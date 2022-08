Podmanivá BMW Alpina B4 Gran Coupé. Blend sportovnosti a luxusu vás dostane

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Alpina – nejen pro příznivce BMW je to jméno, které má svou auru výjimečnosti. Alpina je v povědomí fanoušků aut zapsaná jako výrobce, který dělá auta, jež posouvají schopnosti a charakter „obyčejných“ BMW do sféry, kde těžko hledají nějakého soupeře. Nejnovější přírůstek v nabídce Alpiny je model B4 Gran Coupé a měl jsem to štěstí, že jsem ho mohl vyzkoušet na německém Bilsterbergu.