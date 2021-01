Liší se od všeho, co jste kdy řídili. Elektrické BMX iX3 nabízí výkon i zábavu

Elektromobilita, a zůstaňme teď u čistě elektrických aut, to má těžké. Bez masivních podpor by to měla mnohem náročnější a zůstala by v hledáčku hlavně lidem, kteří mají rádi novinky, IT prostředí a nevadí jim za nové „hračky“ utrácet. Pro toho, kdo potřebuje auto na docela obyčejné používání různého druhu, aniž by se musel samotným strojem zabývat, nebo pro toho, kdo se s autem rád sveze rychleji, nemá v současnosti elektromobilita adekvátní nabídku.