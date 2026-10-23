Během let se Dodge Charger stal jedním z nejikoničtějších modelů americké automobilové scény. Jeho sláva pramení hlavně z jeho účinkování ve filmové sérii Rychle a zběsile. Historicky byl Charger kupé, ale od šesté generace se jednalo o sedan, zatímco zájemcům o kupé byl souběžně k dispozici model Challenger. V nejnovější generaci se ale obě řady sloučily pod jméno Charger.
Design novinky, která se právě dostala do Evropy poprvé oficiálně přes koncern Stellantis a specialisty na vozy z USA, jako je firma Tucar z Tuklat u Prahy, je evoluční. Stále je to typický Američan s komiksovými proporcemi a výraznými detaily. S délkou 5,25 m, šířkou přes dva metry a rozvorem 3,1 metru je to pořádný kus auta. Dominantní vzhled podtrhují i mohutné pneumatiky – vpředu 305/30 R20 a vzadu 325/30 R20. Nový Charger je v každém ohledu modernější a více uhlazený. Znalce ale určitě potěší návrat historického loga Fratzog, které Dodge používal v letech 1962 až 1976.
Přeplňovaný šestiválec zahanbí i starou V8
Nová generace Chargeru dokazuje, že auta pro radost, a nejen pro přepravu z místa A do B, nevymřela. Tohle kupé si nejen užijete při každém sešlápnutí plynu, ale překvapivě je i praktické. Pohodlně odveze čtyři lidi, přičemž na zadních sedadlech je více než ve Škodě Superb. Kufr nabízí 645 litrů a díky karoserii typu liftback, kde se páté dveře otevírají i se zadním oknem, vzniká obří nakládací otvor. Naskládáte sem rodinný nákup, sekačku, jízdní kolo i kočárek. V nabídce je i rozměrově shodná čtyřdveřová verze s lepším přístupem na zadní sedadla.
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Americký frajer v Evropě. Dodge Charger má benzin i elektro
Původní plán prodávat Dodge Charger výhradně jako elektromobil překazila změna politické situace v USA. Vyvíjeli ho za Joe Bidena, ale toho nahradil Donald Trump a od té doby v USA přestala elektromobilům kvést pšenka a americká divize koncernu Stellantis doplnila i o čistě spalovací verzi s biturbo šestiválcem.
Vývojáři narychlo přispěchali s benzinovou verzí Sixpack na platformě STLA Large. Pod kapotou se usadil třílitrový řadový šestiválec Hurricane se dvěma turbodmychadly, který tedy nahrazuje na dřívější osmiválec Hemi.
Základní verze Standard Output (R/T) disponuje výkony 420 koní (313 kW) a 620 Nm, zatímco námi zkoušený Scat Pack dává neuvěřitelných 557 koní (410 kW) a 690 Nm. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za 3,9 sekundy a rozjede se až na 280 km/h. Dvě turba zatáhnou už odspodu za doprovodu hromobití z aktivního výfuku.
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Dodge Challenger z bazaru. Žádné upejpání, berte osmiválec!
Elektrická verze je rychlejší, zvládne to za 3,3 s, byť váží o půl tuny více, a pálení pneumatik umí stejně dobře. Spalovací motor ale k chargeru tak nějak lépe ladí. A to i přesto, že se spotřeba obvykle pohybuje mezi 11 a 15 litry, ve městě ale vyskočí i o dva litry výše. Za ten zážitek za to ale určitě stojí. Hlavní ale je, že do něj tankujete obyčejný Natural 95 bez drahých přísad.
Komiksové proporce a tradiční americké rekvizity
Za volantem vás uchvátí výhled. Zvednutá středová část kapoty vypadá skvěle, A-sloupky jsou posunuté do stran a ve zpětném zrcátku vidíte svalnatý zadní blatník. Asi jen Američané umí dát vozu tu správnou „rumpálovitost“ – všechno je tu velké a robustní. Slabším místem jsou ale kliky. Při jejich otevírání si občas skřípnete prsty, pokud je nadáte dost daleko, ale jen na jejich spodní okraj.
Zatímco karoserie je zpracovaná dobře, kabina jen tak nějak průměrně. Interiér sem tam trochu vrže, na druhou stranu potěší zachování spousty fyzických tlačítek a dotykový displej, který je výborně po ruce.
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Pan bourák: Challenger je macho, který řve a pije, proto ho milujeme
Přístrojová deska je tvořena dvěma displeji. Digitální štít nabízí několik verzí zobrazení a doplňuje ho i head-up displej. K surové Americe sice displeje úplně neladí, ale interiér zútulňuje ambientní osvětlení s 64 barvami. Má to však háček – v noci se osvětlení odráží v čelním skle, což dokáže rušit.
Potěší velká komfortní přední sedadla s vyhříváním i odvětráváním, vyhřívání dokonce nechybí ani vzadu. Pochvalu si zaslouží i mírně hranatý volant s tlustým věncem, ovladač jízdních režimů a masivní páka voliče převodovky. Řadit lze i sekvenčně pádly pod volantem. Panoramatické okno se samozatmavováním působí sice efektně, ale je bez mechanické roletky.
Houpavý supertanker, který umí pálit gumy
Jak se s ním tedy jezdí? Zkrátka jako s velkým americkým kupé. Přibližně si najdete vrchol zatáčky, dupnete na plyn, auto zasedne na zadní, lehce se zhoupne a s dravým zvukem vyrazí vpřed. A když to trochu přeženete, zadní náprava se ochotně sklouzne. Díky pohonu všech kol (čtyřkolce) je to ale pořád hodně jisté. Jakmile se přenesete přes tu houpavost a žoviálnost podvozku, zjistíte, že jedete v naprosté pohodě a klidu. Řízení je poměrně přímé a přesné.
Dodge Charger Sixpack v číslech
Výhodou amerických aut je jejich konstrukční robustnost a nenáročnost. Ani v případě chargeru si nemusíte lámat hlavu s tím, když vymetete horší cestu. Na úzké okresce to ale není velký požitek, protože auto je skutečně obří. Když potkáte autobus nebo SUV, zastavujete u krajnice. Je to spíš takový supertanker. Adaptivní podvozek se měkce pohupuje, ale přesně takhle charger prodá svou sílu a charakter.
Standardem je pohon všech kol s osmistupňovým automatem ZF, ale tlačítkem lze odpojit přední nápravu a poslat 100 % točivého momentu na zadní kola. Nechybí funkce Launch Control pro perfektní starty ani systém Line Lock, který umožní provádět burnouty.
Na dálnici je charger neskutečně příjemný, v přímce letí, motor chrčí tak opojně, že si vypnete rádio, lehce se pohupuje jak limuzína. Dvojitá skla tlumí ruchy dokonale a vy zjistíte, že uháníte kriminálními rychlostmi.
Dodge Charger ve slabší verzi vyjde zhruba jako plně vybavené dvoulitrová Škoda Superb, testovaný exemplář je o 300 000 Kč dražší, ale výkonově odpovídá již mnohem dražším BMW M a Mercedesům AMG.