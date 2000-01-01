Za zlatý věk karavaningu v Evropě se považují šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století. Tehdy došlo k jeho masivnímu rozvoji, k čemuž dopomohly ekonomická prosperita, rostoucí životní úroveň i stále dostupnější automobilová doprava. V následující galerii uvidíte výjevy z té doby. Moře výjevů.
Autor: Fortepan / Darányi Sándor
Některé výjevy ze zlatého věku karavaningu budou zajímavé více, jiné méně. Některé budou barevné, jiné černobílé.
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Jeden z těch zajímavějších máme například hned zde. Vidíme klasické nedodržení bezpečnosti hry. Stačí málo, aby míč rozmetal snídani na vachrlatém kempinkovém stolku.
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Když hovoříme o zlatém věku karavaningu v Evropě, tak nikoho světa znalého určitě nepřekvapí, že ve Východním bloku to bylo jen slabým odvarem toho, čeho dosáhli na Západě. Některé pamětníky to může překvapit, protože vlastní vzpomínky často vytvářejí zkreslený obraz tehdejší reality.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-009
Čísla zkrátka hovoří jasně, koncem sedmdesátých let vlastnili občané ČSSR kolem 20 tisíc karavanů (spíše méně, takové údaje se objevují až ve statistické ročence z poloviny 80. let, předtím se v ní nezveřejňovaly). Naproti tomu například v Západním Německu se jen v rekordním roce 1977 prodalo 89 tisíc karavanů. Ještě jednou je třeba zdůraznit, že číslo za ČSSR uvádí celkový stav a za Západní Německo pouze roční prodej, byť v tomto případě rekordní.
Autor: Örebro Stadsarkiv, CC BY 4.0
Vzhledem k předloženým faktům, tedy číslům, a tématu článku je logické, že na většině fotek uvidíme přívěsy západní provenience. Ale nevynecháme samozřejmě ani ty východní.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-014
Rozvoj karavaningu naskočil na všeobecný ekonomický rozvoj v Západní Evropě po druhé světové válce. Životní úroveň obyvatelstva rostla. A protože se nevyráběly jen tanky a lokomotivy, ale rozvíjel se i průmysl lehký, dostávalo se na vyšší dimenze i vybavení domácností. Zajištění lidé měli více volného času, do kterého mohli investovat, a o to více se začalo cestovat.
Autor: A. J. M. Nelissen / Spaarnestad Photo
Není nad oboustrannou radost. Zákazníci měli při koupi karavanu očividnou radost. A aby v tom nebyli sami, sdíleli ji s nimi i prodejci těch karavanů.
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Hlavním motorem rozvoje karavaningu byla také rychle rostoucí motorizace obyvatelstva. A není nic jednoduššího, než zapřáhnout za osobní automobil obytný přívěs. Ten nabízel kompromis mezi pohodlím a nízkými náklady. Letecké dovolené a ubytování v hotelích tehdy nepatřilo mezi zdaleka tak finančně přívětivé kratochvíle jako kempování s karavanem.
Autor: Hans de Boer / Spaarnestad Photo
Největší rozmach karavaningu přišel tedy v 60. a 70. letech, i když jeho základy byly položeny už během let padesátých. V západní Evropě vznikaly stovky nových kempů. Automobilky vyráběly i výkonnější vozy pro běžné občany, schopné táhnout i větší a těžší obytné přívěsy. A výrobci karavanů představovali každý rok nové modely. Obytný přívěs se stal symbolem svobody, optimismu a rostoucí prosperity poválečné Evropy.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-018
Obytný přívěs z padesátých let
Autor: z dobového prospektu
Malý Fiat 600 s malým karavanem Cosmopoliet Nomade z 50. let
Autor: Nationaal Archief
Například ve Velké Británii se v 50. letech vyrábělo kolem tří tisíc karavanů ročně a do začátku 70. let vzrostla jejich roční produkce na 67 tisíc kusů. Přičemž vedle obytných přívěsů se už od 50. let hlásily stále důrazněji ke slovu i obytné automobily.
