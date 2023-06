Český ráj je veteránů ráj. Automobiloví pradědečci roztáčí loukotě a řemeny

Akce Veteránem Českým rájem, jejímž pořadatelem je Veteran Car Club Jičín, je vypsána pro automobily a motocykly vyrobené před rokem 1945. Třídenní akce se mohou zúčastnit jak členové, tak nečlenové klubů historických vozidel, a to za předpokladu, že splňují nejen výše uvedenou podmínku, ale i to, že jejich vůz či motocykl je v náležitém technickém stavu.

Na páteční a nedělní jízdu vyrazili účastníci z jičínského kempu Rumcajs, slavnostní start sobotní jízdy se uskutečnil přímo v historickém centru Jičína, na Valdštejnově náměstí. Odtud více než čtyři desítky veteránů v časových odstupech vyrazily skrze renesanční Valdickou bránu na trasu vedoucí přes Semily a srdce Českého ráje, Turnov, zpět do kempu.

V podobném duchu ožije historické centrum Jičína i první prázdninový víkend. Už v pátek 30. června od 20:30 budou na Valdštejnově náměstí vystavena vozidla účastníků akce Loukotě a řemeny, tedy setkání historických automobilů s datem výroby do roku 1918 a motocyklů s pohonem na řemen. Pořadatelský Veteran Car Club Jičín láká na předstartovní přípravu strojů včetně rozsvěcení dobového osvětlení v podání acetylenových a petrolejových lamp.

Součástí pátečního programu je i startování klikou a následná krátká vyjížďka městem. V sobotu 1. července po krátké výstavě (9:00 až 9:30) vyrazí účastníci akce se svými (až na výjimky) více než stoletými stroji na cestu Českým rájem, během níž zavítají třeba do Svijan. Nedělní spanilá jízda pak účastníky zavede do Sobotky na náměstí Míru, zde by měly být stroje vystaveny přibližně od 11. do 12. hodiny.