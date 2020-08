VIDEO: Velká dodávka neznamená víc bezpečí, ukázal crashtest

Počet karavanů na evropských silnicích v poslední době výrazně roste. Třeba v Německu se jejich počet za posledních devět let zvýšil o 77 %. To bylo impulzem pro inženýry ADACu, aby se zaměřili na jejich bezpečnost.

Rozjeli proti sobě na speciální crashtestové dráze v bavorském Landsbergu plně naložený dodávkový obytný automobil o váze 3,5 tuny a proti němu klasický kombík o váze 1,7 tuny. Náraz obou vozidel proběhl v rychlosti 56 km/h.

Při nárazu se aktivovala veškerá čidla v obou autech i na figurínách a zaznamenala několik důležitých údajů. Tím prvním je kritická devastace přední části osobního auta a i prostoru pro cestující vpředu. Například dveře řidiče kombíkového Citroënu C5 se zdeformovaly tak silně, že je lze otevřít jen vyprošťovací technikou hasičů.

S obytným autem to nedopadlo lépe. Levé přední kolo proniklo do prostoru nohou řidiče a způsobilo by mu tak velmi závažné zranění. Dále došlo k výraznému vychýlení opěradla sedadla řidiče a posunu volantu dopředu a nahoru. I u karavanu platí, že k řidiči by se dostali jen hasiči za pomoci vyprošťovací techniky.

Daleko větší problém však byl u dalších dveří karavanu kvůli zkřížení karoserie. Dveře u spolujezdce šly otevřít, ale s extrémním použitím síly, boční se vůbec nedaly odsunout a zadní se otevřely jen mírně. Do karavanu by se tedy dalo dostat jen dveřmi u spolujezdce za použití velké síly.

Během crashtestu se však ukázal další problém, kterým je chování karavanu, který se po nárazu málem překlopil na bok. Kdyby k tomu však došlo, do auta by se hasiči dostali jen za pomoci vyprošťovacího zařízení. Projektový manager ADAC Andreas Ratzek to komentuje následovně: „Pak by to bylo pro záchranáře ještě problematičtější a cestující by mohli být zraněni i letícími předměty.“

Zranění posádky karavanu je přes všechny okolnosti velmi vážné, ač by si leckdo mohl říct, že se jedná o velké a bezpečné auto. U řidiče by došlo k obzvláště těžkým zraněním v oblasti nohou a hrudníku. Velmi podobná zranění by utrpěl i řidič osobního auta. Z dat obou figurín se dá vyčíst, že by oba řidiči měli těžká až tragická poranění.

Riziko zranění pro spolujezdce v karavanu je pak výrazně nižší hlavně proto, že tento prostor nezaznamenal takové poškození při nárazu. Oba cestující na zadních sedadlech v karavanu jsou vystaveni vysokému riziku těžkého zranění v oblasti hlavy, kvůli nárazu do odkrytého trubkového rámu opěrky. Během nárazu by také došlo k vnitřnímu zranění a možnému vnitřnímu krvácení.

V případě této simulované nehody se ukázalo, že instalovaná kuchyně je velmi nestabilní. Část skříněk se zcela utrhla ze zdi a prostorem proletěly předměty. Důvodem utržení bylo připevnění skříněk pár šrouby, ale chybělo upevnění k podvozku karavanu. Další příslušenství v karavanu pak přežilo celkem obstojně. Dokonce se správně odpojil přívod plynu z tlakových lahví ke sporáku, což minimalizovalo riziko požáru.