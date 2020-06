Test BMW X5 M50i: spojení každodennosti s divokostí. Ale nechybí tomu něco?

Osmiválcová X5 je samozřejmě extrémní a drahé auto na pořízení i provoz. Je to ale také fantastický vůz s neobyčejně širokým repertoárem schopností. | foto: Martin Sznapka

12:00 , aktualizováno 12:00

Osmiválcová X5 je samozřejmě extrémní a drahé auto na pořízení i provoz. Je to ale také fantastický vůz s neobyčejně širokým repertoárem schopností. Takže, když na ni máte, jděte do ní. Je to – alespoň podle mého – aktuálně nejlepší verze celé modelové řady.