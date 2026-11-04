Inženýři z Ingolstadtu si řekli, že když už má jít o oslavu, nebudou se držet zkrátka. Vyhodili z auta část tlumicích materiálů, přepracovali výfukovou soustavu a otevřeli klapky o něco dříve. Výkon dvouapůllitrového turbomotoru 2.5 TFSI sice zůstal na hodnotě 400 koní, ale po sešlápnutí plynu po větším výkonu rozhodně toužit nebudete. Systém launch control vás s brutální razancí katapultuje z nuly na stovku za 3,8 sekundy. To je hodnota, ze které se ještě před pár lety motala hlava majitelům čistokrevných supersportů Ferrari nebo Porsche. U Audi RS3 Competition Limited, které vzniklo v limitované verzi 750 kusů pro celý svět, se vám nejspíš zatočí hlava z celkového provedení a také z ceny.
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