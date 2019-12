Východní Německo je rodištěm prvních BMW a slavného hranatého Bauhausu

Dálniční bombardér Do Eisenachu a za Bauhausem jsme vyrazili s dálničním křižníkem BMW X4 M, to je kupé-SUV s dieselovým reaktorem pod kapotou. Myslete si o nafťácích co chcete, ale když pod plným plynem dvakrát přeplňovaný šestiválec zabere, je to podmanivý kalup. Čísla mluví jasně: 326 koní (240 kW) a 680 Nm rozdovádí toho mastodonta na stovku za 4,9 sekundy. To se nejvíc využije na výjezdu z oblouku, ze kterého auto pod plynem zadní „běhy“ razantně vynesou.

Osmistupňový automat sází rychlosti s přesností chirurga a z výfuku se ozývá burácení bombardéru. Anebo jedete „na pohodu“ a vystačíte s necelými sedmi litry nafty na sto. Motor má vyhlazenou charakteristiku a ještě ve čtyřech a půl tisících otáčkách táhne jak o život. Jen jemné manévrování a rozjezdy jsou trochu uskákané. Jako bombardér se X4 také chová, velké tělo dvoutunové bílé velryby se na okreskách trochu těžkopádně skládá do vraceček, na dálnici je lepší přepnout na sportovní mód, pokud vás při rychlostech nad dvě stě trochu znervozňují pohyby karoserie. Je to hlavně dálniční sprinter, Německo jsme s ním přelétli jako nic. A v táhlých obloucích se opře do náprav a projede je dravě a suverénně, pohon všech kol je nastavený tak, aby upředňostňoval zadní nápravu, na přední pošle elektronika sílu jen pro lepší stabilizaci. Sedačky skvěle podrží tělo, mohly by být ale o fous měkčí a podvozek taky, obrovité ráfky se na rozbité silnici přeci jen chvílemi trápí. Kabina je prostorná, linie střechy klesá pozvolna, takže je na hlavu místa dost i vzadu. Skvěle je rozvržený kokpit řidiče, ten by ale určitě uvítal lepší výhled - tlusté sloupky a boubelatá karoserie manévrování ve stísněných prostorech rozhodně neulehčují. Parkování v podzemních garážích dimenzovaných na předválečná BMW je tak zkouškou nervů. A poté, co se občas musíte ven téměř soukat oknem, vám vedlestojící hulvát auto za dva miliony obouchá svými dveřmi.

