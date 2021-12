Jaká je lepší? Setkání všech generací BMW M3 připomínalo návštěvu hračkářství

Ze zpětného pohledu se zdá naprosto logické, že BMW v polovině 80. let postavilo M3. Potřebovalo přece homologační speciál pro závody cestovních vozů. Stejně to udělaly Lancia, Ford, Mercedes a mnoho dalších. Ale tato retrospektivní samozřejmost ve své době samozřejmá vůbec nebyla. BMW tehdy ani v nejmenším nebylo v pozici, jakou má dnes. Když totiž začalo první M3 vyvíjet, ještě to nebylo ani 25 let po krizi, kdy mu hrozilo odkoupení Mercedesem. A přestože za sebou mělo úspěšné modely 1500, 02 a řady 3, 5 a 7, muselo pečlivě počítat, aby se všechno vyplatilo.

Jízda v M3 E46 je školou klasického „bavoráctví“. Všechno v něm máte snadno pod kontrolou a motor na sebe nestrhává zásadní pozornost. Jen jste zase o level rychlejší.