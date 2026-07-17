Bavorská automobilka nás napínala tři roky. Tahala po autosalonech koncepty „Neue Klasse“, které měly od základů přepsat pravidla hry. Teď je produkční BMW iX3 tady a nabízí se kacířská otázka: nepřepískli to v Mnichově s tím marketingem? Má sice hned čtyři mozky a obří 108kWh baterii, ale v jádru je to vlastně úplně obyčejný elektromobil dnešní doby.
Nová čistě elektrická platforma s 800V architekturou je impozantní kus inženýrství, ale zároveň dokonale ukazuje, jak těžké je se dnes odlišit. Ta pověstná mechanická výlučnost, pro kterou lidé bavoráky milovali, se v záplavě unifikované elektro-konkurence prostě vytrácí. Rozdíl oproti mainstreamu se smrskl na minimum a zbyla jen digitální show pro mladé. Nebo je to jinak? To jsme zjišťovali za volantem verze iX3 50 xDrive.