZIVNĚ: První jízda italského drsňáka v Česku. Nová značka DR má své X

Přední sloupky jsou široké, ale odsazená vnější zpětná zrcátka trochu pomáhají. Zadní sloupek je ale velmi široký a vytváří velký slepý úhel. Auto naštěstí disponuje kamerami, které dokážou vytvořit 360stupňový pohled na vůz, navíc s vizualizace auta, kterým lze na displeji prstem pohybovat a prohlížet si konkrétní situace v jeho okolí. Při ovládání potěší, že elektronická parkovací brzda má i funkci autohold.

EVO Cuatro je auto pro ty, kteří chtějí nový vůz se zárukou za co nejnižší cenu, a nechtějí řešit ojetiny. Za 494 900 Kč nabízí v tomto segmentu slušně prostorný interiér a zajímavou cenovku. Auto formátu Škody Karoq má základní cenu jako menší model Kamiq. Jenže zároveň je to auto plné kompromisů. Od jízdního projevu přes infotainment a kostrbaté řazení až po detaily, které odhalíte až po několika dnech používání.

Pro cement v montérkách od Gucciho? DR PK8 je Ital s čínským rodokmenem

Spotřeba kolem 8,5 litru benzínu je standardní pro čínská auta, komfort podvozku spíš tužší, hlučnost vysoká a ergonomie plná zvláštností. Vůz má pouze čtyři airbagy a s pouhými 360 litry je podprůměrný zavazadelník. Design a poměr ceny a užitné hodnoty ale možná leckoho obměkčí.

V nabídce je navíc i verze s automatickou převodovkou CVT, která vyjde o 36 000 Kč dráže, ale její motor disponuje přeplňovanou variantou patnáctistovky s větším výkonem 153 koní i točivým momentem 210 Nm. A to již může být docela zajímavá varianta nejen pro dámskou klientelu.

Po designové stránce Evo Cuatro zaujme mohutnou nápadnou přídí.
Design auta dokáže v ulicích zaujmout.
