„Byli jsme v autoškolách v Československu fakt nejlepší na světě. Západní státy od nás přebíraly metodiky a způsob provádění výuky a výcviku. To bylo na velmi vysoké kvalitativní úrovni,“ vzpomíná Karel Bezděkovský, který celý život věnuje vzdělávání řidičů, instruktorů i komisařů.

Dnes je podle něj situace odlišná: „S novou dobou se z něčeho ustoupilo.“ Za zásadní problém považuje zavedení tzv. individuálního studijního plánu.

„Převažuje samostudium. Na každou pátou hodinu vychází jedna konzultace. To ale není příprava do provozu,“ říká a popisuje situaci z testu MF DNES, kdy žák absolvoval na začátku jen jednu konzultaci: „A pak až všechno probíhalo s učitelem v autě. Takhle se nedá připravovat do provozu.“

Podle Bezděkovského zanikla strukturovaná teoretická výuka, která dříve zahrnovala definice pojmů, paragrafy a důkladné přezkušování ještě před první jízdou. „Naši učitelé říkali: učte se to, co je tučně vytištěné. Máte to na celý život. A měli pravdu,“ dodává.

Chybí teorie, instruktoři stárnou

„Počínaje rokem 2001 zmizela povinnost učitelů se vzdělávat. Dvacet čtyři let si toho nikdo nevšímá,“ varuje Bezděkovský. Někteří instruktoři se sice podle něj udržují v kondici, ale jiní uvízli v čase. „Když řekne učitel autoškoly v roce 2025, že učí podle vyhlášky z osmdesátých let, tak je něco špatně,“ míní.

Editorka iDNES.cz Tereza Janovská se zúčastnila testu Mladé fronty DNES, který prověřil vybrané autoškoly. V Rozstřelu potvrdila, že teorie jí skutečně chyběla.

„Když jsem začala jezdit, tak jsme dostali jen knihu s teorií. Ze začátku mi dělalo problém plno věcí,“ uvedla.

„Chybí pár teoretických hodin, abych se cítila na silnici dostatečně sebevědomě a mohla jezdit úplně sama. Od chvíle, kdy jsem získala řidičák, jsem už ale najela zhruba pět jízd a cítím se čím dál víc jistá. Myslím, že po deseti dalších jízdách si už troufnu řídit sama,“ dodává editorka iDNES.cz.

Podle Bezděkovského záleží v tuto chvíli hlavně na přístupu samotných studentů. „Když student autoškoly opravdu chce řidičský průkaz, je to poznat, má motivaci. Ti, co to dělají z povinnosti, to mají složitější, s těmi je práce těžká.“

Cena a doporučení

Ceny autoškol dnes oscilují mezi 14 a 35 tisíci korunami. Janovská zaplatila 23 tisíc, další náklady za zkoušky a zdravotní potvrzení nepočítaje. Bezděkovský upozorňuje, že kvalita často neodpovídá ceně – tedy že i drahé autoškoly nemusejí být ty nejlepší.

Podle něj je důležité sledovat nejen recenze, ale především konkrétní přístup autoškoly a osobní doporučení: „Když vám někdo řekne, že měl dvacet hodin teorie a zkoušky až po prokázání znalostí – tak to je dobré znamení.“

Naopak negativním příkladem jsou školy, které učí jen tzv. „komisařovu trasu“ – tedy situaci, kdy se studenti připravují pouze na zkoušku u konkrétního komisaře, nikoli na reálný provoz.