Autor: z dobového prospektu
Na snímku z poloviny 60. let vidíme, že podíl karavanů v kempech v Západní Evropě už byl výrazný. Rozhodně se mezi stany neztrácely. Kromě jízdy, kdy za sebou musíte tu věc táhnout, nabízí oproti stanům samá plus. Nejen větší komfort, ale i méně práce při přípravě do stavu k bydlení. Navíc přívěs jednoduše vyrovnáte do vodorovné polohy, pokud tedy není na takovém svahu, kdy na to rohové opěrné nohy svou délkou nestačí.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_F64-02410
Výhodu přívěsu nad stanem vždy oceníte při deštivém počasí.
Autor: Nationaal Archief / Hans Steinmeier
Zcela jiný level představují přívěsy obojživelné. A kdo k tomu má i obojživelný automobil, tak je v podstatě čolkem.
Autor: z dobového prospektu
Firem vyrábějících karavany byla celá řada, některé s kořeny již meziválečnými či ještě staršími, jiné vznikaly jako nové.
Autor: z dobového prospektu firmy Wilk
Portfolio vyráběných karavanů bylo široké, od těch nejmenších dvoumetrových (ne každý chtěl přívěs velký jako královský palác) až po osmimetrová kolosy s dvojicí náprav v tandemu.
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
A zde máme jeden z nejmenších karavanů. Tento vyráběla západoněmecká firma Knaus, od které byl i předchozí kolos.
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Firmy vyrábějící obytné přívěsy a obytné automobily prezentovaly své produkty na veletrzích a výstavách zaměřených na cestování, kempování a volný čas, nebo na ekvivalentních akcích specializovaných přímo na karavaning.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / F. Versluys / Com_M12-0178-0002-0005
Momentálně vidíme právě několik pohledů z výstavy Camping Ausstellung ročníku 1963, která se koná v curyšské čtvrti Wollishofen.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / F. Versluys / Com_M12-0178-0001-0008
Nafukovací člun s plachtou na výstavě Camping Ausstellung 63
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / F. Versluys / Com_M12-0178-0002-0003
Gril na plyn, výstava Camping Ausstellung 63
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / F. Versluys / Com_M12-0178-0001-0011
Pohled do interiéru jednoho z karavanů na výstavě Camping Ausstellung 63
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / F. Versluys / Com_M12-0178-0001-0005
Na trhu působily stovky firem, od malých rodinných dílen až po velké podniky vyrábějící tisíce karavanů ročně. Mnohé značky dnes již neexistují, jiné se staly základem současného evropského karavaningového průmyslu.
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
K nejvýznamnějším výrobcům karavanů se vypracovaly například západoněmecké firmy Knaus, Dethleffs, Hymmer, Eriba nebo Hobby, britské Sprite, Eccles nebo Fairholme, francouzské Pilote a Rapido, nizozemské Avento a Constructam a další a další.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Heinz Baumann / Com_C13-051-006-001
Významný výrobce karavanů vznikl i v tehdejší Jugoslávii, konkrétně ve Slovinsku. Značka Adria žije dodnes a již tehdy patřil tento výrobce k nejvýznamnějším v Evropě. Mezi kapitalistickými žraloky se tak jednalo o jediného výrobce ze socialistického státu, ovšem ne z Východního bloku (tam se Jugoslávie neřadila). Na fotografii vidíme jeden z prvních typů karavanů Adria.
Autor: archiv Adria Mobil
Výroba karavanů Adria ve Slovinsku v tehdejší Jugoslávii (SFRJ, Socialistická federativní republika Jugoslávie)
Autor: archiv Adria Mobil
Většina produkce přívěsů Adria se vyvážela na Západ.
Autor: dobové reklamní materiály IMV Adria
Adria vyráběla i opravdu velké přívěsy, část zákazníků na Západě takové karavany vyžadovala.
