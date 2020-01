Toyota na bydlení i na spaní. Češi si upravili dodávku podle svého

Jak lze z užitkového vozu vyrobit hotel na čtyřech kolech? Sedačky vyměníte za skládací ležení, zadní část vozu vyplníte praktickou kuchyňkou, kde nechybí zásobníky na vodu nebo plynový vařič. A nesmíte zapomenout na detaily, jako jsou třeba baterky pro noční svícení nebo ochranná síť. Tak vznikne z dodávky Camper Van, u Toyoty Proace Verso Nomad.

A jak vypadá test takového auta? Chce to stromy, rybník, menší louku, ešusy, konzervy a pár účastníků zájezdu. Na první pohled může auto vypadat jako skříň na čtyřech kolech, ale zpředu je to čistokrevná toyota. Ačkoli je u všech MPV, vanů a dalších design většinou na druhém místě, toto auto jako kostka lega rozhodně nevypadá a podaří se na něm najít i nějaké ty aerodynamické linie.

Důležitá je funkčnost a prostor. Tady sice velkou část zadku auta zabírají zásobníky na vodu, plynové bomby nebo již zmiňovaná dřevěná pryčna, ale stále zbylo dost místa, aby se dal před druhou řadou sedaček vztyčit prostorný stolek.

Ve specifikaci Family s paketem Nomad sice není k dispozici třetí řada sedaček, ale někam se to skládací ležení namontovat muselo. Je pod ním kuchyň i druhá řada sedaček a na rozlehlé matraci se dobře vyspí i rozložitější kempař. Ocenění za nečekanou kvalitu by měly dostat matrace, které nejsou ani moc měkké, ani tvrdé a hlavně po celé ploše perfektně rovné, což určitě byl při vymýšlení vestavby největší boj.

Tu pro Japonce zajišťuje česká firma Egoé, která se specializuje na campingové vestavby. A potom že se toyoty nevyrábějí v Česku. Campovou úpravu si lze nechat zabudovat do téměř jakékoliv verze Proace Verso, klidně i do Shuttle za 650 tisíc.

Nestydí se ani v serpentinách

Jízdní vlastnosti? Nečekaně nedodávkové; 177 koní schopně akceleruje i s plným nákladem. Na dálnici se míháme kolem krajinkářů v pravém pruhu, podvozek slušně žehlí nerovnosti, k čemuž hodně přispívají i měkké sedačky. Ale jinak Toyota do tohoto příběhu svou high-tech image nepřibrala. Sedačky jsou plně ovládané mechanicky a i další věci na palubní desce odpovídají cenovce pod milion korun. Na druhou stranu sledování mrtvého úhlu, upozornění na opuštění jízdního pruhu (ano, hned jsme ho vypnuli) nebo sledování únavy řidiče mohou na delších cestách potěšit.



Toyota Proace Verso motor: 2.0 D-4D, diesel

max. kroutící moment: 400 Nm (2000 ot./min) Výkon: 177 koní Převodovka: 8 A/T Max. rychlost: 170 km/h 0 - 100 km/h: 10,1 Celková hmotnost: 2770 kg Cena testovaného vozu: 917 543 Kč, z toho cena vestavby s ledničkou 100 300 Kč

A jak dopadla česká část Toyoty, tedy kempová vestavba? Její vysunutí ze zadní části vozu a spuštění plynového vařiče trvá pár sekund, možná i míň. Kuchyňka z auta vyjede jako na povel, stačí otočit a škrtnout. Menším omezením je gumový dřez, ale jeho rozměry na umytí ešusů a hrnků úplně stačí.

Tlak vody v kohoutku není ideální, ale jsou věci, které v určitém prostoru nevyřešíte, ať se snažíte sebevíc. Stejně jako nelze objem autoledničky roztahovat donekonečna. Hodně potěší množství šuplíků a odkládacích prostor, kdejaká kuchyňka v pražském 1+kk by mohla závidět. Možná by ohromné zadní dveře mohly mít elektrické otvírání, aby si kempař nepřipadal, jako když zvedá vrata do garáže.

Oyasuminasai

Jak už bylo řečeno, přespání v autě na velkých a pohodlných matracích dostává s nomádem zcela jiný rozměr. Rozložení dřevěného roštu máte s trochou praxe do půl minuty hotové a můžete stlát. A před zadními sedačkami vznikne dost volného prostoru pro další dva méně rostlé spáče. Ve čtyřech už sice není nocování úplně na Oyasuminasai (japonsky zdvořile „dobrou noc“), ale toto není auto na čtrnáctidenní dovolenou. A už vůbec ne ve čtyřech.

Ale na víkend na lyže, proč ne. To by sice s námi testovanou verzí nešlo, ale jinak to není problém. Výrobce dodá za příplatek i doplňkové nezávislé topení. Takže v noci u sjezdovky neumrznete.



V obytném prostoru mile potěší drobnosti, jako jsou odkládací prostory na sklenice s vodou nad úrovní lůžek nebo třeba vyjímatelná baterka, která v klidové poloze osvětluje úložný prostor. Její pomoc oceníte zejména v nočních hodinách, když hledáte ve svém novém bytě záchod. Ten však bohužel nenajdete. I toto auto má své mouchy. Takže musíte do tmy (a zimy).