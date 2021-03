Žádná dutá krabice. Nový Hyundai Tuscon vyvolává skutečné emoce

Během pouhých 16 let dokázal Hyundai svůj model Tucson z ohavného levného SUV (majitelé první generace prominou, ale lepší popis mě nenapadá) přetvořit nejprve do nezajímavého, ale vlastně docela slušného auta (druhá a následně třetí generace) a nyní do inovativní designové deklarace, která vzbudila velký ohlas.