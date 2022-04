Nebezpečně návykové Porsche. Řídili jsme asi nejlepší silniční auto dneška

Série počítačových her Need for Speed je snad ještě větší fenomén než hollywoodská sága Fast & Furious. Nebo tomu tak alespoň bylo v mých 15 letech, kdy jsem hrál epizodu nazvanou Porsche Unleashed. Hodiny za virtuálním volantem (v mém případě spíše nad tlačítky klávesnice) jsem nejraději trávil na silnicích Schwarzwaldu v modelu 911. Dnes po 20 letech usedám za reálný volant se zlatavým logem Porsche a levou rukou startuji atmosféricky plněný šestiválec zbrusu nové 911 GT3 generace 992.