Chevrolet Silverado je v USA jedním z hlavních pilířů tamního automobilového trhu. V Americe, kde klasické sedany či hatchbacky ustoupily do pozadí, hrají prim velká SUV a právě pick-upy, pro které se v zámoří vžilo označení trucks. V tomto vysoce konkurenčním prostředí si Silverado dlouhodobě drží pozici věčné dvojky a druhého nejprodávanějšího auta napříč všemi kategoriemi. S ročními prodeji, které se pohybují nad půl milionem kusů sice nestačí na odvěkého rivala v podobě Fordu F-Series, ale spolehlivě poráží třetí velký americký pick-up RAM.
Důvod, proč Američané Silverado tak masově kupují, spočívá v jeho multifunkčnosti. Zatímco v Evropě je pick-up vnímán primárně jako pracovní nástroj pro lesníky nebo řemeslníky, v USA plní roli hlavního rodinného vozu. Verze s čtyřdveřovou kabinou (Crew Cab) nabízejí na zadních sedadlech více prostoru pro nohy než luxusní limuzíny, takže s nimi rodiny bez problému absolvují nákupy i dlouhé dovolené. Auto je zároveň nepostradatelným tahounem pro všechny, kdo propadli americké zálibě v kempování, vlastnictví lodí nebo koní, protože s přehledem utáhne i největší obytné přívěsy.
Vedle něj vypadá každé běžné evropské SUV jako angličák. A verze High Country je vrcholem potravního řetězce. Maska chladiče připomíná bránu do středověké pevnosti. Chromu je tu tolik, že by to stačilo na kliky bytů v celém bloku paneláků. A silverado je nejen hodně dlouhé (5,9 m) a široké (2,6 m), ale i vysoké (1,9 m). Do kabiny se tak musíte vyšplhat. S výsuvnými stupačkami je to ovšem snadné.
První patro s výhledem
Uvnitř verze High Country nečekejte žádnou strohou pracovní dodávku. Toto je obývák na kolech, lounge, kde kůže voní jako v luxusním butiku. Plasty neurazí a vše v kabině působí bytelně a odolně. Místa je tu tolik, že pokud se na vás spolujezdec naštve, na druhé straně obří kabiny ho skoro neuslyšíte nadávat. Není to tedy zrovna ideální auto na randění, zato ideál pro dvojici před rozvodem. Dilema, kam dát všechny ty krabičky z fastfoodu, zde neexistuje – odkládacích ploch a boxů je tu víc než v průměrné české kuchyni.
V historickém centru Prahy se silveradem sice vypadáte jako vetřelec z jiné galaxie, ale ten pocit nadhledu nad okolním šedým provozem je naprosto k nezaplacení. Jakmile zavřete masivní dveře, okolní svět přestane existovat. Jste ve své vlastní, bezpečné, tiché a velmi luxusní bublině.
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Pick-up od Fordu přišel o trůn krále trhu USA. Stále jím však vlastně je
Řidič má k dispozici velkou páku voliče převodovky a celou armádu tlačítek. Nemusíte lovit v podmenu digitálního displeje, když si chcete jen pustit vyhřívání sedačky. Bohužel některé nejsou dostatečně dobře podsvícené. A ještě jedna výtka - levá páčka blinkrů pod volantem je pro našince trochu vysoko. Jako by ji navrhovali pro dlouhé prsty basketbalistů z NBA. Zvyknete si však rychle.
Přístrojový štít je digitální a dobře přehledný. Velký středový displej možná neumí tolik kouzel, kolik byste si představovali, ale komunikuje v češtině. Přední sedadla jsou opravdová křesla, ze kterých vás nebudou bolet záda ani při delší cestě. Vzadu je to již o trochu horší, neboť sedíte vzpřímeněji. Pod sedáky je prostor pro drobnosti a navíc je lze při neobsazených zadních místech vyklopit a využít pro odvoz i poměrně velkých věcí, které by vám jinak na korbě při jízdě lítaly.
Srdce buší v rytmu V8
Pod kapotou je poctivá americká kovářina – atmosférický osmiválec 6,2 litru V8, který je pro českou pojišťovnu svátkem. Ukrývá stádo 425 koní (313 kW), které však nejsou na závodění. Společně s točivým momentem 623 Nm jsou tu od toho, aby ležérně, ale s naprostou suverenitou rozhýbaly těch 2,6 tuny železa. Vše doprovází baryton, který vám masíruje ego při každém sešlápnutí plynu. Po většinu času si motor jen tak přede v nízkých otáčkách. Síla motoru slouží k tomu, aby se auto tvářilo, že třímetrový vlek za vámi vlastně vůbec neexistuje. Parťáka osmiválci dělá desetistupňový automat, byť by mu nejspíš stačila jen polovina. Možná proto občas trochu zazmatkuje.
