Příznivci nejen historické zemědělské techniky se v Kropáčově Vrutici v areálu společnosti zabývající se prodejem a servisem zemědělské techniky sešli loni v září již podvanácté. První sraz historických traktorů a další zemědělské techniky se v areálu bývalého cukrovaru konal už v roce 2009. I letos byly na programu kromě přehlídky téměř tří set strojů nejen tuzemské výroby i soutěže pro nejmenší.
Pro děti byla lákavá i možnost usednout přímo za volant některých vystavených exemplářů, některým se poštěstila i krátká projížďka v historickém polském ursusu, kopii slavného německého traktoru Lanz Bulldog. Startování jejich jednoválcových dvoutaktních dieselových motorů se žárovou hlavou je rituál pro šikovné, který zaujal naopak větší návštěvníky. Pomyslným hřebem výstavy byla tradiční odpolední spanilá jízda mezi obcemi Kropáčova Vrutice a Střížovice.
12. ročník výstavy historických traktorů v Kropáčově Vrutici
Spanilou jízdu historických traktorů si můžete vychutnat již v pátek 1. května. Koná se totiž třináctý ročník tradičního prvomájového setkání traktorů v Libochovicích, a to už od sedmé hodiny ranní v městském parku nedaleko místního zámku. Historie tohoto setkání sahá do roku 2012. I letos se můžete těšit na desítky historických strojů, na loňský jedenáctý ročník zavítalo téměř sedm desítek traktorů.
V sobotu 9. května se pak koná sraz historických traktorů v Novém Městě pod Smrkem, a to na zdejším Mírovém náměstí. Soutěžit se bude o nejhezčí traktor, hodinu po poledni se pak účastníci vydají se svými stroji na spanilou jízdu. Příznivci zemědělské techniky si na své přijdou i o týden později. V sobotu 16. května se koná v Líšťanech již 13. ročník Traktoriády.
Následující víkend (23.–24. května) se koná výstava historických traktorů a stabilních motorů všeho druhu v Jabloňově u Velkého Meziříčí. Na programu je mimo jiného i spanilá jízda obcí. Poslední květnovou sobotu se majitelé historických traktorů utkají v soutěži v Římově u Třebíče, návštěvníci se mohou těšit i na moderní techniku. Traktoristé budou soutěžit například i v Lovečkovicích, pátý ročník zdejší traktoriády se koná 20. června a součástí je i spanilá jízda.
Za traktory můžete vyrazit i o letních prázdninách. A to třeba první červencovou sobotu do Chotouně u Českého Brodu, kde se v místním Muzeu traktorů bude konat 24. ročník výstavy traktorů a zemědělské techniky. Ve stejný den se koná i druhý ročník Tetčiněveské traktoriády (Tetčiněves u Úštěku), divácky nejatraktivnější podívanou byla na loňském premiérovém ročníku přetahovaná traktorů.
V sobotu 18. července se pak koná již 23. ročník jednodenního závodu fréz, traktorů a jiných přibližovadel do vrchu v Žebnici na Plzeňsku. V druhé půlce prázdnin pak akční podívanou slibuje druhý ročník netradiční Kounovské traktoriády. Jde o jednodenní závod po poli s terénními úpravami, chybět nebude voda, bahno, přejezdy a výjezdy. Akce se koná v Kounově u Rakovníka v sobotu 15. srpna.
Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.