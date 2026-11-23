Čínské automobilky to na evropském trhu zkoušejí různými cestami, ale značka Leapmotor vytáhla trumf, který českým řidičům zní sympaticky: silné zázemí. Díky majetkovému vstupu koncernu Stellantis se totiž o prodej a servis stará zavedená síť dealerství, což odbourává obvyklé obavy z nedostupnosti náhradních dílů. Model C10 navíc míří přímo do srdce oblíbené třídy rodinných SUV střední velikosti.
Zvenčí působí novinka poměrně konzervativně a své skutečné rozměry dokáže šikovně maskovat. Hladké boky s decentními prolisy, úzké světelné lišty vpředu i vzadu a zapuštěné kliky dveří vytvářejí čistou siluetu bez zbytečných výstřelků. Zatímco záď působí trochu jako u Porsche Cayenne, přední část s úzkou lištou LED světel zase připomíná Stormtroopera ze Star Wars.
Od čistě elektrického sourozence poznáte testovanou verzi snadno – na zadních blatnících má dvířka hned dvě, jedny pro nabíjecí kabel a druhé pro tankovací pistoli.
Když se však podíváte do technických tabulek, zjistíte, že před sebou máte pořádného cvalíka. S délkou 4 739 milimetrů, šířkou rovného 1,9 metru a výškou 1 680 milimetrů je Leapmotor C10 rozměrově plně srovnatelný se Škodou Kodiaq. Rozvor náprav dokonce dosahuje hodnoty 2 825 milimetrů, což mladoboleslavskému bestselleru odskakuje o více než tři centimetry. Testovaná vrcholná výbava Design k tomu přidává pohledná dvacetipalcová litá kola obutá do pneumatik 245/45 R20. Pohotovostní hmotnost 1 980 kilogramů ovšem rovnou naznačuje, že tady půjde především o plavný komfort, nikoli o sportovní ambice.
Vlastní elektrárna pod přední kapotou
Označení Hybrid EV, případně zkratka REEV (Range Extended Electric Vehicle), může na první pohled působit složitě, princip je však překvapivě přímočarý.
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Pod přední kapotou sice pracuje atmosférický benzinový čtyřválec o objemu 1,5 litru a výkonu 50 kW (68 koní), ten však nemá s koly žádné mechanické spojení. Slouží výlučně jako palubní elektrocentrála, která roztáčí generátor a vyrábí elektřinu pro trakční baterii nebo přímo pro elektromotor. Zadní kola tohoto sériového hybridu za všech okolností pohání výhradně synchronní elektromotor o výkonu 158 kW (215 koní) a točivém momentu 320 Nm.
Z pohledu řidiče je zásadní, že se jízdní projev ani po spuštění spalovacího motoru nijak dramaticky nemění. Auto stále zrychluje plynule a bez jediného přeřazení. Každé řešení má i svou druhou stranu mince: stále s sebou vozíte spalovací motor, výfukový systém i padesátilitrovou nádrž, což zvyšuje hmotnost.
Královský prostor a dozor nad řidičem
Po otevření dveří vás přivítá velká a pečlivě zpracovaná kabina. Plasty jsou měkčené, lícování dílů působí bytelně a nikde nic nevrže ani na rozbitých okreskách. Jak je u čínských aut běžné, potah sedadel je koženkový. Nechybí nejen vyhřívání, ale ani odvětrávání sedadel. Z auta je dobrý výhled a nechybí panoramatický kamerový systém.
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Minimalistické palubní desce dominuje dvojice displejů – menší 10,25palcový přístrojový štít před řidičem a rozměrná 14,6palcová centrální obrazovka. Systém bohužel zatím komunikuje jen v angličtině. Moderní čínský minimalismus se dostává do přímého střetu s ergonomií. Fyzická tlačítka byste v kabině hledali marně. Přes dotyková menu nastavujete úplně všechno, včetně sklápění vnějších zpětných zrcátek nebo směrování výdechů klimatizace. Místo jednoho intuitivního pohybu ruky tak opakovaně lovíte v podnabídkách a zbytečně odvracíte zrak od silnice.
