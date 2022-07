Hatchback, či crossover? Z vrcholného E-Tense čpí luxus, překvapí head-up displej

Je to luxusní hatchback plný protikladů. Počkat, je to vlastně vůbec hatchback, nebo spíše crossover? To je popravdě úplně jedno, protože automobilka DS si dělá zkrátka vše po svém. Dokonale tak potvrzuje svůj tvrdohlavý francouzský původ, díky němuž vznikají vskutku originální auta.