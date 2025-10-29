Kombi s dieselem, to zní stále jako staromilská volba, ale v lecčems dalším se Audi nechává unášet současnými trendy. Chaotické době odpovídá i šachování s označením motorových řad. Původní plán s lichými čísly pro auta se spalovacími motory a sudými pro elektromobily je pryč. Nová hierarchie má být napříště opět určována pouze číslem v názvu. Nicméně pět generací a 30 let slávy Audi A4 je u konce a na jeho místo nastoupila á-pětka.
Vůbec poprvé je to tedy i kombi Avant. Oproti A4 Avant je to napohled větší auto. Je delší o téměř 7 cm, jeho rozvor narostl o působivých 8 cm a na délku nyní měří 4,83 metru, tedy jako kdysi model A6. Přiváží novou techniku a především revoluční platformou PPC, navrženou výhradně pro spalovací verze.
Velká světelná show
Design? Ten je na první pohled atletičtější. Tenčí světlomety, nízká a široká maska chladiče a více skloněné zadní okno dělají z kombíku elegána. Více skloněné zadní okno spolu s novými světly, která se táhnou od jedné strany zadních dveří k druhé, dodávají tomuto kombi atletičtější vzhled. Ještě více vnější atraktivity přináší vnější osvětlení. Za příplatek lze mít OLED světelný pás přes celou záď s výběrem z osmi párů světelných podpisů (v paketu Tech Pro), přičemž každý tvoří 60 segmentů, které mění vzhled podle jízdního režimu. Vpředu lze mít matrix LED se stejným počtem variant denního svícení. Vše si lze přitom jednoduše nastavit v infotainmentu.
Aerodynamika Audi A5 Avant je excelentní (cx 0,27), k čemuž prý dopomohly i zapuštěné kliky dveří, které se odjistí po zmáčknutí indukčního senzoru vespod. Ne vždy se to ale podaří napoprvé. Stejně tak je pryč prvek, který milovníci A5 znali a milovali: bezrámová okna. Kvůli pár desetinám aerodynamiky zničit styl? Určitě to ale překousnou, rámová jsou určitě praktičtější.
Potěšující detaily? Obzvláště nás potěšily originální koncovky výfuku z nerezové oceli, nikoli jen trapné plastové imitace, jako u konkurence, u nichž „roura“ výfuku končí pod autem. Tady v Ingolstadtu sbírají body.
Kabina plná kompromisů
Jenže pak přijdou věci, které už takové nadšení nevzbuzují. Interiér prošel radikální proměnou a přiblížil se světu elektromobilů. A možná, že až moc. Kvalita kabiny je na Audi, dlouholetém symbolu chladné německé preciznosti a technologické nadvlády, určitým zklamáním. Značka z Ingolstadtu byla vždy synonymem pro prémiové interiéry, což v případě A5 Avant platí ještě trochu pro horní část interiéru, v té spodní ale lze nalézt i lacinější plasty, což je vzhledem k ceně těžké akceptovat. Palubní deska je navíc, zejména za denního světla, vizuálně neinspirativní.
Velký dvojitý displej vypadá spíše cizorodě než futuristicky. A obrovské plochy s klavírním lakem působí přes den lacině a sbírají otisky prstů usilovněji než pražská mordparta. Ale, abychom byli spravedliví – to je problém většiny dnešních aut.
Objevují se ale i věci, na které jsme u Audi nebyli zvyklí, a vzhledem k ceně je těžké je akceptovat. Kupříkladu volič převodovky připomíná spíše ovládání elektrického holicího strojku a hrana plastové kolébky, do které pro něj saháte, je místy ostrá jako břitva.
Doba až návykového cvakání otočných vypínačů u vozů Audi je bohužel pryč a nahradilo ho tlumené ťukání do velkých displejů. Zakřivený panel spojuje přístrojový štít (11,9“) a hlavní dotykové MMI (14,5“), a pokud se plácnete přes kapsu, může mít i třetí obrazovku pro spolujezdce (10,9“), který si pak může vesele surfovat. Jen samou chválu si zaslouží systém od Google Automotive, který je rychlý a efektivní, s hezkou grafikou.
