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Kvíz: Kurz bezpečné jízdy křižovatkou. Nejezděte jako Turek

17. srpna 2026

Zvládáte složité dopravní situace a znáte dobře pravidla silničního provozu? Umíte analyticky přemýšlet a předvídat dopravní situaci? Nebo byste na křižovatce dopadli jako Filip Turek? Otestujte se.

Policista zastavuje na pražské magistrále auto během bezpečnostní akce.

Policista zastavuje na pražské magistrále auto během bezpečnostní akce. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Otázka 1/15

Může řidič motocyklu ve vyobrazené křižovatce pokračovat v přímém směru?

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