Autor: archiv Adria Mobil
Když se podíváme na země Východního bloku, tak tam se nejvíc karavanů vyrábělo ve Východním Německu, následovalo Polsko a až za ním Československo. Mluvíme tedy o tovární výrobě, v Československu se to dohánělo podle rčení o rytíři Daliborovi z Kozojed (který se z nouze naučil hrát na housle, aniž by chodil na housle), zkrátka výraznou většinu karavanů si vyrobili sami jejich majitelé.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe / Grażyna Rutowska
Ve Východním Německu se továrně vyrábělo několik typů karavanů malých a menších (lehkých a lehčích) typů, aby je bylo možné tahat trabanty a wartburgy. Významnou část (ovšem nijak velké) produkce tak tvořily i stanové přívěsy, jaký vidíme zde.
Autor: z dobového prospektu
Názornější vyobrazení jednoho z typů východoněmeckých stanových přívěsů, kde vidíme, jak daná věc fungovala. Otázka je, jestli je sem vůbec řadit, ale ani tehdejší československá oborová literatura se jim nevyhýbala (např. kniha Stavíme obytný přívěs).
Autor: z dobového prospektu
Nejznámějším továrně vyráběným karavanem ve Východním bloku byl polský N-126. Díky jeho charakteristickým tvarům ho poznal víceméně každý.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe / Grażyna Rutowska
V šedesátých letech byl československý karavaning ještě v plenkách a trvalo hodně dlouho, než se z nich vyhrabal. Z pohledu vládnoucí strany se jednalo o „kapitalistický styl kempování“. Již jsme si řekli, že s amatérskou stavbou obytných přívěsů se u nás ve větším začalo až v průběhu let sedmdesátých. Celou situaci vystihuje snímek z roku 1960, který zachycuje karavan nizozemských dovolenkářů při zastávce v blíže neurčeném československém městě, u něhož se srotil hlouček zvědavců.
Autor: G.M. van der Mark / Spaarnestad Photo
Prvním a jedním z mála v socialistickém Československu továrně vyráběných byl karavan Karosa W 4 Dingo. V roce 1961 jich bylo vyrobeno 48 kusů.
Autor: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Alespoň malou pozornost si zaslouží ještě pozdější typ Karosa Racek 300, který vidíme na této fotografii. V 70. letech potom začal s výrobou Sportservis v Novém Bohumíně, jeho prvním typem byl skládací obytný přívěs Astra 300.
Autor: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Pohled do interiéru přívěsu Racek 300
Autor: Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
V galerii jsme již zahlédli i nějaký obytný automobil. Ani na ně nesmíme zapomínat. Obytné automobily byly ve srovnání s obytnými přívěsy zpočátku mnohem méně rozšířené. Jejich výroba se začala rozvíjet už koncem padesátých let, ale nebylo to tak intenzivní. První sériové modely zpravidla vznikaly tovární přestavbou lehkých dodávkových automobilů, samozřejmě mimo mateřské automobilky. Na fotografii je Volkswagen Transporter T1.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / F. Versluys / Com_M12-0178-0002-0002
Mezi nejznámější patřily zejména vestavby na bázi Volkswagenu Transporter (viz foto), dodávkových vozů Ford, Bedford, Citroën, Peugeot a dalších. Typické byly jednoduché interiéry s lůžkem, skládacím stolkem, vařičem a několika úložnými skříňkami. Zpravidla měly též výklopnou zvedací střechu.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / F. Versluys / Com_M12-0178-0001-0007
Malý obytný automobil na bázi vozu Ford ze zlaté éry karavaningu
Autor: z dobového prospektu
Malý obytný automobil na bázi vozu Ford ze zlaté éry karavaningu
Autor: z dobového prospektu
V porovnání s přívěsy tvořily obytné automobily po většinu zlatého věku karavaningu jen menší část trhu. Hlavním důvodem byla jejich podstatně vyšší pořizovací cena. Zatímco obytný přívěs bylo možné připojit za již vlastněný osobní automobil, obytný automobil představoval kompletní vozidlo, a tedy výrazně nákladnější investici.
Autor: z dobového prospektu
Zde opět malý obytný automobil, ale již se speciální obytnou nástavbou (ne s pouze upravenou původní karoserií)
Autor: z dobového prospektu
Obytné automobily postupně rostly.
