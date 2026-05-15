Vychytávky aut před 100 lety: krabí parkování k chodníku a střecha na kliku

Historie motorismu není jen příběhem o postupném vylepšování aut krok po krůčku, ale fascinující přehlídkou odvahy a bizarních inovací. Už před sto lety se konstruktéři prali s problémy, které řešíme dodnes. Podívejte se na jejich zajímavé nápady.

Už ve 20. letech 20. století se tak objevovaly mechanické systémy s malými kolečky, které umožňovaly zasunout auto do řady vozidel kolmo k chodníku. Žádné složité vytáčení volantu a odhadování vzdálenosti. Prostě jste zastavili vedle mezery, zatáhli za páku a systém s přídavnými kolečky auto odsunul bokem přímo k obrubníku.

Pro milovníky kempování zase jiné chytré hlavy vymyslely zvedací střechu na kliku, která dokázala proměnit kombík v provizorní ložnici na kolech.

Skutečným zjevením pak byl Dymaxion Buckminstera Fullera až pro jedenáct pasažérů. Tento aerodynamický koráb připomínající vzducholoď sice vypadal jako předchůdce dnešních SUV, ale ovládal se jako loď – pomocí jediného řiditelného kola vzadu. I když se tyto nápady masově neprosadily, dodnes nás fascinují svou neotřelou mechanickou čistotou.

