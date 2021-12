Audi u RS 3 obrousilo hrany a nabídlo auto na okruh i denní ježdění. A ten motor!

„Er-es-trojka“ je při zcela racionálním uvažování vlastně zbytečné auto. O to větší díky patří Audi za to, že i s další generací modelu A3 přišla také ta nejostřejší varianta. Sází na osvědčené prvky, které doplňuje o několik zajímavých novinek. Dohromady je to dost zajímavý celek.