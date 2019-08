Jízda rachotin napříč Evropou. Z Nizozemska do Prahy a zpět

Specifikace závodního vozu? Rok výroby starší než přelom milénia a hodnota maximálně 750 eur. Úpravy svépomocí povoleny.

Cíl cesty: Zábava nová přátelství

Rammelbakken Reis není žádná jízda o závod, ale především pro zábavu a také o body: V průběhu cesty musejí posádky „rachotin“ plnit různé úkoly – někdy vtipné (třeba sehnat osm cizích lidí a vyfotit je společně na střeše svého auta), jindy zcela seriózní a záslužné, jako například posbírat kolem cesty určité množství odpadků. První úkol posádek je zákeřný. Zajistit určité mediální pokrytí svého „tripu“.

A protože je cílem Praha (už potřetí v historii „závodu“), napadlo belgickou posádku dát o akci vědět nejen lidem doma, ale i českým čtenářům. To přece žádný jiný tým nenapadne. Na vítěznou posádku (tedy klidně nejpomalejší, ale s nejvíce body) nečeká nic menšího než dobrý pocit a „hvězdná sláva“.

Posádka: Žádní suchaři z Belgie

Bert, Christophe, Maxence a Xavier jsou kolegové z armády. „Je to trošku ujetý nápad, podniknout společně něco, co vůbec nesouvisí s naší prací,“ říká Bert a dodává: „Jako milovník starých aut jsem na internetu narazil na tento roadtrip a navrhl to ostatním. Okamžitě souhlasili, protože jsou pro každé dobrodružství, stejně jako já. Vůbec netušíme, co nás po cestě čeká, ale to je taky důvod, proč se do toho pouštíme.“

Při svých cestách po Evropě Bert navíc zjistil, že spousta lidí má Belgičany za národ nudných patronů a se svou posádkou by tento stereotyp rád aspoň trošku vyvrátil. Šest měsíců společně dávali do kupy svůj starý Mercedes Vito. Výsledkem je dodávka, která je (snad) na cestě nezradí a také vlastnoručně vyrobený skládací bar, u kterého po večerech hodlají hostit a bavit ostatní účastníky.

Občanská válka v autě nehrozí

Hlavní myšlenkou celé akce je přátelství a naše belgická posádka je toho důkazem. Navíc má i trošku symbolický přesah. Být Belgičanem znamená neustále odpovídat na otázky cizinců, k jakému národu patříte.



V souvislosti s Belgií si mnozí z nás vybaví spory a nepokoje mezi Vlámy a francouzsky mluvícími Valony.

A právě z obou těchto národů je složena i posádka: Bert a Christophe jsou Vlámové, Maxence a Xavier patří k Valonům. Především jsou to ale kluci, kteří spolu už několik let pracují, kamarádí a neřeší politické šarvátky ani jazykovou bariéru. Cesta je ale dlouhá, tak nezbývá než jim popřát, aby do Prahy dojeli přinejhorším ve federativním uspořádání…