Autor: z dobového prospektu
Zlatý věk karavaningu
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-002
Otužilého karavanistu zima nezastaví. Ford Anglia s malým přívěsem typu Jarino nizozemské provenience z počátku 60. let, všimněte si jeho malých kol.
Autor: G.M. van der Mark / Spaarnestad Photo
Východní Němci na dovolené v Maďarsku. Zde si můžeme všimnout jedné zajímavosti, zpočátku mělo Východní Německo stejnou mezinárodní poznávací značku D jako Západní Německo, až později byla změněna na notoricky známou DDR.
Autor: Fortepan / Péterffy István
Auto s karavanem se chystá najet na trajekt Norwave.
Autor: G.M. van der Mark / Spaarnestad Photo
Renault Dauphine s karavanem nízké stavby při celní kontrole
Autor: Spaarnestad Photo
Karavan Sprite 400 a akční děti na stromě
Autor: G.M. van der Mark / Spaarnestad Photo
Zajímavý obrázek z Irska, rok 1976. Společnost West Cork Caravan pronajímala turistům koňmi tažené přívěsy. Odvážlivci s touto hipotrakcí míjí klasický karavan zapřažený za osobním automobilem.
Autor: G.M. van der Mark / Spaarnestad Photo
Chevrolet s karavanem vyfocený v Budapešti v době startu Taurus Rally 76. Nám neunikne ani erťák za ním a kousek embéčka vpravo.
Autor: Fortepan / Rubinstein Sándor
Zde českoslovenští a polští karavanisté užívají dovolenou pospolu. GAZ-21 vlevo má pražskou espézetku, Fiat 125p vpravo typickou polskou (viz černý podklad). Za velkým přívěsem vykukuje obytný automobil adaptovaný z užitkového vozu Robur.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe / Grażyna Rutowska
Karavanista botanik
Autor: G.M. van der Mark / Spaarnestad Photo
Volkswagen 1500 (nebo 1600) s karavanem na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu v roce 1970, kdy tam mohla ještě jezdit auta, jako by se nechumelilo.
Autor: Fortepan / Kristek Pál
Kemp u Lucernského jezera ve Švýcarsku
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-019
Kemp u Silvaplanersee ve Švýcarsku
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-024
Švýcarsko je zkrátka zemí jezer, zde vidíme kemp u Türlersee.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-013
Kemp u jezera Lago Maggiore ve Švýcarsku. Větší část jezera se nachází v Itálii.
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-015
Velké výstavy karavanů se každoročně konaly v Amsterdamu, zde je pohled do hlavní haly v roce 1965.
Autor: Nationaal Archief / Hugo van Gelderen
Výstava v Amsterdamu, ročník 1966. Nabídka karavanů ve svobodném světě s tržní ekonomikou byla už v těch dávných dobách více než bohatá.
Autor: Nationaal Archief / Joop van Bilsen
A zde je zajímavý karavan na amsterdamské výstavě v roce 1969. Všimněte si využití střechy. Jedná se samozřejmě o okrajovou záležitost, která se neuchytila. Žádné praktické pozitivum to nepřineslo.
Autor: Nationaal Archief / Bert Verhoeff
A tady už jsme se přenesli na ročník 1975.
Autor: G.M. van der Mark / Spaarnestad Photo
Kromě přívěsů byly i na amsterodamské výstavě prezentovány obytné automobily.
Autor: Nationaal Archief / Rob C. Croes
Zatímco éra obytných automobilů začínala úpravami malých vozů jako byl například VW Transporter T1, tak v letech sedmdesátých rostl podíl typů o poznání větších, které nabízejí větší užitnou hodnotu (i ve vzpřímené poloze se v nich dá chodit). Fotka je z amsterdamské výstavy z roku 1978.
Autor: Nationaal Archief / Hans van Dijk
Kemp Gustavsviks u švédského města Örebro v sedmdesátých letech
Autor: Örebro Stadsarkiv, CC BY 4.0
Kemp Gustavsviks u švédského města Örebro v roce 1979. Podle rozcestníku vidíme, že kemp je slušně vybaven.
Autor: Örebro Stadsarkiv, CC BY 4.0
Příjezd do kempu Gustavsviks. Někoho možná překvapí semafory, pokud je v kempu vidí poprvé.
