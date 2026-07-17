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Čtyři mozky, dietní ledvinky a autokino. Nové BMW iX3 pálí mosty k minulosti

Vladimír Löbl
František Dvořák
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Automobilový svět se ocitl na křižovatce a v Mnichově postavili auto, které vypadá, jako by ho navrhli mimozemšťani pro přepravu vesmírných turistů. Nové BMW iX3 je v mnohých ohledech přelomové. Otázkou je, zda se při té digitální revoluci nezapomnělo na to, proč lidé bavoráky vlastně kupují.

Bavorská automobilka nás napínala tři roky. Tahala po autosalonech koncepty „Neue Klasse“, které měly od základů přepsat pravidla hry. Teď je produkční BMW iX3 tady a nabízí se kacířská otázka: nepřepískli to v Mnichově s tím marketingem? Má sice hned čtyři mozky a obří 108kWh baterii, ale v jádru je to vlastně úplně obyčejný elektromobil dnešní doby.

BMW iX3
BMW iX3
BMW iX3 50 xDrive
BMW iX3
BMW iX3 50 xDrive
61 fotografií

Nová čistě elektrická platforma s 800V architekturou je impozantní kus inženýrství, ale zároveň dokonale ukazuje, jak těžké je se dnes odlišit. Ta pověstná mechanická výlučnost, pro kterou lidé bavoráky milovali, se v záplavě unifikované elektro-konkurence prostě vytrácí. Rozdíl oproti mainstreamu se smrskl na minimum a zbyla jen digitální show pro mladé. Nebo je to jinak? To jsme zjišťovali za volantem verze iX3 50 xDrive.

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