17. srpna 2026
Kvíz: Kurz bezpečné jízdy křižovatkou. Nejezděte jako Turek
Zvládáte složité dopravní situace a znáte dobře pravidla silničního provozu? Umíte analyticky přemýšlet a předvídat dopravní situaci? Nebo byste na křižovatce dopadli jako Filip Turek? Otestujte se.
Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.