Kvíz:

Kvíz pro automobilové nadšence: Rozumíte řeči servisáků?

4. listopadu 2025

V autoservisu to jede rychle - kozy, momenťák, dvouhmota, žirafa… Rozumíte téhle řeči? Otestujte se v našem Chytrém Kvízu a zjistěte, zda byste se v dílně neztratili.

Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete do 11. 11. 2025 do 12:00. Vyhrát může každý, kdo odpoví správně na více než 80 procent otázek.

Otázka 1/30

Co má servisák na mysli, když řekne: „Dej to na kozy“?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na všechny otázky v Chytrém Kvízu a soutěžte o voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher získá pět vylosovaných čtenářů.

Voucher využijete v libovolném podniku podle Vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá asi sedm tisíc kvízů po celém Česku, měsíčně si je přijde zahrát kolem 25 tisíc lidí. Kromě toho pravidelně připravuje kvízové speciály na jedno konkrétní téma nebo celodenní kvízový turnaj Kvíz Open. Zajišťuje také firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly i sportovní akce.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

