Elektromobilu je nejlíp ve městě. Zkoušeli jsme spotřebu couráním Prahou

Auta se spalovacím motorem mají největší spotřebu paliva ve městě. Střídající se akcelerace, zpomalování, rozjíždění a zastavování spotřebuje více benzínu či nafty než konstantní jízda po okresce nebo dálnici. U elektromobilu je to ale úplně jinak. Nejvyšší spotřebu má při rychlé jízdě po dálnici, nižší na okreskách a nejnižší při skákání po městě.

Je to dáno tím, že elektromobil má největší točivý moment už prakticky od nulových otáček, a tak je rozpohybování vozidla energeticky úspornější. Zároveň, zatímco u vozidla se spalovacím motorem se při brzdění všechna pohybová energie promění v odpadní teplo, elektromobil kinetickou energii pomocí rekuperace mění opět v elektřinu a ukládá ji do akumulátoru.



Navíc, elektromotor spotřebovává energii jen v záběru, pokud stojí, energii nespotřebovává – i když tuto vlastnost napodobují i konvenční pohony pomocí systému start–stop. Tolik velmi stručná teorie.

Celý den za volantem

Naše ranní cesta vedla nejprve po dálnici D10 do Prahy, respektive k rychlé nabíječce Innogy ve Strašnicích. Tam jsme doplnili akumulátor na 99 % a vyrazili na cestu křížem krážem po městě. Jeli jsme ještě na zimních pneumatikách Nokian WR D4, v kabině přitápěli na 22 °C (teplota venku se pohybovala od 9 do 15 °C) a dynamiku vozu využívali podle potřeby. Nejeli jsme „ekorallye“ s cílem co nejnižší spotřeby, ale zcela běžným způsobem s plným komfortem s cílem zjistit běžnou reálnou spotřebu, respektive dojezd.

Za 9 hodin jsme po Praze najezdili 236 kilometrů.

Cestu jsme zvolili tak, abychom prostřídali jak ploché centrum a nábřeží, tak kopcovité části, rezidenční lokality s omezenou rychlostí a stopkou každých třicet metrů, tak městský okruh, městské tunely i cestu na letiště a do okrajových částí, jako jsou Řeporyje nebo Dolní Počernice. Po devíti hodinách jízdy – s krátkou zastávkou pro hamburger do okénka u Šáreckého údolí – jsme ujeli 236 kilometrů a spotřebovali při tom 64 procent kapacity akumulátoru. Průměrná spotřeba se ustálila na 12,8 kWh / 100 kilometrů. Po skončení testu tak v akumulátoru zbylo 35 % elektrické energie, což by podle palubního počítače stačilo na dalších 136 kilometrů jízdy.

V součtu bychom tak s Renaultem Zoe s 52kWh akumulátorem po městě ujeli více než 360 kilometrů – na zimních pneumatikách, s puštěným topením, normálně dynamickou jízdou. O pár dní později jsme si zkusili podstatně kratší, ale také pestrý pražský průjezd již na letních gumách Michellin Primacy 4, s menší potřebou topit, a dostali jsme se na 11,4 kWh / 100 kilometrů, což by znamenalo dojezd lehce přes 400 kilometrů.

S novým Renaultem Zoe máme přitom dlouhodobou průměrnou kombinovanou spotřebu 15,5 kWh / 100 kilometrů. Pokud při cestě více dominují dálnice (např. víkendové otočení Benátky nad Jizerou, Praha, Pardubice, Praha, Benátky nad Jizerou ve třech lidech), pak se dostáváme na zhruba 17,5 kWh / 100 km.