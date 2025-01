Zimní mejdan amerických obrů trhl rekord. Teď nabírají síly na jarní setkání

Setkání pořádané Českým klubem majitelů amerických automobilů se neslo tradičně ve volném přátelském duchu. Atmosféra byla samozřejmě vzhledem k termínu konání vánoční, čemuž odpovídala nejen výzdoba na akci přítomných amerických korábů. Vánočního ducha totiž svým outfitem podpořili i mnozí návštěvníci. V areálu se pohyboval třeba i věčně rozmrzelý zelený chlupatec, Grinch.

Tradičně nejpočetněji zastoupenými účastníky byly vozy Jeep, které se jako obvykle seskupily bok po boku do jedné řady. České JEEP kluby jsou totiž pravidelnými účastníky Zimních Luštěnic. Nepřehlédnutelnými byly vzhledem ke své robustnosti i vozy Dodge Ram. I ty byly na jedenáctém setkání zastoupené v hojném počtu. Návštěvníci mohli obdivovat jak sériové kusy, tak ty upravené s výrazně zvednutým podvozkem.

Z historických vozů byly podle Petra Bellingera, který v klubu zajišťuje testace historických vozů, v hojnějším počtu zastoupené ty ze 70. let minulého století. Z „šedesátek“ bylo k vidění zhruba deset zástupců, vozů z 50. let pak již bylo jako pomyslného šafránu. Nejstarším vozem, který dorazil na jedenácté adventní setkání v Luštěnicích, byl lahvově zelený Chrysler New Yorker z roku 1941.

Většina historických kousků totiž toho času již odpočívala v suché garáži, kde vyčkává na první jarní paprsky. A jistě i na první letošní sraz amerických vozů, který se koná tradičně v Čechticích v rekreačním středisku Jizbice pod Blaníkem a jehož pořadatelem je stejně jako v případě akce v Luštěnicích Český klub majitelů amerických automobilů. Uskuteční se v sobotu 26. dubna a půjde o jubilejní 20. ročník Prvního jarního bublání.

V průběhu roku se konají samozřejmě i další akce zaměřené na americké vozy. Z těch dalších lze namátkou zmínit třeba setkání konaná v areálu středočeského muzea JK Classics, rovněž pak Howling na Probošťských jezerech u Brandýsa nad Labem, hradeckou V8 v Parku 360, Hollywood US Cars v Holýšově či samozřejmě největší mejdan amerických vůz v srdci Pálavy, Lucky Cruisers Weekend v Pasohlávkách.