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Spotřeba? Jezdit lze s tímto monstrem i za 13 až 15 litrů na 100 km, občas ale také za 18 litrů. Vzhledem k 91litrové nádrži ale můžete benzinky míjet s úsměvem na rtech. Úprava na LPG z něj navíc dělá nezastavitelný křižník. Místo rezervy je totiž pod korbou přibližně stolitrová toroidní nádrž na plyn. Na levný plyn tak urazíte kolem 500 kilometrů. Náklady na palivo se tak sníží až o polovinu.
Přestavba ovšem vyjde na 120 000 Kč a vyplatí se tak hlavně tomu, kdo hodně najezdí. Počítat musíte s tím, že u moderních motorů s přímým vstřikem si Silverado na rozdíl od starších motorů RAM kvůli chlazení vstřikovačů bere i přibližně 20 % benzínu. Je to sice bizarní představa – tankovat do největšího symbolu Ameriky palivo pro sporáky – ale funguje to. Celkový dojezd je takový, že i na hodně dlouhé cestě dřív zastavíte kvůli kávě než kvůli palivu.
Do garáží jen pro otrlé
Parkování a manévrování je kapitola sama pro sebe. Vjet do podzemních garáží supermarketu vyžaduje velkou osobní odvahu, ale většinou to spíše kvůli zatočenému vjezdu a výjezdu vzdáte. Systém kamer sice hodně pomáhá, ale nadstandardní délka a rozvor většinou tyto návštěvy znemožňují. Silverado umí čarovat s vlekem a dovede ho jako David Copperfield dokonce „zneviditelnit“, takže vnitřním zrcátkem, které promítá obraz z kamery, vidíte skrz náklad, co se děje za vámi. Má i celou řadu funkcí, která vám jízdu s vlekem usnadňuje.
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Silverado je králem hobbymarketů. Jeho korba je obrovská a zadní čelo Multi-Flex je mechanický hlavolam – v sekundě je to schůdek, pracovní stůl nebo zarážka pro dlouhé trámy. Toto umí Američané výborně. Jeho mechanická krycí roleta, bez které se v dnešní době neobejdete, ale vyjde takřka na 70 000 Kč.
Evropské úřady sice oficiálně omezily tažné zařízení na 3,5 tuny, aby to prošlo našimi tabulkami (v USA smí až 6 tun), ale Silverado by s prstem v nose odtáhlo i menší rodinný domek. Můžete ho sice řídit s řidičákem skupiny B, ale pozor – kvůli hmotnostním limitům paradoxně na korbu oficiálně nenaložíte tolik, kolik byste od takového obra čekali.
Bez vzduchu, ale komfortně
Řídit tento kolos je překvapivě uklidňujícím zážitkem. Výkon tu není na pubertální závodění od semaforu k semaforu. Je to čtyřkolka s možností automatického režimu a redukcí. Komfort je solidní, a to přestože Silverado nemá vzduchové odpružení. Výrobce vsadil na adaptivní tlumiče a tradiční listová pera na zadní nápravě. Že sedíte v poctivém náklaďáku, proto poznáte na velkých dírách, kde si nezatížený vůz občas poskočí. Celkový projev se ovšem radikálně změní, jakmile korbu zatížíte.
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Pick-up od Fordu přišel o trůn krále trhu USA. Stále jím však vlastně je
Nejdřív si klepete na čelo, proč by si někdo takový kolos do českých podmínek kupoval. U firmy Tucar vyjde základ na 1,9 milionu korun a takto vyšperkovaná verze na ještě o 300 tisíc dráž. Po deseti minutách za volantem, kdy se auto přes české výmoly přenese s naprostým nezájmem ale změníte názor. Všechno je tu naddimenzované, od tloušťky plechů až po velikost držáků na nápoje. Je to symbol hojnosti v době, kdy se v Evropě lékárnickými váhami odměřuje každý gram emisí a každý milimetr místa.
Silverado High Country je zkrátka autem pro lidi, kteří už nechtějí dělat kompromisy. V Česku auto této velikosti jen málokdo potřebuje. Ale jakmile ho jednou zkusíte, máte pocit, že ho musíte mít. Koupit si tento americký pick-up jako auto do města je samozřejmě nesmysl. Ale kdo bydlí mimo něj a firma mu prosperuje, tak pořídit si ho jako lék na automobilovou šeď, jako symbol svobody a únik z reality uštvaných vysavačů pod kapotou řady aut, je možná to nejlepší rozhodnutí v životě. Nádrž na plyn navíc dělá z tohoto na první pohled největšího nesmyslu na českých silnicích až překvapivě racionální volbu.