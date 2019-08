Cadillac XT4. Chlapácký Američan vyžehlí českou okresku

Bílý nosorožec patří k nejvzácnějším tvorům na zemi. A k XT4 tato přezdívka skvěle pasuje. Jeden z prvních kousků, které do Česka firma Tucar dovezla z Kanady ještě před zahájením importů evropských verzí, je bílý. V uniformním provozu americký pořízek září.



Loňská novinka Cadillacu, vyráběná kromě Kansasu také v Šanghaji, chce být neokoukanou alternativou tradiční nabídce crossoverů jezdících po evropských silnicích. Cadillac má z aktuální americké produkce asi nejpropracovanější a nejvýraznější design. Nezaměnitelné lomené tvary detailů jsou jasně identifikovatelné a jedinečné.

Tuponosá příď dává autu robustnost. Vůbec, celé auto je i přes kompaktní rozměry mohutné, ale ne otylé. Je to americký pořízek moderního stylu.

A jezdí tak, jak vypadá. S tlumeným klapnutím, které podporuje dojem festovnosti, zavřete dveře, hovíte si ve velkých křeslech sedadel dimenzovaných na rozložité americké zadky, kolem hezké materiály, útulno. Přístrojovka je ideální kombinací dotykové moderny a tlačítkové racionality. Co je potřeba ovládat poslepu, to má mechanické tlačítko nebo „točítko“, spolujezdec se pak může brouzdat dotykovým displejem infotainmentu.

Cadillac XT4 v číslech délka x šířka x výška x rozvor (mm): 4599 x 1881 x 1627 x 2779

objem kufru: 637 - 1385 litrů

motor: přeplňovaný zážehový čtyřválec 1998 ccm, 177 kW, 350 Nm

základní cena: 1 052 700 Kč

Jediné, co nás otravovalo, bylo pulzní ovládání voliče automatické převodovky (vrací se stále do stejné polohy). Šofér tak musí být přeci jen pozornější, jak s ním hýbe.

Prostoru je v kabině dost v obou řadách, architektura interiéru zdůrazňuje hlavně šířku. Kufr není z největších, hlavně když zatáhnete roletku, je prostor pro bagáž dost nízký.

Pohodlí především

Podvozek je snad přímo dělaný na silniční oraniště v našem ráji retardérů. Vysoké pneumatiky 235/60 R18 a plavný podvozek to vše odfiltrují. Před žlutočernými lentilkami a prahy na silnici nemusíte ani zpomalovat, stejně jako před vysokými schody.

VIDEO: Cadillac XT4 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Houpavost amerického tlustokožce ovšem neznamená nejistotu nebo mořskou nemoc. Na skvěle spárovaných pružinách a tlumičích se auto elasticky zhoupne, odtlumí strupy na vozovce a nerušeně si pluje krajinou. Pravda, dovádění v zatáčkách se mu úplně nelíbí, v ostrých zákrutách je spíš těžkopádný, prostě nosorožec. Je to něco za něco: komfort za dravost, to je dobrý obchod.

Je to klasické moderní SUV se samonosnou karoserií, motorem uloženým napříč a pohonem předních nebo všech kol. Postavili ho na platformě E2 koncernu GM, použitou také na Chevroletu Malibu nebo Opelu Insignia (to je dědictví z předchozí éry německé značky, která patřila téměř sto let GM). Cadillac XT4 je dlouhý 4,6 metru, rozvor je 278 centimetrů.

Dvoulitrový turbobenzin je aktuálně pro XT4 jediná volba. Do sedmnáctimetrákového SUV jsou Evropané zvyklí kupovat spíš nafťáky a čtyřválec spalující benzin v XT4 ukazuje, proč je to dobrá volba a proč ne.

Devítistupňový planetový automat s měničem z produkce GM hladce řadí, se silou motoru hospodaří spíše ve jménu efektivity než dravosti. Převodovka pracuje 350 kroutícími newtonmetry dostupnými od 1 500 otáček; řadí sice často, ale jemně. Když na to dupnete, do té doby tichý motor ukáže i další tóniny, co umí, s XT4 pak pohybuje svižně, ale nějak se to k tomu uklidňujícímu charakteru auta nehodí.

Sílu přenáší převodovka na přední nebo všechna kola. Hydraulicky ovládaná spojka pošle v případě prokluzu sílu také na zadní kola. Ale jen v některých režimech, specialitou systému Cadillacu je i spořivý mód, při kterém je spojka a tedy pohon zadních kol kompletně odpojen.

Hliníkový motor je vybaven systémem odpojování poloviny válců, aby spořil benzin. Za osm se jet dá, ale spíš to bude za deset litrů benzinu. Na 240 koní je to slušná hodnota, jenže ty z XT4 zrovna mladého rebela z Route 66 nedělají. Spíš vyklidněného čtyřicátníka z předměstí Los Angeles. Nutno dodat, že konkurence s podobně výkonným motorem pojede se stejnou spotřebou.

K mání je příplatkový aktivní podvozek s elektronicky řízenými tlumiči, na výběr je z až dvacetipalcových kol, my se obejdeme bez chytrého podvozku a doporučujeme zůstat u základních osmnáctek a obout je do hezky vysokých bačkor, ty totiž k XT4 pasují perfektně a dávají mu ten uklidňující charakter.

Ceny startují těsně nad milionem korun, tento perleťově bílý nosorožec nacpaný až po střechu výbavou je za 1,6 milionu. To naznačuje cílovou skupinu, konkurovat chce prostředním SUV prémiových značek formátu Audi Q5 nebo BMW X3.