To je v kombinaci s až přehnaně horlivým sledováním pozornosti řidiče deprimující. Kamera na sloupku řízení vás okamžitě pokárá pípáním ve chvíli, kdy se podíváte na displej, abyste si upravili teplotu nebo zrcátka – tedy přesně k tomu, k čemu vás auto samo nutí. Ke štěstí nepřispěje ani odemykání pomocí telefonu nebo NFC karty, kterou musíte přikládat k vnějšímu zrcátku a následně ji po nastartování položit do vyhrazeného prostoru na středové konzoli. Na druhou stranu deaktivaci vedení v pruzích lze vypnout dlouhodobě.
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Všechny tyto ergonomické záludnosti však C10 vyvažuje královskou prostorností a bohatou výbavou. Na zadních sedadlech je díky dlouhému rozvoru a zcela rovné podlaze tolik místa pro kolena i hlavu, že se tam pohodlně usadí i vysocí dospělí. Opěradla jsou navíc polohovatelná. Jsou dělená v poměru 60:40, středový průvlak na lyže však chybí.
Zavazadlový prostor o objemu 435 litrů (1 410 litrů po sklopení sedadel) je na téměř pětimetrové rodinné SUV spíše menší a zadní lavici bohužel nelze posouvat. Pod podlahou kufru ovšem nechybí místo pro kabely. Vstupní otvor je široký a vstupní hrana je v rovině s podlahou, páté dveře se však otevírají poměrně nízko.
Maratonec s kabelem v permanenci
Srdcem elektrické části je odolný LFP akumulátor s kapacitou 28,4 kWh. Výrobce slibuje čistě elektrický dojezd 145 kilometrů podle normy WLTP a celkový akční rádius až 974 kilometrů. V reálném českém provozu zvládnete ujet na jedno nabití cca 110 až 125 kilometrů, pokud ovšem neženete auto po dálnici v zimních mrazech. Na benzin auto zvládne přes 700 kilometrů.
Leapmotor C10 REEV v číslech
Když vyrazíte na delší trasu s plnou baterií, dokáže se spotřeba benzinu na prvních třech stovkách kilometrů držet kolem 3,5 l/100 km. Jakmile akumulátor vyčerpáte a veškerou práci převezme benzinový generátor, odběr paliva se ustálí zhruba na 6,5 litru ve městě a 8,1 litru na dálnici. Čistě elektrická spotřeba se pohybuje okolo 19 kWh na sto kilometrů.
Velkou pochvalu zaslouží přítomnost rychlého stejnosměrného nabíjení výkonem až 65 kW, díky kterému baterii doplníte z 30 na 80 procent za pouhých 18 minut. Na domácím wallboxu či veřejné AC stanici se musíte spokojit s jednofázovým výkonem 6,6 kW.
Pozor je třeba dát také při jízdě s téměř vybitou baterií – před táhlým dálničním stoupáním je rozumné včas aktivovat režim uchování energie, jinak samotný spalovací generátor nestíhá dodávat elektromotoru plný výkon a dynamika citelně uvadá.
Neřidičské auto
Na silnici dává Leapmotor C10 jasně najevo své rodinné zaměření. Podvozek s víceprvkovou zadní nápravou je naladěn komfortně a plavně, jen na ostrých příčných nerovnostech se od dvacetipalcových kol ozvou tlumené rázy. Řízení je lehké, ideální do města, v zatáčkách však neposkytuje téměř žádnou zpětnou vazbu a brzdy nefungují konzistentně. Musíte být proto trochu ve střehu.
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Leapmotor C10 REEV vstupuje na český trh s bohatou výbavou. Základní akční cena začíná na částce 890 tisíc Kč a testovaná vrcholná verze Design vyjde v základu na 930 tisíc Kč.
Pro koho tedy čínská novinka dává největší smysl? Především pro ty, kteří mají možnost pravidelného nabíjení doma nebo v práci, ale kromě popojíždění jen po městě jezdí často i delší trasy. Elektrický dojezd není nijak velký a při jízdě za pomocí spalovacího motoru je dynamika přece jen slabší. Strach z dojezdu tedy nehrozí, ale jedná se přesto o kompromisní řešení. I z hlediska celkové obsluhy a infotainmentu to není auto pro každého.