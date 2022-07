Splněný sen nadšenců. Ikonické BMW Z8 však lépe vypadá, než jezdí

Někdy náš novinářský chleba chutná o něco lépe než obvykle. Je příjemně křupavý, voňavý a chutná dokonale. Je to ve chvíli, kdy se nám do rukou dostanou některé kousky z našich plakátů, tajných snů a přání – nebo alespoň auta, která bychom chtěli řídit. Koneckonců, naše společná vášeň není založena na tom, že auto používáme k přepravě z bodu A do bodu B, ale na tom, že si užíváme každé otočení volantem.

Kamarád z BMW Classic mi zavolal, zda bych se svezl v BMW Z8. A taková nabídka se neodmítá. Pokud nemáte manželku v nemocnici, nečekáte na porod, neolizuje vás smrt nebo nemáte jiné podobně důležité výmluvy, pozvání na jízdu v BMW Z8 se prostě ne-od-mí-tá!