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Zlatý věk karavaningu. Oproti Západu Východ živořil, to se vůbec nedá srovnat
Za zlatý věk karavaningu v Evropě se považují šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století. Tehdy došlo k jeho masivnímu rozvoji, k čemuž dopomohly ekonomická prosperita, rostoucí životní úroveň i...
Budou to autohity roku? Podívejte se, s čím vyjíždí Dacia, Audi či Mercedes
Mění se design, technologie i samotné motory. Není divu, že konkurent Dacie pro octavii, nový A6 Allroad od Audi i nové ostré modely od BMW, Mercedesu a Peugeotu poutají pozornost. Který překvapil...
Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve
Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...
Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší
Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.
Tisícikoňový sen: Ferrari 849 Testarossa Spider v akci
Ferrari Testarossa je absolutní automobilový vrchol dneška. Je to strhující syntéza ryzích analogových emocí a té nejsložitější hybridní techniky, jakou lze dnes postavit na registrační značky. 1050...
Sepraný favorit či bzučící octavia. Škodovky jezdily na elektřinu již dříve
Dnešní elektrické škodovky navazují na bohatou historii. Na počátku 90. let brázdil silnice elektrický favorit a později dokonce i octavia. První hybrid zkonstruoval „český Edison“ František Křižík...
Zemřel Tomáš Krs. Jako jeden z prvních v Česku stavěl obytné dodávky
Západočeská firma KPS Automobile, která se pod značkou KRS zaměřuje na obytné vestavby do dodávek, přišla o svého zakladatele. Tomáš Krs nečekaně zemřel 10. června 2026, oznámila rodina. Společnost...
Zlatý věk karavaningu. Oproti Západu Východ živořil, to se vůbec nedá srovnat
Za zlatý věk karavaningu v Evropě se považují šedesátá a sedmdesátá léta dvacátého století. Tehdy došlo k jeho masivnímu rozvoji, k čemuž dopomohly ekonomická prosperita, rostoucí životní úroveň i...
Prodej aut vyrobených v Číně roste. V Česku o 88 procent za první půlrok
Prodej nových osobních aut z Číny na českém trhu v prvním pololetí vzrostl meziročně o 88 procent na více než 7 500 vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř šest procent z loňských čtyř....
Kromě Malty je v Evropě nabíječek dost, spočítali ekolobbisté
Nedostatečná infrastruktura se často uvádí jako jedna z hlavních překážek elektromobility. Přední ekologická organizace, která prosazuje maximum elektromobilů na silnicích co nejdříve, však nyní ve...
Multipla má narozeniny, za dva roky dorazí nová, ještě menší
Fiat Multipla je jeden z nejslavnějších modelů evropské automobilové historie, poprvé šestimístný mikrobus pro šest vyjel v roce 1956. V novém podání dorazí v roce 2028, bude to opravdová miniatura.
Popelníček, manuál i rezerva. Z aut mizí běžné i kdysi prestižní věci
Ceníky aut, čítající dříve často i několik stránek příplatkové výbavy, se poslední dobou zjednodušují. Kvůli zkrácení dodacích lhůt a zjednodušování výroby se jednotlivé prvky výbavy často skládají...
Číňanů se nebojíme, bereme je jako inspiraci, říká muž, který nastartoval Cupru
Sven Schuwirth patří k nejdůležitějším osobnostem značky Cupra a architektům jejího raketového růstu. Při jeho zastávce v Praze s ním hovořil Jiří Duchoň, šéfredaktor magazínu Automobil, zástupce ČR...
Nejdražší fabia je za 6,7 milionu, pro letošek je ale už vyprodaná
Škoda Motorsport předala před několika týdny třístý vůz Fabia RS Rally2. Jak se takový rallyový speciál kupuje? Vlastně stejně jako jakákoliv jiná škodovka, jen je třeba počítat s vyššími částkami....
Za jediný rok ujel 400 000 kilometrů. Rekord malého muže fascinuje dodnes
Přesně před 90 lety dorazil François Lecot do cíle své roční vytrvalostní jízdy po francouzských okreskách. Spal jen čtyři hodiny denně a ujel celkem 400 134 kilometrů. Jen metr a půl vysoký Francouz...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Příběh auta, které nikdo neviděl. Unikátní koncept skončil na dně Atlantiku
Pozdě večer přesně před 70 lety se spojily osudy tisíců lidí, dvou lodí a jednoho unikátního automobilu. Po srážce u pobřeží Massachusetts šel ke dnu italský parník Andrea Doria a s ním v nákladovém...
Jediný Čech ve vedení Škody by měl jít do Německa zachraňovat Volkswagen
Součástí záchranných prací koncernu Volkswagen má být také rošáda ve vedení jednotlivých značek, zjistil magazín Elektroauto-News. Figurovat v ní má i Martin Jahn, aktuální člen představenstva značky...