Autor: Örebro Stadsarkiv, CC BY 4.0
Obytný přívěs značky Wilk
Autor: z dobového prospektu firmy Wilk
Obytný přívěs značky Wilk
Autor: z dobového prospektu firmy Wilk
Obytný přívěs značky Wilk, rok 1965
Autor: z dobového prospektu firmy Wilk
Obytný přívěs značky Wilk
Autor: z dobového prospektu firmy Wilk
Obytný přívěs značky Wilk
Autor: z dobového prospektu firmy Wilk
Obytný přívěs značky Wilk
Autor: z dobového prospektu firmy Wilk
Obytný přívěs
Autor: z dobového prospektu
Obytný přívěs značky Knaus
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Obytný přívěs značky Knaus
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Obytný přívěs značky Knaus
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Obytný přívěs značky Knaus
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Obytný přívěs značky Knaus
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Obytný přívěs značky Knaus
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Obytný přívěs značky Knaus
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Obytný přívěs značky Knaus
Autor: z dobového prospektu firmy Knaus
Obytný přívěs značky Westfalia
Autor: z dobového prospektu
Zlatý věk karavaningu, rok 1974
Autor: Fortepan / Gyurkó Zsolt / Koslik Rudolf
Szeged, 1979
Autor: Fortepan / Rubinstein Sándor
rok 1965
Autor: Fortepan / Lipovits Károly
rok 1965
Autor: Fortepan / Lipovits Károly
zlatý věk karavaningu
Autor: Fortepan / Barna Ádám
zlatý věk karavaningu, 70. léta 20. století
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-003
Campofelice
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C13-051-002-017
Silvaplana
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Heinz Baumann / Com_C13-051-006-001
Silvaplana
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Heinz Baumann / Com_C13-051-006-002
Auslikon, první polovina 70. let 20. století
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C21-050-002
Interiér karavanu, 70. léta 20. století
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C21-050-011
Interiér obytného přívěsu, 70. léta 20. století
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C21-050-005
Kempování, 70. léta 20. století
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_C21-050-007
Greifensee, 60. léta 20. století
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_F64-02413
Cumberland, 1974
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Gustav Neuenschwander / Dia_298-02032
Výstava Camping 65
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Wolfgang Eric Lindroos / Com_L14-0219-0001-0002
Výstava Camping 65
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Wolfgang Eric Lindroos / Com_L14-0219-0001-0008
Výstava Camping 65
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Wolfgang Eric Lindroos / Com_L14-0219-0001-0011
Výstava Camping 65
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Wolfgang Eric Lindroos / Com_L14-0219-0001-0013
Výstava Camping 65
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Wolfgang Eric Lindroos / Com_L14-0219-0002-0002
Interlaken-West, druhá polovina 70. let 20. století
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_LC0751-047-001
Interlaken-West, Camping, druhá polovina 70. let 20. století
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Com_LC0751-047-002
Přeprava dovolenkářů s karavanem po železnici
Autor: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Hans Ruedi Bramaz / Com_C26-098-008
zlatý věk karavaningu, Balatonakarattya, 1967
Autor: Fortepan / Péterffy István
Kempování, 1977
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe / Grażyna Rutowska
Kempování, 1976
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe / Grażyna Rutowska
Rodina na dovolené s karavanem, 1966
Autor: H. Hilterman / Spaarnestad Photo
Připevňování stříšky k obytnému vozu Otten, Nizozemsko 1963
Autor: A. J. M. Nelissen / Spaarnestad Photo
Karavan značky Otten, typ „malé vajíčko“
Autor: Theo van Houts / Spaarnestad Photo
Karavan, rok cca 1960
Autor: Theo van Houts / Spaarnestad Photo
Karavan Sergent, kolem roku 1970
Autor: G.M. van der Mark / Spaarnestad Photo
První karavan Kip Kuiken na veletrhu karavanů. Nizozemsko, 1956
Autor: G.M. van der Mark / Spaarnestad Photo
Rodina kempující v karavanu
Autor: Spaarnestad Photo