Něco pro neurochirurgy
Zatímco sesterský Volkswagen se vrací ke skutečným tlačítkům, Audi se drží ovladačů s haptickou odezvou na volantu, jejichž ovládání si vyžaduje přesnost neurochirurga. Slabým místem je i panel osvětlení, který je nově ve dveřích. Je dobře přístupný a vše podstatné máte na jednom místě. Neustále ale do něj narážíte kolenem a kvůli tlustému panelu je madlo pro zavírání hodně široké a dosti bokem, což zavírání dveří dost ztěžuje, a to zvláště těm, kdo mají menší ruce. A ještě jedna věc – lahev v prostoru pod ním není právě ideálně přístupná.
Rozvor náprav 2,89 m udělal své: A5 Avant trochu napravuje situaci v porovnání s předchůdcem, který nebyl šampionem v prostornosti na zadních sedadlech. Ve své třídě to ale přesto stále není žádná velká sláva. Dva dospělí o výšce 1,87 metru se za sebe sednou tak akorát. Třetího sedícího na zadní lavici ale omezuje široký tunel.
Také velikost kufru zaostává za BMW řady 3 Touring a Mercedesem C kombi. U testovaného mild-hybridu totiž baterie zabírá místo pod podlahou. K dispozici je tak 448 litrů. Nicméně kufr má pravidelný tvar a variabilitu kombi zvyšují na tři části dělená opěradla zadních sedadel.
Mild-hybrid, který elektricky popojede
Pod kapotou testované verze pracuje dvoulitrový turbodiesel 2.0 TDI Quattro s výkonem 150 kW (204 koní), doplněný mild-hybridem. Systém se skládá z 48voltové baterie, řemenového startéru-generátoru a generátoru hnacího ústrojí s integrovanou výkonovou elektronikou. Auto zvládne čistě elektricky popojet při parkování nebo v koloně, neboť se systém blíží full-hybridům.
Na poměry mild-hybridů má A5 Avant nezvykle velkou baterii s kapacitou 1,7 kWh. Výsledkem je kombinovaná spotřeba kolem 6 litrů, a to při hmotnosti přes dvě tuny. Elektromotor dává k dispozici výkon až 18 kW a více než 100 Nm točivého momentu. To se projevuje i na výborné dynamice. Z nuly na stovku A5 Avant zrychlí za 6,9 sekundy.
Motor slyšíte jen vzdáleně, ale jeho nýtování nepřeslechnete. Elektromotor vyhlazuje přechody a také řazení automatu je velmi plynulé. Na dálnici jede A5 Avant jako přibitý. Systém quattro – dnes už jen „Ultra“, tedy s elektronikou místo stálého pohonu – funguje bezchybně. Po jízdní a dynamické stránce je to pořád špička.
Jízda jedna báseň
Podvozek s adaptivními tlumiči (DCC) je excelentně naladěný a dokonale kombinuje komfort a jistotu. Adaptivní podvozek v komfortním režimu žehlí nerovnosti, ve sportovním režimu naopak řízení a podvozek ztuhnou. Progresivní řízení je přesné, s dobrou zpětnou vazbou. Dává pocit jistoty. Karoserie se v zatáčkách téměř nenaklání. Celkový dojem z jízdy je mimořádně vyvážený.
Audi A5 Avant tak ukazuje, že i v době elektrifikace mají spalovací motory stále co nabídnout – zejména pro řidiče, kteří tráví hodně času na dálnicích. Je to důkaz, že když se do toho Němci opřou, umí pořád postavit vynikající prémiové kombi. Je rychlé, úsporné, pohodlné a vypadá skvěle.
Nové Audi A5 Avant je ztělesněním dnešní doby. Je technicky dokonalé, dynamicky suverénní, ale při ceně auta a příplatků (testovaná verze stojí v základu 1 470 900 Kč, zkoušený vůz byl za 1,85 milionu) je plné podivných kompromisů a úspor. Na jedné straně tu máme špičkovou platformu PPC, úsporný a silný dieselový mild-hybrid, skvělý komfort a jistotu v zatáčkách, ake i kvalitní zpracování a odhlučnění. Na druhé straně stojí některé přešlapy v kabině, otravné dotykové ovládání, a zbytečně komplikované, nefunkční dotykové plochy. Skvělé jízdní vlastnosti a motor ale vše drží nad vodou.